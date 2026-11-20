Les Spurs peuvent souffler un grand coup : Dylan Harper devrait retrouver les parquets bien avant la fin de l’année 2026 ! Une excellente nouvelle tant San Antonio avait craint le pire après la mauvaise glissade de son arrière, mardi soir, en toute fin de match face aux Pistons.

Alors qu’une longue absence était redoutée, les premières nouvelles sont rassurantes. Le diagnostic fait état d’une élongation des muscles rotateurs de la hanche gauche, avec une indisponibilité estimée entre une et trois semaines.

Dylan Harper avait ainsi glissé tout seul au moment de prendre son impulsion, sur une zone humide du parquet. Incapable de rejoindre les vestiaires par ses propres moyens, il avait dû être soutenu par deux de ses coéquipiers jusqu’au tunnel, avant d’être pris en charge par le staff médical.

Même limitée, son absence représente un coup dur pour le collectif des Spurs, qui perd provisoirement son deuxième meilleur marqueur derrière Victor Wembanyama, mais aussi son troisième meilleur rebondeur et passeur. Depuis le début de saison, le jeune arrière tourne à plus de 18 points, 5 rebonds et 4 passes de moyenne.

Reste que San Antonio peut surtout se réjouir d’avoir évité une blessure beaucoup plus sérieuse, alors que Dylan Harper s’est déjà imposé comme l’un des éléments importants de sa rotation.

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAS 69 22.6 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8 2026-27 SAS 15 31.7 50.5 31.5 86.5 1.1 4.3 5.4 4.5 2.2 0.9 1.4 0.1 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.