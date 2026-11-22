Paris sportifs – Le Toyota Center est le théâtre de notre pronostic NBA Rockets Clippers dans la nuit de lundi à mardi, à 2h30, heure française. Quatrième de la Conférence Ouest, Houston reçoit des Californiens treizièmes, encore sans le moindre succès en déplacement.

Houston aborde cette rencontre avec 12 victoires pour 5 défaites et un seul revers à domicile cette saison. Les Clippers connaissent davantage de difficultés : leur bilan de 4-11 s’accompagne de trois défaites consécutives, alors qu’ils s’apprêtent à disputer le troisième match d’un road trip de quatre rencontres. Notre pronostic nba gratuit passe en revue les forces des deux équipes et leur dynamique récente pour dégager le scénario à privilégier.

Forme et perspectives : Houston Rockets et LA Clippers sur des trajectoires opposées

Forme : 5 derniers matchs Houston Rockets 12-5 · 4e à l’Ouest · à domicile V V D V D 125,0 Pts/match 120,4 Pts encaissés +4,6 Différentiel 2j Repos LA Clippers 4-11 · 13e à l’Ouest · à l’extérieur V V D D D 109,0 Pts/match 116,6 Pts encaissés -7,6 Différentiel 1j Repos

Toujours sans victoire en sept déplacements (0-7), les Clippers marquent 107,6 points par match à l’extérieur et en concèdent 121,6, soit un différentiel de -14,0. Le rookie Keaton Wagler peine également à trouver son adresse, avec seulement 34,9% de réussite aux tirs depuis le début de la saison.

Leur revers à Dallas constitue une troisième défaite consécutive, dans une série ouverte par un échec 107-132 face à Utah. Tyronn Lue pointe les pertes de balle pour expliquer l’effondrement de son équipe dans les dernières minutes.

Les Rockets reviennent pour leur part d’un déplacement de quatre rencontres conclu avec deux succès, dont un large 147-119 à Washington, et deux défaites, la plus récente à Denver.

Le contraste apparaît dès la première mi-temps : Houston inscrit en moyenne 60,3 points avant la pause à domicile, tandis que les Clippers se limitent à 52,6 points à l’extérieur.

Comparatif des équipes : saison Houston Rockets LA Clippers Rockets +10,5 121,1



110,6 Efficacité offensive Rockets -3,9 113,2



117,1 Efficacité défensive Rockets +5,3 45,3



40,0 Rebonds par match Rockets -2,9 14,6



17,5 Ballons perdus Rockets +2,5 % 48,5 %



46,0 % Réussite aux tirs

La différence la plus marquée concerne le net rating : Houston affiche +7,9, contre -6,4 pour les Clippers. Ce contraste ne s’explique pas par la cadence des rencontres, puisque Los Angeles évolue à un rythme légèrement supérieur.

Les Rockets maîtrisent également mieux les possessions, avec plus de 5 rebonds supplémentaires par match et seulement 14,6 pertes de balle, contre 17,5 pour les Clippers.

La tendance défensive récente nuance toutefois cet avantage : sur les cinq derniers matchs, Los Angeles a concédé 116,6 points en moyenne, contre 120,4 pour Houston. Après le revers à Denver, Ime Udoka a d’ailleurs critiqué la fragilité mentale de son groupe.

Les Rockets conservent malgré tout la quatrième place de la Conférence Ouest et un solide bilan de sept victoires en huit rencontres à domicile. Les Clippers espèrent, eux, que Brandon Ingram pourra épauler Darius Garland, auteur de 20,9 points par match.

LA Clippers et Houston Rockets, le point sur l’infirmerie entre retour de Brandon Ingram et absences

Absences Houston Rockets Clint Capela, cheville Décision de dernière minute LA Clippers Brandon Ingram, tendon d’Achille et talon (opéré) Retour annoncé pour ce match Absent Bradley Beal, genou Absent Jordan Miller, épaule (opéré) Absent

Encore inscrit sur la liste des absents après une opération liée à une déchirure partielle d’un tendon d’Achille et à un problème au talon, Brandon Ingram devrait néanmoins effectuer son retour lors de cette rencontre. Arrivé aux Clippers dans l’échange ayant envoyé Kawhi Leonard à Toronto, l’ailier reste sur une saison à 21,5 points, 5,6 rebonds et 3,7 passes de moyenne en 77 matchs avec les Raptors. Son utilisation par Tyronn Lue constitue la principale interrogation.

Bradley Beal demeure indisponible pour un problème au genou, avec une reprise envisagée le 29 novembre. Jordan Miller, opéré de l’épaule, devrait quant à lui patienter jusqu’au début du mois de mars.

À Houston, la participation de Clint Capela sera tranchée au dernier moment en raison d’un souci à la cheville. Absent des parquets depuis le 31 octobre, le poste 5 n’a joué que 6 matchs cette saison, laissant Alperen Sengun seul pour occuper le poste de pivot.

Les Rockets devraient débuter avec Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun. Les Clippers pourraient leur opposer Darius Garland, Max Strus, Derrick Jones Jr., Rui Hachimura et Brook Lopez, à moins que Brandon Ingram n’intègre directement le cinq majeur.

Ces duels qui peuvent faire basculer Houston Rockets – LA Clippers

Alperen Sengun face à Brook Lopez Alperen Sengun HOU VS Brook Lopez LAC 22,1 Pts/match 9,3 Reb/match 15,7 Pts/match 5,3 Reb/match Le pivot de Houston distribue et impose sa puissance à l’intérieur quand celui des Clippers étire les défenses. Fred VanVleet face à Darius Garland Fred VanVleet HOU VS Darius Garland LAC 14,4 Pts/match 5,7 Passes/match 20,9 Pts/match 6,5 Passes/match Darius Garland porte seul la création des Clippers, tandis que Fred VanVleet se montre plus expérimenté dans sa gestion.

Alperen Sengun affiche 24,0 points de moyenne sur ses cinq dernières sorties. En face, Brook Lopez tourne à 20,0 points avec 42,2% de réussite à 3 points, une menace extérieure qui oblige le pivot des Rockets à s’éloigner du panier.

À la mène, Darius Garland dirige le jeu des Clippers tout en inscrivant 22,0 points par rencontre sur ses cinq derniers matchs. Il sera opposé à Fred VanVleet, dont l’adresse derrière l’arc, à 39,2%, contribue au bon fonctionnement de l’attaque de Houston.

Paris joueurs sur Houston Rockets – LA Clippers, les lignes à suivre

Paris sur les performances individuelles Alperen Sengun HOU Points marqués Plus de 20,5 22,1 Saison pts 24,0 5 derniers 15/17 Matchs joués Point d’appui offensif de Houston, il dépasse ce seuil depuis le début de saison et progresse sur les 5 derniers matchs, face à une défense des Clippers fragile à l’extérieur. Brook Lopez LAC Points marqués Plus de 14,5 15,7 Saison pts 20,0 5 derniers 15/15 Matchs joués Brook Lopez score nettement au-dessus de cette ligne récemment et affiche 55,2 % aux tirs, alors que la rotation intérieure de Houston est amincie par l’incertitude autour de Clint Capela. Amen Thompson HOU Rebonds Plus de 6,5 7,1 Saison reb 8,0 5 derniers 16/17 Matchs joués Amen Thompson participe au rebond, et l’avantage de Houston dans ce secteur sur les Clippers lui laisse de la marge pour dépasser ce pari.

Les seuils retenus ici partent des moyennes de saison et des 5 derniers matchs de chaque joueur, car les lignes varient d’un opérateur à l’autre, y compris sur un nouveau site de paris sportif en ligne.

Houston Rockets et LA Clippers, un historique récent qui sourit aux visiteurs

Confrontations directes Houston Rockets VS LA Clippers Clippers 105-102 Rockets Toyota Center Rockets 102-95 Clippers Toyota Center Clippers 128-108 Rockets Intuit Dome Rockets 115-113 Clippers Toyota Center Clippers 134-117 Rockets Intuit Dome

Les Clippers ont remporté trois de leurs cinq derniers duels face aux Rockets. Ils s’étaient notamment imposés 105-102 au Toyota Center le 11 février 2026, au lendemain d’une défaite dans cette même salle.

Houston reste toutefois vainqueur de deux des trois dernières confrontations disputées devant son public, avec des succès 115-113 le 11 décembre 2025 et 102-95 le 10 février 2026.

Ces précédents offrent néanmoins peu de repères, tant l’effectif des Clippers a changé depuis le transfert de Kawhi Leonard. Cette rencontre ouvre une série de trois oppositions cette saison, avant deux rendez-vous à l’Intuit Dome, en février puis en mars.

Nos pronostics pour Houston Rockets – LA Clippers

Pronostics Écart Houston Rockets, victoire avec 8 points d’écart ou plus Le différentiel de +9,9 de Houston à domicile s’oppose aux -14,0 des Clippers à l’extérieur, et les visiteurs ont perdu tous leurs déplacements cette saison. Total Moins de 230 points Seuls 2 des 8 matchs de Houston à domicile ont dépassé ce total, et si les Clippers y parviennent plus souvent à l’extérieur, c’est en encaissant beaucoup de points, ce que la défense de Houston limitera. Perf. joueur Brook Lopez, plus de 14,5 points Brook Lopez affiche un taux de réussite élevé et dépasse nettement cette ligne sur ses 5 derniers matchs. Perf. joueur Amen Thompson, plus de 6,5 rebonds Amen Thompson prend plus de rebonds sur les 5 derniers matchs que sur la saison, et ce pari reste sous son niveau récent. Combiné Alperen Sengun plus de 20,5 points + Brook Lopez plus de 14,5 points Chaque pari repose sur le rôle offensif d’un joueur et non sur le résultat final.

Pronostic sur le score du match Houston Rockets 119-107 LA Clippers Écart de points : 12 · Total de points : 226

L’avantage du terrain et un meilleur rendement des deux côtés du parquet font de Houston le favori logique de cette rencontre. Avec Kevin Durant à 21,0 points de moyenne, les Rockets disposent d’un atout supplémentaire face à des Clippers toujours en quête de leur première victoire sur ce déplacement.

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