Paris sportifs – Leader de la conférence Est avec un bilan de 14-3, Philadelphie accueille Portland au Xfinity Mobile Arena à 1h00, heure française, dans la nuit de lundi à mardi. Ce pronostic NBA 76ers Blazers met aux prises une équipe qui tourne à plein régime à une franchise de l’Oregon qui dispute la dernière étape d’un road trip de six matchs.

Septièmes à l’Ouest avec dix victoires pour six défaites (10-6), les Blazers restent sur trois revers en cinq rencontres et peinent régulièrement à entrer dans leurs matchs. À l’inverse, Philadelphie vient d’enchaîner cinq succès consécutifs, une dynamique qui oriente notre pronostic NBA gratuit vers une victoire des Sixers.

Forme et perspectives : quel état de forme pour les Sixers et les Blazers ?

Forme : 5 derniers matchs Philadelphia 76ers 14-3 · 1er à l’Est · à domicile V V V V V 128,4 Pts/match 120,8 Pts encaissés +7,6 Différentiel 1j Repos Portland Trail Blazers 10-6 · 7e à l’Ouest · à l’extérieur V D D V D 108,6 Pts/match 106,0 Pts encaissés +2,6 Différentiel 1j Repos

Les cinq dernières sorties de Portland se sont soldées par deux victoires, contre les Kings et les Bucks, et trois défaites. Les Blazers ont cédé à deux reprises sur le parquet des Timberwolves, dont la seconde pour un point seulement, avant de s’incliner 97-96 chez les Knicks samedi soir.

Le scénario new-yorkais laisse particulièrement des regrets : après avoir effacé 26 points de retard, Portland était passé devant 96-94 grâce à deux lancers francs de Deni Avdija à 3,2 secondes du terme. Mais un panier à 3 points de Mikal Bridges au buzzer a finalement offert la victoire aux Knicks.

Damian Lillard a pointé un manque d’énergie et de concentration dans les débuts des trois derniers matchs. Le calendrier impose aussi un rythme exigeant aux Blazers, puisque cette rencontre à Philadelphie constitue leur 12e déplacement en 17 matchs.

Les Sixers présentent une dynamique bien plus constante : ils ont remporté leurs cinq dernières rencontres, avec des moyennes de 128,4 points marqués et de 120,8 points concédés.

Comparatif des équipes : saison Philadelphia 76ers Portland Trail Blazers Blazers +0,4 115,5



115,9 Efficacité offensive Blazers -2,8 112,9



110,1 Efficacité défensive Blazers +2,1 42,8



44,9 Rebonds par match Sixers -4,3 12,1



16,4 Ballons perdus Sixers +1,9 26,6



24,7 Passes décisives

À l’échelle de la saison, les Blazers affichent un différentiel de points supérieur à celui des Sixers : +5,8 par rencontre, contre +2,9 pour Philadelphie.

La maîtrise du ballon distingue en revanche nettement les deux équipes. Avec seulement 12,1 pertes de balle par match, le meilleur chiffre de la ligue, les Sixers se montrent bien plus sûrs que Portland, qui en concède 16,4.

Cette faiblesse pourrait pénaliser davantage les Blazers, déjà en difficulté dans les premières minutes de leurs rencontres dernièrement. De quoi envisager une prise de contrôle de Philadelphie dès le premier quart-temps.

Les Sixers ont toutefois montré leurs limites samedi face aux Bucks, derniers du classement. Devant d’un seul point à la pause, ils ont dû s’employer pour résister aux 50 points de Tyler Herro et l’emporter 132-129, avec 13 des 21 points de LeBron James inscrits dans le dernier quart-temps.

Infos équipes et absences chez les Sixers et les Blazers

Absences Philadelphia 76ers Jaylen Brown, élongation à l’ischio-jambier gauche Absent Dean Wade, douleur à l’ischio-jambier gauche Absent Adem Bona, entorse au dos Absent Ariel Hukporti, rupture du tendon d’Achille droit Absent Portland Trail Blazers Ja Morant, élongation à l’ischio-jambier gauche Absent Chris Youngblood, contusion au talon droit Absent Vit Krejci, fracture de la cheville gauche Absent Shaedon Sharpe, opération du ménisque droit Absent

Touché à l’ischio-jambier gauche lors du succès de Philadelphie chez les Nets, Jaylen Brown est forfait après avoir déjà manqué les deux dernières rencontres des Sixers.

Dean Wade, gêné par une douleur à l’ischio-jambier gauche, Adem Bona, victime d’une entorse au dos, et Ariel Hukporti, indisponible jusqu’à la fin de la saison en raison de son tendon d’Achille droit, sont également absents. Kentavious Caldwell-Pope devrait donc conserver sa place dans le cinq majeur aux côtés de Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, LeBron James et Joel Embiid.

De retour samedi après son absence à Orlando pour une entorse au pied, Tyrese Maxey a marqué 17 points. Dominick Barlow a, lui, disputé ses premières minutes de la saison, inscrivant 12 points en environ 11 minutes.

Chez les Blazers, Ja Morant reste indisponible pour une élongation à l’ischio-jambier gauche. Chris Youngblood, victime d’une contusion au talon droit, Vit Krejci, touché par une fracture de la cheville gauche, et Shaedon Sharpe, opéré du ménisque droit, manquent également à l’appel.

Portland a toutefois récupéré Deni Avdija, absent deux matchs à cause d’une contusion au pied gauche. Il devrait retrouver le cinq de départ avec Damian Lillard, Sidy Cissoko, Toumani Camara et Donovan Clingan.

Les duels clés entre Philadelphia 76ers et Portland Trail Blazers

Joel Embiid face à Donovan Clingan Joel Embiid PHI VS Donovan Clingan POR 8,9 Reb/match 40,0 % Tirs 10,9 Reb/match 57,7 % Tirs Portland domine Philadelphie aux rebonds sur la saison, mais le travail de Joel Embiid dans la raquette devrait rééquilibrer les débats. Tyrese Maxey face à Deni Avdija Tyrese Maxey PHI VS Deni Avdija POR 25,9 Pts/match 5,7 Passes/match 23,9 Pts/match 6,0 Passes/match Tous deux assurent l’essentiel de la création dans des équipes privées d’un joueur majeur sur les lignes arrière. La pertinence de leurs choix de tirs et leur capacité à limiter les ballons perdus pourraient donc faire basculer la rencontre.

Auteur de 17 rebonds face à Milwaukee, son meilleur total de la saison, Joel Embiid croisera Donovan Clingan, qui en capte 11,8 par rencontre sur ses cinq dernières sorties. Leur duel sous les panneaux pèsera pour les secondes chances.

Sur les cinq derniers matchs de leurs équipes, Deni Avdija a participé à trois rencontres pour 27,0 points de moyenne, tandis que Tyrese Maxey en a disputé quatre avec 23,8 points par match. Ces chiffres offrent un point de comparaison direct entre les deux meilleurs marqueurs.

Quels paris joueurs viser sur Sixers – Blazers ?

Paris sur les performances individuelles Donovan Clingan POR Rebonds Plus de 10,5 10,9 Saison Reb 11,8 5 derniers 16/16 Matchs joués Sa moyenne récente dépasse celle de la saison, et le pivot des Blazers a les capacités à mettre le secteur intérieur des 76ers en difficulté. Tyrese Maxey PHI Passes décisives Plus de 5,5 5,7 Saison Pd 6,8 5 derniers 16/17 Matchs joués Avec Jaylen Brown absent, davantage de création retombe sur Tyrese Maxey, qui distribue 6,8 passes par match sur ses quatre dernières apparitions. Deni Avdija POR Points marqués Plus de 22,5 23,9 Saison Pts 27,0 5 derniers 14/16 Matchs joués Il tourne nettement au-dessus de cette ligne sur ses sorties récentes et a montré depuis le début de saison qu’il était le leader au scoring des Blazers.

Que l’on joue chez un bookmaker historique ou sur un nouveau site de paris sportif en ligne, les trois paris ci-dessous s’appuient sur les moyennes de la saison et des cinq derniers matchs.

Donovan Clingan et Deni Avdija affichent récemment des statistiques supérieures à leurs moyennes de la saison. De son côté, Tyrese Maxey devrait distribuer davantage de passes en l’absence de Jaylen Brown.

Sixers – Blazers : que disent les confrontations directes ?

Confrontations directes Philadelphia 76ers VS Portland Trail Blazers 76ers 109-103 Blazers Philadelphie Blazers 135-118 76ers Portland Blazers 119-102 76ers Philadelphie 76ers 125-103 Blazers Portland Blazers 130-104 76ers Portland

Les deux équipes ont chacune remporté leur duel à domicile la saison dernière : Portland l’avait emporté 135-118 le 9 février, avant que Philadelphie ne réponde par un succès 109-103 le 15 mars.

Les Blazers conservent un léger avantage sur les cinq dernières confrontations de saison régulière, avec trois victoires contre deux. Ce bilan reste toutefois à relativiser au regard des nombreux changements d’effectif intervenus depuis les rencontres de 2024 et 2025.

Anfernee Simons constitue le principal trait d’union entre les deux franchises. Après sept saisons à Portland, il avait rejoint Boston en 2025 dans un échange contre Jrue Holiday. Il porte désormais les couleurs des Sixers, où il retrouve deux autres anciens Blazers, Jabari Walker et Rayan Rupert.

Notre pronostic NBA pour Philadelphia 76ers – Portland Trail Blazers

Pronostics Vainqueur Philadelphia 76ers vainqueur Cinq victoires de suite, une meilleure gestion du ballon et l’avantage du terrain pèsent plus que le différentiel de saison des Blazers. Total Plus de 220 points Les matchs de Portland à l’extérieur ont dépassé ce seuil sept fois sur 11, et ceux de Philadelphie à domicile six fois sur neuf. Perf. joueur Donovan Clingan plus de 10,5 rebonds Donovan Clingan est le meilleur rebondeur de Portland, et les Blazers prennent plus de rebonds que Philadelphie en moyenne. Perf. joueur Tyrese Maxey plus de 5,5 passes décisives L’absence de Jaylen Brown offre davantage de création à Tyrese Maxey, et les Sixers distribuent plus de passes que les Blazers. Combiné Philadelphia 76ers vainqueur + Donovan Clingan plus de 10,5 rebonds Un pari repose sur la forme à domicile de Philadelphie, l’autre sur le volume de rebonds de Donovan Clingan.

Pronostic sur le score du match Philadelphia 76ers 117-112 Portland Trail Blazers Écart de points : 5 · Total de points : 229

Notre préférence va à Philadelphie devant son public. Malgré l’absence de Jaylen Brown et un différentiel de points inférieur à celui de Portland sur la saison, les Sixers disposent d’arguments solides avec cinq succès consécutifs, moins de ballons perdus et l’avantage du terrain.

Nous privilégions également un total supérieur à 220 points, une barre franchie lors de sept des 11 déplacements des Blazers et de six des neuf rencontres des Sixers à domicile.

Les cotes évoluent jusqu’au coup d’envoi, et les lecteurs qui souhaitent miser peuvent comparer les conditions d’inscription, par exemple avec le code promo Winamax.