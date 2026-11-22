Les Clippers sont encore dans le match lorsque Kris Dunn ramène son équipe à trois longueurs (91-88), à 5 minutes de la fin. Une minute plus tard, ou presque, la rencontre est terminée.

Dallas profite des pertes de balle adverses pour signer un 11-0. Kyrie Irving et Cooper Flagg n’ont plus qu’à conclure, tandis que Los Angeles concède une troisième défaite consécutive et reste sans victoire en sept déplacements.

« Perte de balle, perte de balle, perte de balle, perte de balle… », résume Tyronn Lue. « Nous étions dans le match. À 4 minutes de la fin, il n’y avait que cinq points d’écart et nous avions le ballon. Une minute plus tard, l’écart était passé à 14 points. »

Quatre pertes de balle de suite dans le «money time»

Les Clippers n’ont pas signé une grande prestation offensive, avec seulement 38% de réussite, mais ils ont longtemps compensé grâce à leur défense et leur activité au rebond. Menés de huit points à la pause, ils étaient même revenus brièvement devant dans le troisième quart-temps.

« Kris nous a remis dans le match avec son énergie », souligne Tyronn Lue. « Il a provoqué quelques interceptions et créé des actions. Mais dans les dernières minutes, il faut être capable d’exécuter et, au minimum, de prendre soin du ballon. Nous n’en avons pas été capables. »

Le constat est identique dans le vestiaire : « Dans les trois dernières minutes, je pense que nous avons craqué », reconnaît Darius Garland. « Trois pertes de balle consécutives, puis quatre… Le match s’est terminé là. »

Los Angeles limite pourtant longtemps Cooper Flagg et Kyrie Irving, avant de céder devant le meneur des Mavericks, auteur de 12 de ses 25 points dans le dernier quart-temps. Cooper Flagg termine pour sa part avec 22 points, 8 passes et 6 rebonds.

Pour Tyronn Lue, le problème ne vient donc pas de la défense placée. Les Clippers ne peuvent simplement pas se replier après avoir offert le ballon à Dallas.

« Vous ne pouvez pas obtenir de stops lorsque vous perdez le ballon », insiste-t-il. « Cela donne dunk, dunk, dunk, layup, puis tir à 3-points. On ne peut pas compenser ça. Les équipes sont trop rapides et ces pertes de balle vous placent dans une situation extrêmement difficile. »

Avec 16 ballons perdus contre seulement 9 pour les Mavericks, Los Angeles gaspille ainsi une nouvelle occasion de se relancer, et c’est déjà leur 11e revers en 15 matches.