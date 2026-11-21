Marquer 124 points à 55% de réussite aux tirs n’a pas suffi aux Rockets pour s’imposer à Denver. Malgré une belle prestation offensive et seulement deux ballons perdus en seconde période, contre 14 avant la pause, les Texans ont encore payé leurs lacunes défensives…

Face à des Nuggets tout aussi adroits (54%), Houston a notamment craqué dans les cinq dernières minutes en concédant un 10-0 dont les joueurs d’Ime Udoka ne se sont jamais relevés.

« Il reste quatre minutes à jouer et il n’y a que deux points d’écart, mais les têtes sont déjà basses », déplore Ime Udoka. « Il n’y a ni effort ni souci du détail en défense. »

L’entraîneur de Houston n’a pas caché sa colère en conférence de presse, allant jusqu’à qualifier son équipe de mentalement fragile. Une difficulté à rester concentré dans les moments décisifs qui se retrouve dans les résultats des Rockets : sur leurs cinq défaites cette saison, quatre sont survenues dans des rencontres disputées dans le clutch, avec moins de cinq points d’écart à cinq minutes du terme.

« Parfois, vous devez faire abstraction de ce que l’entraîneur dit et rester vous-même », répond Amen Thompson sur les critiques de son entraîneur. L’arrière reconnaît néanmoins ses propres responsabilités : « Je dois défendre le meilleur joueur chaque soir et il m’arrive souvent de ne pas être assez proche de lui. »

« En défendant si mal, vous n’allez pas gagner de match »

Au-delà de cette défaite, c’est surtout le recul défensif de Houston qui inquiète. La saison dernière, les Rockets possédaient la sixième meilleure défense de NBA. Cette saison, ils sont rentrés dans le rang avec la douzième meilleure efficacité défensive, encaissant en moyenne 113,2 points pour 100 possessions.

Lors de ce « road trip » de quatre matchs, leur défense avait déjà montré ses limites face aux Wizards, avec 119 points encaissés. Mais Houston avait compensé en inscrivant 147 points. Face aux Nuggets, les Texans ont cette fois concédé 133 points, sans pouvoir masquer leurs difficultés par leur réussite offensive.

« Vous devez défendre pour avoir une chance. Lorsque vous marquez 124 points, vous devez être capable de gagner », regrette Ime Udoka. « Les Nuggets ont mis plus de 30 points dans chacun des quatre quart-temps. Cela montre le manque d’effort, de combativité et le peu d’attention apporté aux détails de ce côté du terrain. Ce que nous avons fait en attaque importe peu. En défendant si mal, vous n’allez pas gagner de match. »

Cette défaite à Denver met fin à quatre matchs à l’extérieur moyens pour les Rockets, aussi tombés à Miami.

Houston va désormais retrouver le Toyota Center pour cinq rencontres consécutives à domicile, en commençant par la réception des Clippers de Brandon Ingram. L’occasion de retrouver ses repères défensifs ?