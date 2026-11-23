Paris sporifs – En tête de la conférence Ouest aux côtés des Lakers avec un bilan de 14-3, les San Antonio Spurs se rendent au Golden 1 Center pour défier les Sacramento Kings dans la nuit de lundi à mardi, à 4h00 heure française. Ce pronostic NBA Kings – Spurs marque déjà la 3e confrontation entre les deux équipes cette saison.

Les Spurs ont gagné les deux premiers duels de la saison (130-103 puis 124-109), alors que les Kings n’ont décroché leur première victoire à domicile que samedi, contre les Celtics. De son côté, Victor Wembanyama reste sur une performance XXL face aux Pelicans avec 50 points, 19 rebonds et 5 contres.

Forme et perspectives : Sacramento Kings et San Antonio Spurs sur des trajectoires opposées

Forme : 5 derniers matchs Sacramento Kings 2-14 · 15e à l’Ouest · à domicile D D D D V 103,6 Pts/match 115,0 Pts encaissés -11,4 Différentiel 1j Repos San Antonio Spurs 14-3 · 1er à l’Ouest · à l’extérieur V V D V V 112,8 Pts/match 99,0 Pts encaissés +13,8 Différentiel 1j Repos

San Antonio affiche un bilan de 14-3 et domine l’Ouest en compagnie des Lakers, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs et un écart moyen de +13,8 points. Sa seule défaite récente date du 17 novembre contre Detroit (93-105), un match au cours duquel Dylan Harper s’est blessé à la hanche.

Samedi, Victor Wembanyama a ensuite signé 50 points, 19 rebonds, cinq contres et quatre interceptions, dont 32 points avant la pause, dans un succès 114-91 contre les Pelicans.

De leur côté, les Kings (2-14, 15es de l’Ouest) restent sur un différentiel moyen de -11,4 points sur leurs cinq derniers matchs.

Samedi également, ils ont pourtant mis fin à une série de huit défaites et à un début de saison à domicile sans victoire (0-9), grâce à un tip-in de Keegan Murray à cinq secondes de la sirène (97-96 contre les Celtics) après un troisième quart-temps remporté 35-13.

Comparatif des équipes : saison Sacramento Kings San Antonio Spurs Spurs +11,3 106,8 118,1 Efficacité offensive Spurs -12,7 118,7 106,0 Efficacité défensive Spurs +7,0 40,8 47,8 Rebonds par match Spurs -4,4 17,5 13,1 Ballons perdus Spurs +3,5 25,0 28,5 Passes décisives par match

L’écart d’efficacité est net, avec 118,1 points marqués et 106,0 encaissés pour 100 possessions côté Spurs, soit un net rating de +12,0, contre -11,9 pour les Kings.

Invaincu à l’extérieur (7-0), San Antonio y marque 120,6 points par match, alors que Sacramento est dominé de 11,5 points par match à domicile.

Les Spurs perdent aussi 4,4 ballons de moins par match que les Kings et captent sept rebonds de plus, même si Domantas Sabonis a pris 17 rebonds contre les Celtics.

Les titulaires des Kings ont accumulé une certaine fatigue, avec près de 41 minutes pour De’Andre Hunter et plus de 39 pour Darius Acuff Jr. et Keegan Murray contre les Celtics, un soir après la défaite 104-106 chez les Lakers.

Quelles absences pour Sacramento Kings – San Antonio Spurs ?

Absences Sacramento Kings Maxime Raynaud, genou Absent Ben Simmons, tendon d’Achille (absent pour la saison) Absent San Antonio Spurs Dylan Harper, hanche gauche Absent Tobias Harris, mollet Absent Jayden Quaintance, genou Absent

Les Spurs devront se passer de Dylan Harper, deuxième marqueur de l’équipe avec 18,4 points de moyenne et absent pour deux à trois semaines, tandis que Tobias Harris (mollet) et Jayden Quaintance (genou) sont également indisponibles.

Le cinq de départ probable, composé de De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie et Victor Wembanyama, est celui qui a commencé contre les Pelicans, avec Stephon Castle à 20,4 points et 8,0 passes sur ses cinq derniers matchs et Julian Champagnie à 2,8 tirs à trois points par match, à 41,2 %.

Côté Kings, Maxime Raynaud (genou) et Ben Simmons (tendon d’Achille, absent pour la saison) sont écartés, et Precious Achiuwa a manqué la défaite chez les Lakers à cause d’une blessure à la jambe, sans statut confirmé pour ce match.

Le cinq probable de Sacramento avec Darius Acuff Jr., Zach LaVine, De’Andre Hunter, Keegan Murray et Domantas Sabonis reprend celui qui a débuté contre les Celtics et qui a inscrit 84 des 97 points, le banc n’en ajoutant que 13 après cinq chez les Lakers, tandis que Zach LaVine tourne à 15,5 points sur ses cinq derniers matchs contre 20,5 sur la saison.

Victor Wembanyama contre Domantas Sabonis, Darius Acuff Jr. contre Stephon Castle : les duels de Sacramento Kings – San Antonio Spurs

Domantas Sabonis face à Victor Wembanyama Domantas Sabonis SAC VS Victor Wembanyama SAS 14,1 Pts/match 14,2 Reb 5 derniers 29,9 Pts/match 14,0 Reb 5 derniers Domantas Sabonis présente une moyenne au rebond quasi identique à celle de Victor Wembanyama sur les cinq derniers matchs, mais l’écart de production offensive reste de 15,8 points par match. Darius Acuff Jr. face à Stephon Castle Darius Acuff Jr. SAC VS Stephon Castle SAS 25,4 Pts/match 7,4 Passes/match 15,9 Pts/match 5,9 Passes/match Avec Dylan Harper absent, Stephon Castle et De’Aaron Fox se partagent la création face au meilleur scoreur et passeur des Kings.

Le 6 novembre, Victor Wembanyama avait inscrit 30 points avec 14 rebonds, Domantas Sabonis répondant par 17 points et 12 rebonds, et le pivot des Kings sort de deux matchs à 16 puis 17 rebonds.

Darius Acuff Jr. avait de son côté marqué 22 points avec huit passes lors de ce duel, et Stephon Castle comme De’Aaron Fox devront gérer seuls la création de San Antonio avec Dylan Harper absent.

Sur quels paris joueurs miser pour Sacramento Kings – San Antonio Spurs ?

Les trois lignes retenues sur les performances individuelles reposent sur les moyennes de saison et des cinq derniers matchs, un angle que l’on retrouve aussi sur un nouveau site de paris sportif en ligne comme chez un opérateur plus ancien.

Paris sur les performances individuelles Victor WembanyamaSAS Points marqués Plus de 27,5 29,9 Saison PTS 29,0 5 derniers 17/17 Matchs joués Il a inscrit 30 et 29 points contre les Kings cette saison, puis 50 contre les Pelicans. Darius Acuff Jr.SAC Passes décisives Plus de 6,5 7,4 Saison PD 7,6 5 derniers 16/16 Matchs joués Meilleur passeur des Kings, il a joué plus de 39 minutes contre les Celtics. Stephon CastleSAS Passes décisives Plus de 4,5 5,9 Saison PD 8,0 5 derniers 17/17 Matchs joués Sa moyenne des cinq derniers matchs dépasse nettement son niveau de saison.

Sacramento Kings – San Antonio Spurs, un historique à sens unique cette saison

Confrontations directes Sacramento Kings VS San Antonio Spurs Kings 109-124 Spurs Victor Wembanyama 30 pts, 14 reb Sacramento Kings 103-130 Spurs Victor Wembanyama 29 pts, 10 reb San Antonio Kings 104-132 Spurs Sacramento Kings 122-139 Spurs San Antonio

Les Spurs ont remporté les cinq dernières confrontations de saison régulière, avec des écarts de 13, 17, 28, 27 et 15 points, et la dernière victoire des Kings dans la série remonte au 7 mars 2025 (127-109 à Sacramento).

Victor Wembanyama a marqué 29 puis 30 points lors des deux duels de cette saison, et les 24 points de De’Andre Hunter en octobre restent la meilleure performance individuelle d’un joueur des Kings.

Cette rencontre est la troisième des quatre de la saison, la dernière étant programmée début avril à San Antonio.

Notre pronostic pour Sacramento Kings – San Antonio Spurs

Pronostics Écart San Antonio Spurs -9,5 San Antonio a gagné les deux confrontations de la saison de 27 et 15 points, avec un différentiel de +14,0 en déplacement contre -11,5 pour les Kings à domicile. Total Plus de 220,5 points Sept des dix matchs des Kings à domicile et cinq des sept déplacements des Spurs ont dépassé 220 points, et les deux derniers duels ont atteint 233 points chacun. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 27,5 points Il a marqué 30 puis 29 points face aux Kings et joue 30,3 minutes par match. Perf. joueur Darius Acuff Jr. plus de 6,5 passes Il a distribué 12 passes chez les Lakers, 8 contre les Celtics et 8 lors du dernier duel avec San Antonio. Combiné Spurs -9,5 + Darius Acuff Jr. plus de 6,5 passes Darius Acuff Jr. dépasse sept passes de moyenne dans une équipe qui compte 14 défaites, donc sa ligne ne dépend pas du résultat.

Pronostic sur le score du match Kings 106-123 Spurs Écart de points : 17 · Total de points : 229

Les Kings ont tenu tête aux Lakers puis aux Celtics, mais les deux victoires de San Antonio cette saison ont été acquises avec 15 points d’écart ou plus, et le profil de ses matchs à l’extérieur offre la voie la plus nette vers une marge à deux chiffres, avec un code promo Winamax disponible pour les lecteurs qui souhaitent miser.

Les Spurs n’ont couvert le spread que sept fois en 17 matchs, si bien que le total et les performances individuelles reposent sur des éléments plus solides, avec des statistiques de scoring qui vont dans le même sens des deux côtés.