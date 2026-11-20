2/15 aux tirs, 5/21, 4/12… Les débuts de Cameron Boozer en NBA ont été laborieux sur le plan de l’adresse. Un élément passé relativement inaperçu, tant le rookie des Grizzlies s’est montré actif dans les autres secteurs. Et surtout parce que sa formation a signé un départ canon indépendamment de sa maladresse.

Sur ses neuf premiers matchs, l’intérieur a tourné à 15.6 points, 10 rebonds et 5 passes, mais à 34% de réussite aux tirs (31.6% à 3-points). Il a depuis largement rectifié le tir, à l’instar de sa sortie la nuit passée face aux Warriors.

En 27 minutes, sans prendre le moindre tir longue distance, il a terminé avec 16 points, 6 rebonds et 5 passes avec un impeccable 6/6 aux tirs, et 4/4 sur la ligne des lancers-francs.

« Il commence à trouver ses marques. On en a parlé après plusieurs matchs : il doit prendre ce que le jeu lui offre. Et je trouve qu’il le fait de mieux en mieux. Ceux qui l’entourent jouent également mieux. Il est aligné avec des cinq qui fonctionnent bien, avec cinq joueurs qui évoluent avec beaucoup de confiance. C’est plus facile pour lui de servir les autres, car il sait que quelque chose va se passer », analyse Tuomas Iisalo.

Présent dans tous les secteurs

Le coach des Grizzlies estime ainsi que la progression du rookie est étroitement liée à la dynamique collective de son équipe. Une dynamique qui reste excellente, car les Grizzlies ont signé un cinquième succès de suite.

Avec ses transmissions soignées, notamment sa bonne relation intérieure avec Zach Edey, son activité au rebond et sa capacité à marquer à tous les niveaux (près du cercle, à mi-distance et à 3-points), Cameron Boozer est ainsi pour beaucoup dans ce superbe début de saison signée par la franchise du Tennessee.

Et sur ses sept derniers matchs, il a vraiment gagné en efficacité en tournant à 18 points, 8 rebonds et 5 passes sur un bien meilleur 53% de réussite (33% à 3-points).

« À Washington, par exemple, ses adversaires lui laissaient de l’espace. Pourtant, ses coéquipiers ont continué à lui donner le ballon et il a continué à prendre ses tirs. Je crois qu’il a terminé à 7/8 après avoir manqué ses cinq premières tentatives. Cela en dit long sur son caractère », poursuit son coach, dont le rookie avait fini sur sa meilleure marque offensive jusqu’ici (29 points à 10/21).

Le technicien estime que le grand public « réagit de manière excessive pendant les matchs : dès qu’un joueur manque un tir, ou plusieurs, on estime qu’il doit changer quelque chose, que ce soit en attaque ou en défense ».

Pas plus maladroit que les autres rookies

Or, les Grizzlies ont une « approche très différente ». « On se projette sur le long terme et on ne pense pas seulement aux résultats immédiats, mais aussi au développement de ces joueurs. On sait qu’il y aura toujours des fluctuations. Mais je ne pense pas que ce soit propre à Boozer, en début de saison, un joueur de 19 ans peut avoir des pourcentages de réussite assez faibles », relativise également le coach.

Pour s’en convaincre, comme le soulève Tuomas Iisalo, il suffit de regarder la production des autres jeunes de la cuvée 2026. Darius Acuff Jr., Caleb Wilson, Darryn Peterson ou AJ Dybantsa : aucun des joueurs choisis dans les premiers choix ne shoote à plus de 42% de réussite.

« L’essentiel, c’est qu’il prend généralement de très bonnes décisions. Et il va encore progresser dans ce domaine », conclut le technicien des Grizzlies en revenant à son joueur, actuellement 4e marqueur, 2e passeur et premier rebondeur parmi les rookies. De quoi lui permettre de grimper dans la course au ROY…

Cameron Boozer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 MEM 16 30.9 41.7 32.2 89.6 1.9 7.3 9.2 5.3 2.1 0.8 3.1 0.8 16.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.