On connaît enfin la date à laquelle Brandon Ingram va pouvoir faire ses premiers pas sous le maillot des Clippers. Opéré en mai dernier pour une déchirure partielle du tendon d’Achille, l’ailier a reçu le feu vert du staff médical de la franchise californienne pour reprendre la compétition à partir de ce lundi. Ce sera à Houston, face aux Rockets.

L’attente aura été longue pour le joueur de 29 ans, entre sa longue convalescence et l’homologation tardive du transfert l’envoyant aux Clippers. Elle l’a aussi été pour l’équipe de Tyronn Lue, qui peine à trouver son identité en ce début de saison, avec déjà dix défaites au compteur en moins de quinze matchs. Comme Toronto, qui souffre également de l’absence de son nouveau « franchise player », Kawhi Leonard.

Le retour de Brandon Ingram devrait donc faire du bien au collectif californien, même si sa reprise sera sans doute progressive, avec un temps de jeu limité dans un premier temps. L’ancien All-Star devra également s’acclimater à un nouvel entraîneur et à de nouveaux coéquipiers, à commencer par Darius Garland, qui a grand besoin d’un alter ego en attaque pour aider les Clippers à remonter la pente.

En attendant les grands débuts de leur nouvel ailier, les Clippers seront sur le parquet des Mavericks ce samedi soir.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 28.9 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33.5 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33.9 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOR 62 33.9 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOR 61 34.3 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOR 55 34.0 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOR 45 34.2 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOR 64 32.9 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOR 18 33.1 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 77 33.8 47.7 38.2 82.0 0.8 4.8 5.6 3.7 1.9 0.8 2.4 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.