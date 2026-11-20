Paris sportifs – Ce pronostic NBA Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks se déroule à la Xfinity Mobile Arena, samedi 21 novembre 2026 à 19h00 (heure française). Le leader de la conférence Est accueille le dernier de la ligue, toujours en quête d’une deuxième victoire cette saison.

Les Sixers (13-3) ont construit leur effectif autour de Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown et LeBron James. De leur côté, les Bucks (1-15) poursuivent leur reconstruction après le transfert de Giannis Antetokounmpo à Miami en juin, avec une seule victoire à leur actif : un 110-102 face à Indiana.

Forme et perspectives pour Philadelphia 76ers et Milwaukee Bucks

Forme : 5 derniers matchs Philadelphia 76ers 13-3 · 1er à l’Est · à domicile D V V V V 122,2 Pts/match 119,6 Pts encaissés +2,6 Différentiel 2j Repos Milwaukee Bucks 1-15 · 15e à l’Est · à l’extérieur D D D D D 112,2 Pts/match 120,8 Pts encaissés -8,6 Différentiel 1j Repos

Philadelphie reste sur quatre victoires consécutives, dont un succès 121-116 décroché à Orlando mercredi après une remontée réussie malgré un effectif remanié.

La seule défaite des Sixers sur leurs cinq derniers matchs est intervenue à Boston. L’équipe de Nick Nurse affiche 122,2 points de moyenne sur cette période, contre 119,6 encaissés, soit un différentiel de +2,6.

Milwaukee, de son côté, a enchaîné cinq revers, dont une défaite 114-124 contre Portland jeudi, rencontre durant laquelle Damian Lillard et Jrue Holiday ont fait du mal à leur ancienne franchise. Les Bucks ont marqué 112,2 points en moyenne sur cette série, pour 120,8 encaissés, soit un déficit de 8,6 points par match.

Après le 117-85 subi à New York, l’entraîneur Taylor Jenkins a admis que l’approche de son équipe ne fonctionnait pas. Les Bucks ont ensuite laissé filer une avance de 22 points face à Atlanta, le 15 novembre.

Comparatif des équipes : saison Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks Sixers +7,6 114,5



106,9 Efficacité offensive Sixers -7,8 111,8



119,6 Efficacité défensive Bucks +1,6 42,8



44,4 Rebonds par match Sixers -4,3 12,6



16,9 Ballons perdus Sixers +3,4 % 46,4 %



43,0 % Réussite aux tirs

Les statistiques de la saison accentuent l’écart entre les deux formations, avec un net rating de -12,8 pour Milwaukee, contre +2,7 pour Philadelphie.

Les Sixers préservent également mieux le ballon, avec 12,6 pertes de balle par rencontre contre 16,9, et affichent une meilleure adresse au tir, à 46,4 % contre 43,0 %.

Milwaukee ne prend l’avantage qu’au rebond, avec 44,4 prises contre 42,8, mais cela ne l’a pas empêché d’afficher un bilan de 0-7 à l’extérieur, alors que Philadelphie est à 6-2 chez elle.

Le scoring penche aussi en faveur des hôtes : Tyrese Maxey (26,5 points) et Jaylen Brown (22,6) produisent davantage que n’importe quel joueur des Bucks. Kasparas Jakučionis monte toutefois en puissance, avec 16,8 points sur ses cinq derniers matchs, contre 9,5 sur l’ensemble de la saison.

Quelles absences pour Philadelphia 76ers et Milwaukee Bucks ?

Absences Philadelphia 76ers Jaylen Brown, ischio-jambier gauche Absent Tyrese Maxey, pied droit Incertain Dean Wade, ischio-jambier gauche Incertain Adem Bona, dos Absent Dominick Barlow, dos Absent Ariel Hukporti, tendon d’Achille droit, saison terminée Absent Milwaukee Bucks Ousmane Dieng, fracture du doigt gauche Absent Kyle Kuzma, contusion à l’épaule droite Incertain Myles Turner, contusion à l’épaule gauche Incertain

Philadelphie devra composer sans Jaylen Brown, écarté en raison d’une élongation à l’ischio-jambier gauche et réévalué ce week-end. Tyrese Maxey (pied droit) et Dean Wade (ischio-jambier gauche) sont incertains après avoir manqué le déplacement à Orlando.

Adem Bona et Dominick Barlow sont indisponibles en raison de douleurs au dos, tandis qu’Ariel Hukporti est forfait pour le reste de la saison à cause d’une blessure au tendon d’Achille droit.

À Milwaukee, Ousmane Dieng est absent avec une fracture du doigt gauche et ne devrait pas retrouver les parquets avant la mi-décembre. Kyle Kuzma et Myles Turner sont incertains en raison de contusions à l’épaule. Les Bucks ne bénéficieront que d’un jour de repos après avoir reçu Portland jeudi et joué à Miami mercredi, contre deux jours de récupération pour les Sixers.

Les cinq de départ probables sont Tyler Herro, Kyle Kuzma, Myles Turner, Jaime Jaquez Jr. et Brayden Burries chez les Bucks, ainsi que Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, LeBron James, Joel Embiid et Dean Wade chez les Sixers, sous réserve que Maxey et Wade soient aptes.

Duels clés entre Philadelphia 76ers et Milwaukee Bucks

Joel Embiid face à Myles Turner Joel Embiid PHI VS Myles Turner MIL 20,0 Pts/match 8,3 Reb/match 7,1 Pts/match 6,0 Reb/match Joel Embiid pèse davantage au scoring comme aux rebonds, et Myles Turner ne tire qu’à 36,2 % depuis le début de la saison. Tyrese Maxey face à Tyler Herro Tyrese Maxey PHI VS Tyler Herro MIL 26,5 Pts/match 5,8 Pds/match 19,4 Pts/match 4,1 Pds/match Sans Jaylen Brown, Tyrese Maxey porte une charge offensive supplémentaire, tandis que Tyler Herro reste la principale source de points des Bucks.

Le duel intérieur entre Joel Embiid et Myles Turner constitue l’enjeu central, avec un net avantage en faveur du pivot des Sixers. Sur le banc, Kel’el Ware (6,4 rebonds par match en 18,6 minutes) représente la meilleure option de Milwaukee pour répondre à cette domination.

À l’extérieur, l’absence de Jaylen Brown alourdit la charge offensive de Tyrese Maxey, tandis que Tyler Herro devra assumer l’essentiel de la production des Bucks face à une défense nettement supérieure à la leur. Jaime Jaquez Jr. pourra apporter un soutien précieux sur l’aile.

Nos paris joueurs sur Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks

Paris sur les performances individuelles Joel Embiid PHI Points marqués Plus de 21,5 20,0 Saison PTS 24,8 5 derniers 13/16 Matchs joués L’absence de Jaylen Brown libère des tirs et Joel Embiid tourne nettement au-dessus de sa moyenne de saison sur ses cinq derniers matchs. VJ Edgecombe PHI Rebonds Plus de 5,5 6,5 Saison REB 6,6 5 derniers 15/16 Matchs joués Un arrière qui prend des rebonds à un rythme constant, sa moyenne récente égalant celle de la saison. Tyler Herro MIL Points marqués Moins de 21,5 19,4 Saison PTS 15,4 5 derniers 15/16 Matchs joués Tyler Herro est nettement sous sa moyenne de saison depuis cinq matchs et affronte une des meilleures équipes de la NBA.

VJ Edgecombe, qui se montre très souvent décisif, affiche 6,5 rebonds de moyenne sur la saison, et 6,6 sur ses cinq dernières rencontres.

Les trois angles retenus s’appuient sur des tendances récentes. Ceux qui souhaitent découvrir un nouveau bookmaker france peuvent comparer les offres avant de placer leur pari.

Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks, un historique à sens unique

Confrontations directes Philadelphia 76ers VS Milwaukee Bucks Sixers 127-116 Bucks Philadelphie Sixers 123-114 Bucks (a.p.) Tyrese Maxey, 54 points Milwaukee Sixers 4-3 Bucks Finale de conférence Est (série) Playoffs

Philadelphie reste sur cinq succès consécutifs face à Milwaukee, entre le 4-0 de la saison 2025-26 et la victoire 127-116 du 24 octobre, rencontre lors de laquelle Joel Embiid a signé un triple-double.

Le match le plus marquant demeure le 123-114 après prolongation du 20 novembre 2025 à Milwaukee, au cours duquel Tyrese Maxey avait inscrit 54 points.

Les deux équipes se retrouveront le 1er janvier 2027 au Fiserv Forum. Leur dernière série en playoffs remonte à la finale de conférence 2001, remportée par Philadelphie en sept matchs, ce qui fait de la saison régulière le seul repère réellement exploitable.

Notre pronostic pour Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks

Pronostics Écart Philadelphia 76ers vainqueurs avec plus de 10 points d’écart Les Sixers dominent aux efficacités offensive et défensive, et les Bucks n’ont encore jamais gagné à l’extérieur cette saison. Total Plus de 225,5 points Philadelphie marque beaucoup de points sur sa série récente et Milwaukee encaisse plus de 120 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs. Perf. joueur Joel Embiid plus de 21,5 points Sa moyenne récente dépasse nettement celle de la saison et l’absence de Jaylen Brown lui donne plus de responsabilités en attaque. Perf. joueur VJ Edgecombe plus de 5,5 rebonds Il se montre régulier dans ce domaine depuis le début de la saison. Combiné Joel Embiid plus de 21,5 points + VJ Edgecombe plus de 5,5 rebonds Deux paris portant sur des joueurs et des statistiques différents.

Pronostic sur le score du match Sixers 124-108 Bucks Écart de points : 16 · Total de points : 232

Philadelphie affiche de meilleures efficacités offensive et défensive, un bilan solide à domicile et une rotation plus profonde, même en l’absence de Jaylen Brown. Ces éléments orientent vers une victoire nette des Sixers.

Milwaukee conserve toutefois l’avantage au rebond et peut compter sur la dynamique récente de Kasparas Jakučionis. Mais une série de 12 défaites consécutives rend une surprise difficile à envisager. Pour s’inscrire chez un opérateur, notre code bonus Winamax détaille l’offre en vigueur.