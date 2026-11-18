La fin de série des Spurs pourrait avoir des conséquences bien plus importantes qu’une simple défaite. A 53 secondes du terme du revers concédé face à Detroit, Dylan Harper a ainsi été victime d’une chute inquiétante.

Alors que Stephon Castle remontait le ballon, le jeune arrière a semblé glisser sur une zone humide du parquet au moment de recevoir une passe. Ses jambes se sont alors écartées et il s’est immédiatement écroulé, laissant Ausar Thompson récupérer le ballon…

Resté au sol en se tenant la région de l’aine, Dylan Harper a d’abord été accompagné jusqu’au tunnel par Keldon Johnson et David Jones Garcia. Il a ensuite rejoint les vestiaires en s’appuyant sur l’épaule d’un membre du staff.

La nature et la gravité de la blessure ne sont pas encore connues. « On a simplement l’impression qu’il a glissé… », a réagi Mitch Johnson. « Nous espérons que tout ira bien, mais nous n’avons encore aucune information. »

Les Spurs espèrent éviter une longue absence

Victor Wembanyama a été le premier joueur à rejoindre son coéquipier lorsqu’il est tombé. Le Français n’a pas caché son inquiétude devant les images.

« C’est un sentiment terrible et une scène horrible à voir », a-t-il notamment confié. « J’en sais autant que vous. J’espère donc qu’il va bien. Je déteste vraiment voir ça. »

Dylan Harper réalisait une nouvelle prestation solide avec 20 points à 8/14 au tir, 4 rebonds et 2 passes décisives en 34 minutes. Après avoir principalement évolué en sortie de banc durant sa saison rookie, l’ancien deuxième choix de la Draft s’est installé dans le cinq majeur de San Antonio, et en 14 matchs, le « sophomore » affiche 18,3 points, 5,5 rebonds, 4,7 passes décisives et 1 interception de moyenne. Une éventuelle absence obligerait donc les Spurs à revoir leur rotation arrière, et à en revenir à la configuration de la saison dernière.

« La saison dernière, nous avons connu des périodes sans certains joueurs, et ce qui nous a permis d’avancer, c’est notre capacité à compenser collectivement », a d’ailleurs rappelé De’Aaron Fox. « Il semblerait que nous soyons contraints de le refaire à nouveau… »

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAS 69 22.6 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8 2026-27 SAS 15 31.7 50.5 31.5 86.5 1.1 4.3 5.4 4.5 2.2 0.9 1.4 0.1 18.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.