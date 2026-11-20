Avec 53% de réussite au tir et 40% derrière l’arc, Portland avait largement les moyens de passer une soirée tranquille à Milwaukee. Mais les Blazers ont joué avec le feu, multipliant les pertes de balle et laissant une équipe limitée mais volontaire rester dans le match jusque dans le «money time».

En « back-to-back », les Bucks entament pourtant la rencontre sans grande énergie. Nate Ament inscrit 7 de leurs 9 premiers points, mais Milwaukee gâche énormément sur la ligne des lancers-francs avec un médiocre 2/7 dans le premier quart-temps.

Portland n’est guère plus inspiré, mais Scoot Henderson profite d’une tentative d’interception manquée de Gary Trent Jr. pour sanctionner à 3-points. Les Blazers virent en tête après douze minutes (24-21).

Scoot Henderson maintient Portland à flot

Le deuxième quart-temps débute mieux pour Portland, qui porte rapidement son avance à dix points (32-22). Nate Ament refuse toutefois de laisser les Bucks décrocher. Avec l’aide de Tyler Herro et Kel’el Ware, il participe à un 12-4 qui ramène Milwaukee à une longueur (40-39).

Les jeunes Bucks prennent même huit points d’avance grâce à Brayden Burries et Kasparas Jakucionis (55-47). Mais Scoot Henderson, pourtant très maladroit à 3-points cette saison, ne manque aucune de ses quatre tentatives lointaines avant la pause. Portland conclut la mi-temps par un 13-3 et reprend les commandes (60-58).

Milwaukee revient avec davantage d’agressivité et deux tirs primés de Tyler Herro placent les locaux à +5 (68-63). L’entrée de Jrue Holiday change toutefois la dynamique. Portland répond par un 15-2 et reprend le contrôle.

Les Bucks restent au contact grâce à leur banc, mais les Blazers conservent quatre longueurs avant le dernier quart-temps (96-92).

Les anciens de Milwaukee terminent le travail

Portée par son public, la jeunesse de Milwaukee se déchaîne au début de la dernière période. Caris LeVert vole un ballon à Damian Lillard et obtient le « and-one ». Kel’el Ware enchaîne avec un dunk autoritaire, avant que Ryan Rollins n’intercepte à son tour une passe de Lillard.

Brayden Burries force ensuite Scoot Henderson à commettre une violation des huit secondes. Quelques minutes plus tard, Ware et Burries alimentent un 8-0 qui place les Bucks devant à six minutes du terme (108-106).

C’est alors que les deux anciens joueurs de Milwaukee prennent le match en main. Jrue Holiday inscrit deux paniers consécutifs pour redonner l’avantage à Portland (112-108), puis Damian Lillard ajoute un tir à 3-points crucial.

Milwaukee revient encore à une longueur à trois minutes du buzzer, mais ses jeunes arrières manquent de maîtrise dans les dernières possessions. Portland en profite pour terminer sur un 11-2 et s’imposer 124-114.

Lillard signe son record de la saison avec 33 points à 10/18, dont 5/12 de loin, accompagnés de 6 rebonds. Holiday ajoute 22 points, 7 passes et 4 interceptions, avec cinq paniers dans le dernier quart-temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les «ex»-Bucks ont sauvé Portland. Damian Lillard et Jrue Holiday ont inscrit les paniers décisifs lorsque Milwaukee a pris l’avantage dans le quatrième quart-temps. Leur maîtrise a compensé une prestation collective très brouillonne.

La soirée presque parfaite de Scoot Henderson. En difficulté en ce début de saison, le meneur termine avec 27 points en 27 minutes, à 8/12 au tir, 5/6 à 3-points et 6/7 aux lancers-francs. Son adresse a permis aux Blazers de survivre à leur première mi-temps poussive.

Les Bucks ont pourtant gagné la bataille des possessions. Milwaukee a dominé au rebond offensif et obtenu beaucoup plus de tirs, mais n’a pas suffisamment converti ses opportunités pour réussir le hold-up. De cette rencontre, on retiendra la belle sortie de Nate Ament. Le rookie a établi son record personnel avec 18 points à 6/11 aux tirs, et il a notamment porté Milwaukee lors d’un début de match particulièrement laborieux.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MEM 126 GSW 98 MIL 114 POR 124 MIN 99 NYK 102 SAS 124 LAC 112