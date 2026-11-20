Ce qui devait permettre aux Warriors de confirmer leur excellent début de saison s’est transformé en road trip cauchemar. Partis en déplacement avec huit victoires de suite, les joueurs de Steve Kerr vont revenir en Californie avec cinq revers, dont quatre défaites d’au moins 20 points.

A Memphis, Golden State a dû composer sans Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler, Moses Moody et Brandon Williams. Résultat : Steve Kerr utilise son douzième cinq majeur différent de la saison, mais le résultat ne change pas : comme lors des rencontres précédentes, les Warriors manquent complètement leur entame.

Les pertes de balle s’accumulent et Memphis mène rapidement 13-4. Si Charles Bassey inscrit les sept premiers points de son équipe, il gâche tout avec trois fautes rapides. Avec déjà huit ballons perdus après douze minutes face à un Cameron Boozer qui se régale dans les intervalles, Golden State laisse les Grizzlies prendre les commandes (31-24).

Un sursaut avant la pause

Memphis continue d’appuyer sur les faiblesses adverses dans le deuxième quart-temps. Les Grizzlies transforment les pertes de balle en jeu rapide et comptent déjà 21 points inscrits sur les ballons perdus adverses lorsqu’ils prennent le large (43-29).

Un 14-1 porte ensuite leur avance à 47-30. Mais Golden State ne s’effondre pas immédiatement. Will Richard donne le ton défensivement et les Warriors deviennent plus agressifs vers le cercle pour compenser leur maladresse extérieure.

Grâce à un 10-0 et une fin de mi-temps beaucoup plus sérieuse, ils limitent les dégâts : 55-47 à la pause. Golden State n’a alors inscrit que trois paniers à 3-points et aucun de ses joueurs n’a atteint les 10 points, mais le match reste encore ouvert.

Au retour des vestiaires, les Warriors se rapprochent même à -6. Memphis répond toutefois sans paniquer. Jaylen Wells, Cedric Coward et Cameron Boozer remettent rapidement leur équipe à l’abri.

L’adresse de Memphis fait la différence

Golden State doit batailler pour obtenir chaque panier, tandis que les Grizzlies trouvent des tirs ouverts et sanctionnent les erreurs adverses. Le contraste devient criant derrière l’arc puisque Memphis inscrit trois fois plus de paniers primés (15 contre 5) pour quasiment le même volume.

Les locaux recreusent progressivement l’écart et abordent le dernier quart-temps avec 19 points d’avance (92-73). La rencontre est alors pliée au point que Memphis pousse son avance jusqu’à 34 unités et permet rapidement aux deux entraîneurs d’ouvrir leurs bancs.

Les Grizzlies s’imposent finalement 126-98 pour signer une cinquième victoire consécutive. A l’inverse, les Warriors enchaînent un 5e revers de suite. La vie sans Curry tourne à la catastrophe.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un «road trip» catastrophique. Golden State termine son déplacement à cinq étapes avec cinq défaites, dont quatre de plus de 20 points. Depuis la blessure de Stephen Curry, les Warriors ne trouvent plus aucune stabilité et les joueurs ont semblé atteints moralement face aux Grizzlies.

– Les pertes de balle ont encore coûté cher. Golden State a perdu 22 ballons, dont huit dès le premier quart-temps. Memphis a constamment transformé ces erreurs en paniers faciles.

– Memphis gagne malgré ses absents. Privés de Ty Jerome et Zach Edey, puis de Jerami Grant en cours de rencontre, les Grizzlies ont compensé par leur profondeur : six joueurs ont inscrit au moins 14 points. Dans leur style si enthousiasmant, les joueurs de Tuomas Iisalo confirment leur superbe début de saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MEM 126 GSW 98 MIL 114 POR 124 MIN 99 NYK 102 SAS 124 LAC 112