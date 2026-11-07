Brandon Ingram se rapproche de ses débuts avec les Clippers

Victime d’une déchirure partielle du tendon d’Achille, découverte lorsqu’il a été opéré du talon en mai dernier, Brandon Ingram entrevoit enfin le bout du tunnel. « Je suis assez proche [d’un retour] », a ainsi annoncé le joueur passé des Raptors aux Clippers au cours de l’intersaison.

Une déclaration encourageante, alors que Los Angeles, qui reste sur sept défaites consécutives, attend toujours de pouvoir s’appuyer sur sa principale recrue de l’été.

« J’ai passé un peu plus de temps sur le parquet ces derniers temps. Je n’ai pas eu tout un été pour faire du 5-contre-5 ou pour simplement bouger normalement, mais je suis en train de gagner en confiance maintenant », a ajouté l’ailier All-Star.

Arrivé en provenance de Toronto, dans le cadre du transfert de Kawhi Leonard, Brandon Ingram n’a donc pas encore disputé la moindre rencontre sous ses nouvelles couleurs.

Aucune date de reprise n’avait été fixée à l’origine, mais le joueur de 29 ans a depuis franchi plusieurs étapes dans sa rééducation. Passé brièvement par la G-League début novembre, il a désormais repris les activités avec contact. Reste à retrouver toutes ses sensations avant d’envisager son retour à la compétition.

Un futur rôle de facilitateur ?

En attendant, Brandon Ingram suit de près les performances de ses coéquipiers. Les Clippers traversent ainsi un début de saison compliqué, avec une seule victoire en huit matchs, et peinent à trouver leur rythme, en attaque tout particulièrement. L’ancien ailier des Raptors entend donc apporter bien plus que ses qualités au scoring lorsqu’il sera enfin disponible.

« En fait, je tiens surtout à féliciter les gars. Tout le monde découvre de nouveaux rôles et doit en faire davantage, mais les gars se battent. Ils proposent une très, très grosse défense », a-t-il livré dans un premier temps. « Mais ils essaient encore de trouver leurs repères en attaque. Donc quand je serai sur le terrain, je vais vouloir créer du jeu et faciliter les choses pour qu’ils puissent avoir des situations de catch-and-shoot, sans avoir à se poser trop de questions. Puis, quand le jeu le demandera, être capable de scorer. »

Un discours qui en dit long sur le rôle qu’il entend occuper, alors que Los Angeles mise beaucoup sur son association avec Darius Garland. La saison dernière, Brandon Ingram tournait à 21,5 points, 5,6 rebonds et 3,7 passes de moyenne. De quoi offrir une nouvelle dimension offensive à une équipe qui manque cruellement de solutions. Et pour des Clippers déjà distancés au classement, son retour ne sera pas un luxe.

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 28.9 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 33.5 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 33.9 49.7 33.0 67.5 0.8 4.3 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOR 62 33.9 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.0 0.6 23.8 2020-21 NOR 61 34.3 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOR 55 34.0 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.7 0.5 22.7 2022-23 NOR 45 34.2 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOR 64 32.9 49.2 35.5 80.1 0.7 4.4 5.1 5.7 2.3 0.8 2.5 0.6 20.8 2024-25 NOR 18 33.1 46.5 37.4 85.5 0.9 4.6 5.6 5.2 2.5 0.9 3.8 0.6 22.2 2025-26 TOR 77 33.8 47.7 38.2 82.0 0.8 4.8 5.6 3.7 1.9 0.8 2.4 0.7 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.