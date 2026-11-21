Paris sportifs – Après avoir mis fin à sa série de trois défaites de rang en battant Golden State, les Dallas Mavericks accueillent les Los Angeles Clippers dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h00 heure française. Ce pronostic NBA Mavericks – Clippers marque la première confrontation entre les deux équipes cette saison.

Les partenaires de Cooper Flagg occupent la 9e place de la conférence Ouest avec un bilan de 8-7, alors que les Clippers, qui restent sur deux défaites consécutives, occupent la 13e derrière (4-10).

Forme des Dallas Mavericks et des LA Clippers : deux séries à 2-3

Forme : 5 derniers matchs Dallas Mavericks 8-7 · 9e de l’Ouest · à domicile V D D D V 109,2 Pts/match 121,4 Pts encaissés -12,2 Différentiel 2j Repos LA Clippers 4-10 · 13e de l’Ouest · à l’extérieur D V V D D 111,0 Pts/match 121,2 Pts encaissés -10,2 Différentiel 1j Repos

Les Clippers ont gagné deux de leurs cinq derniers matchs, mais ces deux succès sont venus à domicile, d’un point contre Oklahoma City puis de huit contre Charlotte, alors que leurs trois défaites ont toutes dépassé dix points d’écart.

La défaite de jeudi à San Antonio a lancé un déplacement de quatre matchs qui se poursuit à Houston le 23 novembre puis à Memphis le 25, et l’équipe de Tyronn Lue encaisse 123,5 points par match loin de chez elle.

Dallas affiche un bilan comparable sur la même période, avec deux victoires pour trois défaites, mais les Mavericks ont été battus par plus de 35 points à Minnesota comme à Boston avant de se reprendre.

Mercredi, Cooper Flagg a porté Dallas contre Golden State avec 33 points et neuf passes décisives, tandis que P.J. Washington a ajouté 21 points avec cinq tirs à trois points.

Comparatif des équipes : saison Dallas Mavericks LA Clippers Mavericks +1,2 112,3 111,1 Efficacité offensive Mavericks -3,8 113,4 117,2 Efficacité défensive Mavericks +4,1 43,2 39,1 Rebonds par match Mavericks -1,3 16,3 17,6 Ballons perdus par match Clippers +0,3 % 46,3 % 46,6 % Réussite aux tirs

À domicile, Dallas a gagné six de ses huit matchs, ce qui contraste avec un bilan de deux victoires pour cinq défaites en déplacement. L’American Airlines Center aura donc son rôle à jouer dans ce duel.

Sur la saison, les Mavericks devancent les Clippers sur quatre des cinq lignes du comparatif, avec un écart net en défense (113,4 contre 117,2 pour l’efficacité défensive) qui pèse sur un adversaire déjà fragile hors de ses bases.

Les Clippers ne reprennent l’avantage qu’aux tirs (46,6 % contre 46,3 %), un écart trop mince pour compenser leurs 17,6 ballons perdus par match, et ils ne marquent que 108,8 points en déplacement.

Absences et cinq majeurs probables pour Dallas Mavericks – LA Clippers

Absences Dallas Mavericks Dereck Lively II, pied Absent Tarik Biberovic, talon Absent Sergio De Larrea, genou Absent Tobi Lawal, aine droite Incertain LA Clippers Brandon Ingram, talon et tendon d’Achille Douteux Bradley Beal, pas encore de retour cette saison Absent Jordan Miller, opération à l’épaule Absent

Chez les Clippers, Bradley Beal et Jordan Miller restent absents, et Brandon Ingram, arrivé de Toronto dans l’échange qui a envoyé Kawhi Leonard aux Raptors, est incertain, lui qui n’a pas encore joué avec le club après son opération au talon en mai.

Dallas devra se passer de Dereck Lively II, de Tarik Biberovic et de Sergio De Larrea, tandis que Tobi Lawal, incertain à cause d’une gêne à l’aine, joue en moyenne moins de cinq minutes par match.

Contre San Antonio, les Clippers ont aligné Darius Garland, Max Strus, Derrick Jones Jr., Rui Hachimura et Brook Lopez, un cinq probable samedi, même si Kris Dunn a joué lors des cinq derniers matchs et peut y reprendre une place.

Dallas devrait reconduire Kyrie Irving, Caleb Martin, Cooper Flagg, P.J. Washington et Daniel Gafford.

Les duels qui peuvent décider de Dallas Mavericks – LA Clippers

Kyrie Irving face à Darius Garland Kyrie Irving DAL VS Darius Garland LAC 22,3 Pts/match 4,4 Passes/match 21,3 Pts/match 6,8 Passes/match Darius Garland crée davantage pour ses coéquipiers, tandis que Kyrie Irving offre à Dallas une seconde source de points aux côtés de Cooper Flagg. Daniel Gafford face à Brook Lopez Daniel Gafford DAL VS Brook Lopez LAC 8,5 Pts/match 68,9 % Tirs 15,4 Pts/match 55,3 % Tirs Brook Lopez écarte la défense par son tir extérieur, alors que Daniel Gafford protège le cercle de Dallas sans Dereck Lively II.

Kyrie Irving et Darius Garland font partie des joueurs qui portent la création de leurs équipes, mais Kyrie Irving se distingue par son adresse à trois points (38,5 % contre 35,7 % pour Darius Garland), alors que Darius Garland domine nettement aux passes décisives.

Au poste de pivot, Brook Lopez écarte la défense avec 44,8 % à trois points et Daniel Gafford finit avec une grande efficacité près du cercle, ce qui oppose un tireur à un finisseur dans une raquette où Dereck Lively II manque à Dallas.

Dallas Mavericks – LA Clippers : les paris joueurs à surveiller

Paris sur les performances individuelles Cooper FlaggDAL Points marqués Plus de 22,5 24,2 Saison pts 24,6 5 derniers 14/15 Matchs joués Cooper Flagg dépasse cette ligne sur la saison comme sur ses cinq derniers matchs, avec 33 points mercredi contre Golden State. Darius GarlandLAC Passes décisives Plus de 5,5 6,8 Saison pds 6,4 5 derniers 14/14 Matchs joués Darius Garland reste au-dessus de cette ligne dans les deux échantillons et mène les Clippers aux passes décisives. Brook LopezLAC Points marqués Plus de 14,5 15,4 Saison pts 17,4 5 derniers 14/14 Matchs joués Brook Lopez dépasse cette ligne sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, et il est le deuxième marqueur des Clippers derrière Darius Garland.

Les trois profils retenus dépassent leur ligne sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, ce qui limite le risque d’un pari fondé sur un seul bon match, et avant de jouer ces lignes, il est utile de comparer ce que propose chaque nouveau bookmaker france sur les performances individuelles.

Confrontations directes entre les LA Clippers et les Dallas Mavericks

Confrontations directes Dallas Mavericks VS LA Clippers Clippers 116-103 Mavericks Inglewood Mavericks 131-138 Clippers (prol.) Darius Garland 41 points Dallas Mavericks 114-110 Clippers Inglewood

Les Clippers ont gagné deux des trois dernières rencontres, 138-131 après prolongation à Dallas en mars avec 41 points de Darius Garland, puis 116-103 à domicile en avril, après un succès de Dallas 114-110 en novembre 2025.

Les effectifs ont tellement changé depuis, avec les départs de Kawhi Leonard, d’Ivica Zubac et de James Harden, que ces résultats renseignent peu sur le rapport de forces actuel.

Les deux équipes se retrouveront le 7 février à Dallas puis le 22 mars dans la salle des Clippers, et le duel de samedi est donc la première confrontation de la saison 2026-27.

Notre pronostic NBA pour Dallas Mavericks – LA Clippers

Pronostics Vainqueur Dallas Mavericks vainqueur Les Mavericks gagnent trois fois sur quatre à domicile, alors que les Clippers n’ont pas encore gagné loin de Los Angeles. Total Plus de 220,5 points Cinq des six matchs des Clippers à l’extérieur ont dépassé 220 points, et ils y encaissent 123,5 points par match. Perf. joueur Kyrie Irving plus de 2,5 paniers à 3 points Kyrie Irving réussit 3,3 tirs à trois points par match avec 38,5 % d’adresse. Perf. joueur Darius Garland plus de 5,5 passes décisives Sans Bradley Beal et avec Brandon Ingram douteux, Darius Garland reste le principal créateur de jeu des Clippers. Combiné Dallas vainqueur + Brook Lopez plus de 14,5 points Le total de points de Brook Lopez dépend de son adresse et non du vainqueur, ce qui évite que les deux sélections se recoupent.

Pronostic sur le score du match Dallas Mavericks 118-109 LA Clippers Écart de points : 9 · Total de points : 227

Dallas devrait s’imposer, car les Mavericks gagnent trois fois sur quatre à domicile, possèdent la meilleure défense des deux équipes et affrontent des Clippers qui n’ont encore jamais gagné loin de leur salle cette saison.

Le pari sur le total repose sur cinq matchs au-dessus de 220 points lors des six sorties des Clippers, et les joueurs qui veulent le tenter peuvent utiliser un code bonus Winamax à l’inscription.