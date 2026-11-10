Les Warriors retrouvent le plaisir de jouer… et des ambitions de titre

Après avoir commencé la saison par trois défaites, Golden State vient d’enchaîner huit victoires. La dernière n’a souffert d’aucune contestation : les Warriors ont écrasé les Pelicans, certes diminués, de 51 points ! C’est leur plus large victoire à domicile de leur histoire.

Stephen Curry et Brandin Podziemski ont chacun inscrit 25 points, tandis que Yaxel Lendeborg a ajouté 23 points, 7 rebonds et 4 passes décisives en 27 minutes. Le rookie a terminé à 8 sur 10 aux tirs, dont un parfait 4 sur 4 derrière l’arc. Avec 37 passes décisives au total, Golden State a aussi confirmé la fluidité retrouvée de son attaque.

Pour Steve Kerr, la satisfaction vient d’abord du sérieux affiché par son équipe face à un adversaire amoindri.

« New Orleans était décimée par les blessures et les absences, en plus d’être en back-to-back. Les circonstances étaient donc très difficiles pour eux », reconnaît-il. « Mais nous avons déjà connu beaucoup de matchs durant lesquels nous avons baissé notre garde. Cette fois, nous ne l’avons pas fait. L’effort et la concentration étaient excellents, et tout le monde a contribué. »

Le Chase Center retrouve des couleurs

Cette victoire permet aux Warriors de terminer leur série de six matchs à domicile avec un bilan parfait. Une étape importante pour Steve Kerr, qui veut refaire du Chase Center l’une des salles les plus difficiles à conquérir.

« J’aime la manière avec laquelle nous avons réagi après notre départ à 0-3 », poursuit-il. « Gagner quelques matchs à l’extérieur a été essentiel, puis tout a vraiment commencé avec notre remontée de 25 points contre les Lakers. J’apprécie la détermination montrée par les joueurs. Pour être une très bonne équipe, il faut protéger son terrain. C’était une excellente manière d’établir cela et, je l’espère, cet endroit sera très difficile à visiter pour nos adversaires pendant toute la saison. »

Avec une attaque en pleine réussite et une défense en nette progression, le technicien commence même à revoir les ambitions de son groupe à la hausse. Au point d’évoquer ouvertement le titre !

« Nous avons de la profondeur et nous allons en avoir besoin avec toutes nos blessures. Mais je pense que nous avons la possibilité de terminer dans le Top 10 en attaque et en défense. C’est ce qu’il faut pour être une grande équipe dans cette ligue et un véritable candidat au titre. C’est notre objectif. »

Steve Kerr refuse néanmoins de tirer des conclusions définitives avant une vingtaine de rencontres. Il attend surtout que ses joueurs reproduisent avec régularité le sérieux affiché face aux Pelicans.

Yaxel Lendeborg « voit l’échiquier »

La prestation de Yaxel Lendeborg a une nouvelle fois illustré la profondeur et la richesse offensive évoquées par son entraîneur. Au-delà de son adresse, une action a particulièrement marqué Steve Kerr. Depuis l’aile droite, et tel un LeBron James, le rookie a laissé croire qu’il allait servir Charles Bassey près du cercle avant d’envoyer une longue passe transversale vers De’Anthony Melton, démarqué à 3-points.

« C’était une action de très haut niveau », s’enthousiasme Steve Kerr. « Tout le monde pensait qu’il allait envoyer une passe lobée à Charles, donc la défense s’est resserrée. Peu de joueurs possèdent à la fois la taille et les qualités nécessaires pour reconnaître tout cela, voir l’échiquier et effectuer le bon choix. Et lui le fait en tant que rookie. C’est vraiment impressionnant de le regarder jouer. »

Le technicien n’est pourtant pas surpris. Il avait déjà remarqué cette capacité à lire le jeu plusieurs mois auparavant.

« Je l’avais vu pendant les entraînements de la Summer League. On pouvait déjà constater à quel point il était en avance comme passeur et dans sa manière de traiter les informations. Mais cette passe était magnifique. »

Déjà capable de sanctionner de loin, de jouer au poste bas, d’attaquer le cercle et de créer pour ses partenaires, Yaxel Lendeborg continue ainsi d’élargir une palette étonnante pour un débutant. Une polyvalence qui offre une arme supplémentaire à des Warriors désormais bien plus difficiles à défendre.

Reste à confirmer loin du Chase Center, avec cinq matchs consécutifs à l’extérieur.

« Il n’y a rien de magique », prévient Steve Kerr. « Nous avons une formule : prendre soin du ballon, exécuter en attaque, créer de bons tirs les uns pour les autres et défendre comme nous le faisons récemment. Nous sommes sur la bonne voie, mais ce voyage sera un excellent test. »