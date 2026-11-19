Avec les Spurs, il s’agit de la dernière équipe de la ligue encore invaincue à l’extérieur. Sur le parquet des Cavs cette nuit, les Grizzlies ont frappé fort en arrachant une huitième victoire de suite loin de leurs bases. Il s’agit de la plus longue série du genre dans l’histoire de la franchise.

Ce bilan parfait à l’extérieur vient alimenter le début de saison canon des Grizzlies (11v-4d), que personne n’attendait si haut à l’Ouest – 4e place à égalité avec les Wolves – après un mois de compétition.

« Il y a énormément de sens et de gratitude dans le travail quotidien, et c’est un vrai plaisir de travailler avec ce groupe et de voir la manière dont ces gars se battent. Même si nous avions un bilan de 0 victoire pour 8 défaites dans cette situation, j’adore travailler avec ce groupe depuis le premier jour », savoure Tuomas Iisalo.

Dans cette rencontre face aux Cavs, le coach des Grizzlies a pu compter sur les belles sorties de Cam Spencer (26 points et 7 passes), Taylor Hendricks (20 points), Cameron Boozer (18 points, 8 rebonds et 5 passes) ou encore Cedric Coward (18 points).

L’absence de Ty Jerome ne casse pas la dynamique

Chacun a eu un rôle important dans le « money time », alors que Donovan Mitchell et les Cavs ont fait monter la pression sur la fin, donnant le sentiment de pouvoir s’échapper au score. Mais les visiteurs sont restés fidèles à leur plan de jeu et n’ont pas cédé.

« Ils ont fait preuve d’engagement et surtout de confiance les uns envers les autres. Si nous faisons tous… Je n’aime pas ce mot, mais si nous faisons tous des sacrifices, parce que nous pensons avant tout au bien de l’équipe, si chacun place les intérêts collectifs au premier plan, tout le monde en tire profit », remarque le coach.

Cette dimension collective a bien rejailli sur ce match auquel n’a pas participé Ty Jerome. Le meilleur joueur du début de saison des Grizzlies a manqué son troisième match de suite en raison d’une gêne à la hanche. Memphis continue pourtant de gagner en son absence avec ce quatrième succès de suite.

« C’est un sentiment génial, et cela se ressent dans la complicité qui nous unit et dans la manière dont les gars continuent de se battre, même dans des circonstances difficiles comme aujourd’hui, avec des Cavaliers qui ont rentré énormément de tirs très compliqués, des tirs de très haut niveau », se félicite Tuomas Iisalo pour finir.