La profondeur des Sixers continue d’impressionner. Privé de leurs deux meilleurs scoreurs, Tyrese Maxey et Jaylen Brown, face à une équipe d’Orlando qui venait d’enchaîner quatre succès, Philly a trouvé les ressources pour s’imposer face au Magic. Et ce, après avoir compté jusqu’à 17 points de retard en début de rencontre.

Ils ont évidemment pu compter sur leurs vétérans, LeBron James et Joel Embiid en tête, mais ce ne sont pas eux qui ont pris les choses en main dans les derniers instants. Du haut de ses 21 ans, VJ Edgecombe n’a pas quitté le parquet du dernier quart-temps, durant lequel il a inscrit 13 points !

Après avoir maintenu les Sixers dans la partie, le Bahaméen s’est chargé de leur donner l’avantage en réussissant son troisième tir primé de la période, à une minute du buzzer final. De quoi porter son total à 24 points sur l’ensemble du match et permettre à ses coéquipiers d’empocher un précieux succès en Floride.

« J’adore les moments chauds », a souri le sophomore, qui a toutefois rapidement tempéré son enthousiasme. « Mais nous savons qu’en tant qu’équipe, nous devons mieux entamer nos matchs. »

« Je savais que je devais hausser mon niveau de jeu »

Une réaction révélatrice de la maturité de l’ancien de Baylor. Plongé dès son arrivée dans une équipe ambitieuse, il occupe en effet déjà un rôle important chez un prétendant au titre. Et même si ses responsabilités offensives ont diminué par rapport à ses débuts, il sait répondre présent lorsque les circonstances l’exigent.

Le jeune arrière peut également s’appuyer sur ses coéquipiers plus expérimentés pour poursuivre son apprentissage, sans perdre la confiance nécessaire pour prendre ses responsabilités dans les moments décisifs.

« J’ai la chance d’être entouré de gars formidables qui m’encouragent au quotidien et qui veillent à ce que je garde confiance en moi », a détaillé VJ Edgecombe. « Franchement, Dieu est bon avec moi. Avec les absences de Tyrese et JB, nos deux meilleurs marqueurs, je savais que je devais hausser mon niveau de jeu. Je sais que l’équipe a besoin que je donne tout sur le terrain, que je reste moi-même et que je trouve ma façon de contribuer. »

Une mentalité qui plaît forcément à Nick Nurse, également séduit par les qualités instinctives de son sophomore, capable de peser sur une rencontre bien au-delà de ses seuls points inscrits.

« Il a une très bonne capacité à anticiper, il sait où le ballon va arriver, et il est très athlétique », a résumé l’entraîneur. « Je ne pense pas avoir déjà coaché un joueur comme lui. J’ai déjà coaché des gars qui avaient un vrai flair pour suivre le ballon. Kyle [Lowry] ou Fred VanVleet l’avaient, mais ils mesuraient tous les deux 1m80. »

VJ Edgecombe Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 PHI 75 35.0 43.8 35.4 81.8 1.6 4.0 5.6 4.2 2.9 1.4 1.8 0.5 16.0 2026-27 PHI 15 34.1 46.5 33.8 76.0 1.4 5.1 6.5 3.9 3.3 1.7 1.3 0.4 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.