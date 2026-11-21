Paris sportifs – San Antonio reçoit New Orleans samedi 21 novembre 2026 au Frost Bank Center, à 2h00 heure française dans la nuit de samedi à dimanche, pour un pronostic NBA Spurs Pelicans entre le deuxième de la conférence Ouest (13-3) et le douzième (5-12).

Les Texans achèvent une série de trois matchs à domicile sans Dylan Harper, alors que la franchise de Louisiane joue la seconde soirée d’un back-to-back après sa défaite 120-126 à Oklahoma City en NBA Cup.

Forme et perspectives : les Spurs en confiance, les Pelicans en difficulté

Forme : 5 derniers matchs San Antonio Spurs 13-3 · 2e de l’Ouest · à domicile V V V D V 114,8 Pts/match 104,6 Pts encaissés +10,2 Différentiel 1j Repos New Orleans Pelicans 5-12 · 12e de l’Ouest · à l’extérieur D D V D D 112,6 Pts/match 120,0 Pts encaissés -7,4 Différentiel B2B Repos

San Antonio reste sur quatre victoires en cinq matchs, avec un différentiel moyen de +10,2 points sur cette série.

Seul revers durant cette période : une défaite 93-105 face à Detroit le 17 novembre, marquée par la blessure de Dylan Harper dans la dernière minute.

Privés de ce dernier jeudi 19 novembre, les Spurs ont dominé les Clippers 124-112. Victor Wembanyama a signé 32 points et 11 rebonds, atteignant ainsi la barre des 30 points pour la septième fois de la saison.

Comparatif des équipes : saison Spurs Pelicans Spurs +6,0 118,2 112,2 Efficacité offensive Spurs -12,1 107,0 119,1 Efficacité défensive Spurs +5,5 47,4 41,9 Rebonds par match Spurs -2,7 13,0 15,7 Ballons perdus Spurs +4,2 28,4 24,2 Passes décisives

Les Pelicans traversent une période difficile, avec quatre défaites sur leurs cinq derniers matchs, dont un lourd revers 111-142 face à Memphis. Sur cette séquence, ils concèdent 120,0 points par rencontre.

Vendredi 20 novembre, New Orleans comptait pourtant 16 points d’avance dans le troisième quart-temps à Oklahoma City, avant de s’incliner 120-126. Porté par les 40 points de Shai Gilgeous-Alexander, le Thunder a renversé la rencontre en remportant la dernière période 34-22.

En déplacement, les Pelicans affichent un bilan de 1-5 et encaissent 133,0 points par match. Leurs adversaires marquent sur 56,9 % de leurs possessions, contre 46,4 % pour ceux des Spurs lorsque San Antonio évolue à domicile.

Notre pronostic nba intègre néanmoins une nuance concernant le favori : les Spurs présentent un bilan de 6-3 devant leur public, alors qu’ils restent invaincus à l’extérieur avec sept victoires en autant de matchs (7-0).

Absences et rotations chez les Pelicans et les Spurs

Absences San Antonio Spurs Dylan Harper, hanche gauche Absent Tobias Harris, mollet gauche Absent Jayden Quaintance, genou droit (opération) Absent New Orleans Pelicans Dejounte Murray, cheville gauche Absent Bennedict Mathurin, pied gauche Absent Bryce McGowens, coude gauche Absent Trendon Watford, cheville droite Absent Trey Murphy III, genoux À confirmer

Les Pelicans devront composer sans Dejounte Murray, Bennedict Mathurin, Bryce McGowens et Trendon Watford. Les représentants de Dejounte Murray ont par ailleurs demandé son transfert le 13 novembre, tandis que la franchise s’est limitée à annoncer qu’elle examinerait ses options.

Revenu vendredi après six matchs manqués en raison d’une tendinopathie rotulienne bilatérale, Trey Murphy III a disputé 28 minutes avec un temps de jeu encadré. Sa participation à la seconde rencontre du back-to-back reste incertaine. Il figure néanmoins dans le cinq probable, aux côtés de Jeremiah Fears, Saddiq Bey, Zion Williamson et Yves Missi.

À San Antonio, Dylan Harper est touché par une élongation des rotateurs externes de la hanche gauche.

Tobias Harris, toujours sans la moindre apparition cette saison, est absent pour un problème au mollet gauche, tandis que Jayden Quaintance poursuit sa convalescence après une opération du genou droit.

Mitch Johnson devrait de nouveau aligner De’Aaron Fox, Stephon Castle, Julian Champagnie, Devin Vassell et Victor Wembanyama, déjà titulaires face aux Clippers. L’entraîneur devra toutefois remédier aux pertes de balle : jeudi, les Spurs en ont commis 21, leur plus mauvais total de la saison, offrant ainsi 25 points à leurs adversaires. Stephon Castle en a perdu sept à lui seul.

Duels clés entre Spurs et Pelicans : raquette, meneurs et ailiers forts

Victor Wembanyama face à Yves Missi Victor Wembanyama SAS VS Yves Missi NOP 28,6 Pts/match 11,9 Reb/match 6,0 Pts/match 8,2 Reb/match Yves Missi n’a disputé que six matchs cette saison, face à un pivot qui domine la raquette des deux côtés du terrain. Stephon Castle face à Jeremiah Fears Stephon Castle SAS VS Jeremiah Fears NOP 15,7 Pts/match 5,9 Pds/match 15,9 Pts/match 5,4 Pds/match Ces deux jeunes meneurs portent la création de leur équipe avec les blessures qui touchent leurs coéquipiers. Zion Williamson face à Devin Vassell Devin Vassell SAS VS Zion Williamson NOP 11,4 Pts/match 40,7 % Tirs 21,7 Pts/match 58,5 % Tirs Le poste d’ailier fort projeté oppose le meilleur marqueur des Pelicans à l’un des quatre cadres offensifs des Spurs.

Victor Wembanyama aura un rôle majeur à jouer dans la raquette face à Yves Missi, qui capte 8,2 rebonds en 20,7 minutes, et Derik Queen, les deux intérieurs de Jamahl Mosley. Déjà supérieurs au rebond sur l’ensemble de la saison, les Spurs pourront compter sur leur pivot, auteur d’au moins 30 points lors de sept de leurs 16 matchs.

À la mène, Stephon Castle et Jeremiah Fears seront chargés d’organiser le jeu. Zion Williamson, qui affiche 58,5 % de réussite aux tirs, cherchera de son côté à faire la différence près du cercle face à un Devin Vassell moins constant. Privés de leur principal créateur, les Pelicans miseront largement sur Williamson pour rester au contact.

Les paris joueurs à cibler pour Spurs – Pelicans

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Points marqués Plus de 24,5 28,6 Saison pts 25,4 5 derniers 16/16 Matchs joués Il a inscrit 32 points jeudi sans Dylan Harper, face à une raquette adverse tenue par Yves Missi et Derik Queen. Jeremiah Fears NOP Passes décisives Plus de 5,5 5,4 Saison pds 6,8 5 derniers 17/17 Matchs joués Avec Dejounte Murray absent, la création passe davantage par lui, et sa tendance récente dépasse déjà ce seuil. Saddiq Bey NOP Points marqués Plus de 16,5 16,8 Saison pts 20,0 5 derniers 17/17 Matchs joués Il a marqué 21 points à Oklahoma City et sa moyenne récente est nettement au-dessus de celle de la saison. Stephon Castle SAS Passes décisives Plus de 5,5 5,9 Saison pds 7,4 5 derniers 16/16 Matchs joués Il a distribué 12 passes contre les Clippers et récupère une partie de la création laissée vacante par Dylan Harper.

Ces seuils sont à comparer d’un opérateur à l’autre, y compris auprès d’un nouveau bookmaker france, car les lignes sur les performances individuelles varient souvent de quelques dixièmes.

Confrontations directes : les Spurs ont remporté 3 des 4 duels la saison passée face aux Pelicans

Confrontations directes San Antonio Spurs VS New Orleans Pelicans Spurs 95-104 Pelicans San Antonio Pelicans 132-135 Spurs New Orleans Spurs 126-119 Pelicans San Antonio Pelicans 116-120 Spurs (a.p.) New Orleans

Les Spurs ont pris le dessus sur les Pelicans lors de trois de leurs quatre duels en 2025-26. Le 24 octobre 2025, ils s’étaient notamment imposés après prolongation à New Orleans, avec 29 points, 11 rebonds et neuf contres de Victor Wembanyama, finalement sorti pour six fautes. Zion Williamson avait inscrit 27 points.

Le 8 décembre, San Antonio avait compté jusqu’à 25 points d’avance, avant de voir les Pelicans marquer 45 points dans le troisième quart-temps. Malgré le premier triple-double de Derik Queen, auteur de 33 points, 10 rebonds et 10 passes, Dylan Harper avait offert la victoire aux Spurs grâce à un floater à neuf secondes du terme. Victor Wembanyama et Zion Williamson étaient absents.

New Orleans avait ensuite gagné 104-95 à San Antonio le 25 janvier 2026. Ces précédents restent toutefois à relativiser : James Borrego dirigeait alors les Pelicans et les effectifs ont été modifiés depuis, tandis que Jamahl Mosley dispute aujourd’hui sa première saison à la tête de la franchise.

Notre pronostic pour Spurs – Pelicans

Pronostics Écart Pelicans +17,5 1,93 New Orleans reste sur 5 défaites en 6 matchs à l’extérieur, mais les Spurs n’ont gagné avec plus de 17 points d’écart qu’une seule fois lors de leurs cinq derniers matchs. Total Moins de 227,5 points 1,91 San Antonio concède 106,0 points à domicile, avec 221,1 points combinés de moyenne dans ses matchs à la maison. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 24,5 points Sa moyenne récente reste au-dessus de ce seuil face à une raquette adverse très perméable. Perf. joueur Jeremiah Fears plus de 5,5 passes décisives Il reprend la création des Pelicans en l’absence de Dejounte Murray.

Pronostic sur le score du match Spurs 119-106 Pelicans Écart de points : 13 · Total de points : 225

San Antonio devrait faire respecter la hiérarchie, mais les Pelicans, auteurs de 119,8 points par match à l’extérieur, ont les moyens de limiter leur retard à moins de 17,5 points. Le choix d’un total de points plus bas repose sur la solidité défensive des Spurs à domicile et un rythme lent, deux éléments qui priment sur les 252,8 points cumulés lors des déplacements de New Orleans.

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