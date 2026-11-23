Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA Wizards – Celtics, Washington reçoit Boston au Capital One Arena dans la nuit de mardi 24 à mercredi 25 novembre 2026, à 2h00 heure française, dans un match de NBA Cup où la franchise du Massachusetts (11-6) cherchent à enrayer une série de quatre défaites face aux partenaires d’Anthony Davis (7-11) qui viennent d’en gagner trois d’affilée.

Notre pronostic NBA gratuit s’arrête aussi sur AJ Dybantsa, numéro un de la dernière draft, qui affronte pour la première fois chez les pros Jayson Tatum, dont il suivait les camps de basket quand il était enfant.

Forme et perspectives : Wizards et Celtics sur deux trajectoires opposées

Forme : 5 derniers matchs Washington Wizards 7-11 · 9e à l’Est · à domicile D D V V V 111,2 Pts/match 114,4 Pts encaissés -3,2 Différentiel 1j Repos Boston Celtics 11-6 · 3e à l’Est · à l’extérieur V D D D D 104,0 Pts/match 99,8 Pts encaissés +4,2 Différentiel 1j Repos

Boston demeure troisième de la Conférence Est avec 11 victoires et 6 défaites, mais la défaite 87-88 à Golden State de dimanche en Californie constitue sa quatrième de rang. C’est la première série de ce type sous l’ère Joe Mazzulla, et la première depuis mai 2021.

Jayson Tatum a néanmoins livré 27 points, 10 rebonds et 6 passes décisives, avant de manquer le tir de la victoire au buzzer. Cette rencontre reste le plus faible total offensif de la saison pour les Celtics.

Joe Mazzulla a pointé une attaque inefficace et des possessions mal conclues. Ce constat est crédible, puisque trois des quatre défaites récentes se sont jouées à quatre points d’écart ou moins.

Washington, neuvième de l’Est, sortait d’une série de huit défaites avant d’enchaîner trois victoires. Parmi elles figure un succès 116-96 contre Orlando, construit sur 22 paniers à 3 points, un record de saison.

Comparatif des équipes : saison Wizards Celtics Celtics +4,6 110,3



114,9 Efficacité offensive Celtics -10,0 115,3



105,3 Efficacité défensive Celtics +2,5 42,7



45,2 Rebonds par match Celtics -0,3 14,7



14,4 Ballons perdus Wizards +1,8% 46,0 %



44,2 % Réussite aux tirs

Ces 22 paniers à longue distance représentent près du double des 10,9 réussis en moyenne par les Wizards cette saison. Il s’agit donc davantage d’une soirée d’adresse exceptionnelle que d’une base de projection fiable.

Sur leurs cinq derniers matchs, les Wizards continuent d’encaisser 114,4 points. L’écart de 10 points d’efficacité défensive avec Boston sur la saison demeure le plus marquant du comparatif.

Le net rating de la saison sépare nettement les deux formations : +9,5 pour Boston contre -5,1 pour Washington. Quatre défaites consécutives ne suffisent pas à effacer une telle différence.

À l’extérieur, Boston affiche un bilan de 5 victoires pour 5 défaites, avec 105,5 points marqués et 98,8 encaissés. Washington, de son côté, compte 3 succès pour 5 défaites à domicile, avec 115,6 points inscrits et 118,8 concédés.

Absences et rotations côté Wizards comme côté Celtics

Absences Washington Wizards Justin Champagnie, pied Plusieurs mois d’absence attendus Absent Reece Beekman, épaule droite Dernière entrée connue le 2 novembre Absent Boston Celtics Paul George, repos Absent le 22 novembre, statut de mardi non confirmé Repos Mitchell Robinson, maladie Absent le 22 novembre, statut de mardi non confirmé Absent

À Golden State, Boston a aligné Derrick White, Hugo González, Jayson Tatum, Sam Hauser et Neemias Queta. Derrick White et Jayson Tatum ont fait leur retour après avoir été ménagés lors du match à Sacramento.

Paul George avait été mis au repos lors de la seconde soirée d’un back-to-back, tandis que Mitchell Robinson a manqué un deuxième match consécutif en raison d’une maladie. Leur disponibilité pour mardi n’est pas encore confirmée.

Washington reste privé de Justin Champagnie, absent plusieurs mois à cause d’une blessure au pied, et de Reece Beekman, dont la dernière information fait état d’un problème à l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule droite.

Les deux équipes ont bénéficié d’un jour de repos. Boston boucle à Washington un déplacement de quatre matchs, avant de recevoir Atlanta vendredi 27 novembre.

Wizards – Celtics, les duels qui peuvent faire basculer le match

AJ Dybantsa face à Jayson Tatum AJ Dybantsa WAS VS Jayson Tatum BOS 16,5 Pts/match 2,8 Passes déc. 26,4 Pts/match 6,7 Passes déc. Premier face-à-face entre le numéro un de la draft et la star de Boston, dont l’attaque a reposé sur lui depuis le début de la saison. Anthony Davis face à Neemias Queta Anthony Davis WAS VS Neemias Queta BOS 25,1 Pts/match 9,9 Reb/match 9,8 Pts/match 7,1 Reb/match Avec Anthony Davis meilleur rebondeur de Washington et Neemias Queta de Boston, la bataille du rebond sera l’un des enjeux majeurs de cette rencontre.

AJ Dybantsa affiche 19,2 points et 8,4 rebonds sur ses cinq derniers matchs, au-dessus de ses moyennes de la saison. Il aborde ce premier duel avec Jayson Tatum après avoir livré 16 points, 8 rebonds et 6 passes décisives face à Orlando.

Le duel entre Anthony Davis et Neemias Queta opposera les deux meilleurs rebondeurs des deux équipes. Davis sort d’une performance à 22 points, avec 8 tirs réussis sur 13 contre Orlando.

Paris joueurs : les performances à cibler entre Wizards et Celtics

Paris sur les performances individuelles Jayson Tatum BOS Points marqués Plus de 24,5 26,4 Saison PTS 26,8 5 derniers 15/17 Matchs joués Il a inscrit 27 points à Golden State et reste au-dessus de cette ligne sur la saison comme sur les cinq derniers matchs. Trae Young WAS Passes décisives Plus de 7,5 8,8 Saison PD 8,8 5 derniers 18/18 Matchs joués Sa moyenne de passes est identique sur la saison et sur les cinq derniers matchs, ce qui donne une base stable pour ce pari. AJ Dybantsa WAS Rebonds Plus de 6,5 6,9 Saison REB 8,4 5 derniers 14/18 Matchs joués Sa moyenne sur les cinq derniers matchs dépasse nettement sa moyenne de saison, et vient de prendre huit rebonds contre Orlando.

Le pari sur Jayson Tatum repose sur son volume de tirs, Boston ayant besoin de lui pour relancer une attaque qui ne produit que 104,0 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs.

Trae Young demeure la valeur la plus fiable de la soirée. Il vient de délivrer 11 passes face à Orlando, une contribution déterminante dans la série de trois victoires des Wizards.

Pour AJ Dybantsa, la ligne de rebonds reste atteignable, même face à des Celtics qui captent 45,2 rebonds par match, soit 2,5 de plus que Washington.

Ces seuils sont des repères d’analyse à confronter aux lignes proposées sur un nouveau site de paris sportif en ligne avant de miser.

Wizards et Celtics, un historique récent à sens unique

Confrontations directes Washington Wizards VS Boston Celtics Celtics 111-100 Wizards Boston Celtics 146-101 Wizards Washington Celtics 136-107 Wizards Boston

Boston a remporté les trois confrontations de la saison 2025-26, avec des écarts de 29, 45 et 11 points, dont un succès 146-101 à Washington le 4 décembre 2025.

Ces scores servent davantage de toile de fond que de preuve. Jaylen Brown n’est plus à Boston, qui compte désormais Paul George et Mitchell Robinson, tandis que Washington s’appuie sur Trae Young, Anthony Davis et AJ Dybantsa.

Aucune rencontre de la saison 2026-27 n’a encore opposé les deux formations, ce qui rend la forme actuelle plus significative que les trois scores de l’an passé.

Notre pronostic pour Wizards – Celtics

Pronostics Écart Boston gagne avec trois points d’écart ou plus Boston possède la meilleure défense des deux équipes sur la saison et Washington encaisse 118,8 points à domicile. Total Moins de 220,5 points Boston ne dépasse 220 points combinés que deux fois en 10 matchs à l’extérieur, avec le rythme le plus lent des deux équipes (96,3 contre 98,9), même si Washington dépasse ce seuil cinq fois en huit matchs à domicile. Perf. joueur Jayson Tatum plus de 24,5 points Il a pris 20 tirs à Golden State et affronte une défense qui encaisse 115,4 points par match. Perf. joueur Trae Young plus de 7,5 passes décisives Il dirige l’attaque de Washington, faisant passer son scoring après celui de ses coéquipiers. Combiné Boston gagne + AJ Dybantsa plus de 6,5 rebonds L’avantage défensif de Boston et la forme récente d’AJ Dybantsa au rebond reposent sur deux éléments distincts.

Pronostic sur le score du match Boston Celtics 111-106 Washington Wizards Écart de points : 5 · Total de points : 217

Boston devrait mettre fin à sa série grâce à la meilleure défense des deux équipes, avec 105,3 d’efficacité défensive contre 115,3 pour Washington. Un retour de Paul George lui offrirait davantage de marge, même si une soirée d’adresse comparable à celle contre Orlando peut permettre aux Wizards de rester dans le match.

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