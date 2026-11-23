Paris sportifs – Los Angeles accueille Utah à la Crypto.com Arena dans la nuit de lundi à mardi, à 4h00, heure française, dans le cadre d’un pronostic NBA Lakers Jazz entre le deuxième de la conférence Ouest (14-3) et le quatorzième (3-15).

Le Jazz a toutefois remporté le précédent duel 109-97 à Los Angeles le 18 novembre, mettant un terme à une série de neuf succès consécutifs des Californiens. Les deux équipes sont donc à égalité parfaite après deux confrontations avant ce troisième et dernier affrontement de la saison.

Forme des Lakers et du Jazz avant ce troisième duel

Forme : 5 derniers matchs Los Angeles Lakers 14-3 · 2e à l’Ouest · à domicile V V V D V 115,0 Pts/match 112,4 Pts encaissés +2,6 Différentiel 2j Repos Utah Jazz 3-15 · 14e à l’Ouest · à l’extérieur D V V D D 111,6 Pts/match 108,2 Pts encaissés +3,4 Différentiel B2B Repos

Le Jazz vient de s’incliner 114-116 face à Dallas dimanche, après avoir frôlé un retour spectaculaire en effaçant 16 points de retard dans les deux dernières minutes. Svi Mykhailiuk a signé 39 points, son record en carrière, avec dix paniers à 3 points.

Utah a toutefois laissé filer la rencontre en raison de ses 23 pertes de balle, converties en 32 points par Dallas. Ce problème reste récurrent cette saison, avec 17,2 ballons perdus par match.

Pour construire un pronostic nba gratuit fiable, il ne faut pas se limiter au bilan de 3-15. Le Jazz affiche un différentiel de +3,4 sur ses cinq dernières rencontres, porté par un succès 132-107 chez les Clippers et par sa victoire contre les partenaires de Luka Doncic il y a quelques jours.

Chez les Lakers, la défaite du 18 novembre est intervenue lors d’un troisième match en quatre nuits. Le meneur slovène n’a alors converti que 10 de ses 28 tirs et a perdu 9 ballons.

Comparatif des équipes : saison Los Angeles Lakers Utah Jazz Lakers +12,2 119,6



107,4 Efficacité offensive Lakers -1,6 113,2



114,8 Efficacité défensive Jazz +4,0 41,1



45,1 Rebonds par match Lakers -0,6 16,6



17,2 Ballons perdus Lakers +4,0 % 48,9 %



44,9 % Réussite aux tirs

Los Angeles a bénéficié de deux jours de repos et domine presque tous les indicateurs d’efficacité. Les Lakers affichent une attaque à 119,6 points pour 100 possessions, contre 107,4 pour le Jazz.

La défense ne creuse pas un écart aussi important, avec 113,2 points concédés pour 100 possessions côté californien contre 114,8 pour Utah. Le principal désavantage du Jazz réside donc dans son rendement offensif plutôt que dans sa capacité à résister.

Utah conserve toutefois l’avantage au rebond, avec 45,1 prises contre 41,1. Mais les Lakers tirent à 48,9% contre 44,9% et inscrivent 63,1 points en première mi-temps à domicile, contre 51,5 pour le Jazz à l’extérieur, ce qui leur permet de prendre le contrôle du tempo dès l’entame.

À Los Angeles, les Lakers totalisent 7 victoires pour 2 défaites et produisent 121,7 points de moyenne. Le Jazz, lui, n’a remporté que 2 de ses 8 déplacements.

Quelles absences chez les Lakers et le Jazz ?

Absences Los Angeles Lakers Austin Reaves, talon gauche (contusion) Absent Quentin Grimes, doigt droit (attelle) Disponible Utah Jazz Jaren Jackson Jr., genou (ligament collatéral médial) Absent Lauri Markkanen, main (fracture) Absent Jusuf Nurkic, pied Absent Jaxson Hayes, genou gauche Absent

Austin Reaves manquera un cinquième match consécutif en raison d’une contusion au talon gauche. Quentin Grimes devrait donc conserver sa place dans le cinq majeur, malgré l’attelle qu’il porte au doigt droit.

Auteur de 47 points contre Charlotte le 17 novembre, Quentin Grimes a ensuite inscrit le tir à 3 points décisif lors du dernier miracle des Lakers face aux Kings. Sur ses cinq derniers matchs, il tourne à 25,5 points de moyenne, juste derrière Luka Doncic (33,0).

Utah ne récupère ni Jaren Jackson Jr., ni Lauri Markkanen, ni Jusuf Nurkic. Jaxson Hayes est également annoncé absent, touché au genou gauche après avoir quitté le terrain dimanche contre Dallas. Mo Bamba devrait donc être titularisé au poste de pivot.

Le cinq probable du Jazz réunit Keyonte George, Darryn Peterson, Josh Green, Ace Bailey et Mo Bamba, avec Svi Mykhailiuk et Isaiah Collier en relais. Les Lakers devraient quant à eux aligner Luka Doncic, Quentin Grimes, Matisse Thybulle, Jake LaRavia et Walker Kessler.

Luka Doncic contre Keyonte George, Walker Kessler contre Mo Bamba : les duels de Lakers – Jazz

Luka Doncic face à Keyonte George Luka Doncic LAL VS Keyonte George UTA 37,2 Pts/match 7,7 Passes/match 20,8 Pts/match 7,1 Passes/match Utah a déjà montré qu’une couverture agressive pouvait perturber Luka Doncic, et la réponse du meneur slovène à ce traitement décidera du sort de la rencontre. Walker Kessler face à Mo Bamba Walker Kessler LAL VS Mo Bamba UTA 10,7 Reb/match 14,3 Pts/match 6,9 Reb/match 8,7 Pts/match Walker Kessler retrouve son ancien club pour la troisième fois de la saison, dans une raquette où Jaxson Hayes, Jusuf Nurkic et Jaren Jackson Jr. manquent côté Utah.

Le 18 novembre, le Jazz avait ciblé Luka Doncic dans sa couverture du pick-and-roll, avec Josh Green et Josh Okogie comme défenseurs principaux, avant de recourir à un blitz en seconde période. Le résultat avait été la pire soirée au tir de la saison pour le Slovène.

Walker Kessler retrouve son ancien club après avoir produit 2 points et 7 rebonds le 25 octobre, puis 10 points et 11 rebonds le 18 novembre. Son duel avec Mo Bamba, à 8,6 rebonds sur ses cinq derniers matchs, se jouera dans une raquette particulièrement dégarnie côté Utah.

Paris sur les joueurs de Lakers – Jazz : Luka Doncic, Keyonte George et Walker Kessler

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 32,5 37,2 Saison pts 33,0 5 derniers 15/17 Matchs joués Luka Doncic dépasse ce seuil sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, et il dispose de deux jours de repos pour prendre sa revanche sur le Jazz. Keyonte George UTA Passes décisives Plus de 6,5 7,1 Saison pds 8,4 5 derniers 17/18 Matchs joués Avec Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. absents, l’attaque du Jazz passe par Keyonte George, qui est monté à 8,4 passes de moyenne sur les cinq derniers matchs. Walker Kessler LAL Rebonds Plus de 9,5 10,7 Saison reb 10,3 5 derniers 16/17 Matchs joués Walker Kessler dépasse ce plafond sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, face à un Jazz privé de quatre joueurs intérieurs.

Les seuils retenus s’appuient sur les moyennes de saison et des cinq derniers matchs de chaque joueur, et chaque opérateur, y compris un nouveau site de paris sportif en ligne, fixe sa propre ligne.

Lakers – Jazz : le bilan des deux premières confrontations

Confrontations directes Los Angeles Lakers VS Utah Jazz Lakers 97-109 Jazz Los Angeles Jazz 123-132 Lakers Salt Lake City

Les Lakers s’étaient imposés 132-123 à Salt Lake City le 25 octobre, avant que le Jazz ne prenne sa revanche à Los Angeles. La série cette saison est donc à égalité, avec un succès de chaque côté.

Lors de ce deuxième duel, les Lakers avaient tiré à 38% et perdu 18 ballons, des statistiques nettement inférieures à leurs standards habituels.

Ce troisième rendez-vous s’annonce dans un contexte physique inversé : Los Angeles a bénéficié de repos, tandis que le Jazz dispute son troisième match en quatre jours.

Notre pronostic NBA pour Lakers – Jazz

Pronostics Écart Utah Jazz +13,5 Le différentiel moyen des Lakers à domicile est de +5,6 et le Jazz les a battus dans cette salle le 18 novembre, un écart supérieur à 13 points dépasse donc ce que montrent leurs matchs récents. Total Moins de 228,5 points Les matchs récents du Jazz totalisent 219,8 points et ceux des Lakers 227,4, et Utah n’a dépassé 230 points cumulés que trois fois en huit déplacements, même si les Lakers y parviennent à domicile dans sept matchs sur neuf. Perf. joueur Walker Kessler plus de 9,5 rebonds Walker Kessler domine au rebond côté Lakers et Utah est privé de Jaren Jackson Jr., Lauri Markkanen, Jusuf Nurkic et Jaxson Hayes dans la raquette. Perf. joueur Keyonte George plus de 6,5 passes décisives Keyonte George porte la création du Jazz depuis les absences de Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. et reste au-dessus de ce pari sur les deux échantillons. Combiné Walker Kessler + Keyonte George, les deux paris ci-dessus Un pari sur le rebond côté Lakers et un autre sur la création côté Jazz, deux issues qui ne dépendent pas l’une de l’autre.

Pronostic sur le score du match Lakers 118-108 Jazz Écart de points : 10 · Total de points : 226

Le Jazz a démontré qu’il pouvait mettre les Lakers en difficulté en ciblant Luka Doncic. Mais perdre beaucoup de ballons lors de la seconde soirée d’un back-to-back reviendrait à offrir des points à la meilleure équipe de la ligue pour le pourcentage de pertes de balle provoquées (19%).

Les Lakers devraient l’emporter en profitant du repos, mais le différentiel récent du Jazz rend un écart moins important que le classement pourrait dicter. Les lecteurs souhaitant miser retrouveront les conditions de l’offre dans notre guide du code promo Winamax.