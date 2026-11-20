Paris sportifs – Battu pour la première fois au mois de novembre par le Jazz après neuf succès de rang, les Los Angeles Lakers tenteront de reprendre leur marche en avant avec la réception des Sacramento Kings à la Crypto.com Arena dans la nuit de vendredi à samedi, à 4h00 heure française. Ce duel compte pour un match de la phase de groupes de la NBA Cup. Ce pronostic NBA Lakers – Kings marque la deuxième confrontation entre les deux équipes cette saison, les Purple & Gold ayant pris la première manche à l’extérieur il y a deux semaines (116-103).

Toujours leader de la conférence Ouest malgré son revers à Utah, Los Angeles (13-3) défient une équipe des Kings (1-13) qui vient d’enchaîner une septième défaite consécutive face à Phoenix et qui occupent la place de lanterne rouge à l’Ouest.

Lakers et Kings, deux séries opposées avant le coup d’envoi

Forme : 5 derniers matchs Los Angeles Lakers 13-3 · 1er de l’Ouest · à domicile V V V V D 118,6 Pts/match 114,4 Pts encaissés +4,2 Différentiel 1j Repos Sacramento Kings 1-13 · 15e de l’Ouest · à l’extérieur D D D D D 105,0 Pts/match 118,8 Pts encaissés -13,8 Différentiel 1j Repos

Les Kings n’ont gagné aucun de leurs neuf matchs à domicile, leur seul succès de la saison datant du 2 novembre à Dallas (115-100), et ce 1-13 égale le pire départ de l’histoire de la franchise, celui de 1990-91, saison conclue sur un bilan de 25-57.

Sacramento a perdu ses cinq derniers matchs avec un différentiel moyen de -13,8 points, en en marquant 105,0 et en en encaissant 118,8, alors que Phoenix a notamment dominé la raquette 60-42 mercredi.

Les Lakers restent sur quatre victoires en cinq matchs, avec un différentiel de +4,2 points, et la défaite contre Utah s’explique surtout par la soirée compliquée de Luka Doncic, à dix tirs réussis sur 28 et neuf ballons perdus.

Les deux équipes disposent d’un jour de repos, puisqu’elles ont toutes deux joué mercredi, et aucune des deux n’aborde donc ce match en back-to-back.

Comparatif des équipes : saison Lakers Kings Lakers +12,9 119,8 106,9 Efficacité offensive Lakers -7,2 113,2 120,4 Efficacité défensive Lakers +1,7 41,4 39,7 Rebonds par match Lakers -0,7 16,7 17,4 Ballons perdus Kings +1,0 24,4 25,4 Passes décisives

Los Angeles possède l’avantage au niveau de l’efficacité, avec 119,8 points marqués pour 100 possessions contre 106,9 pour Sacramento, et 113,2 encaissés contre 120,4.

Les Kings gagnent un seul duel statistique, celui des passes décisives (25,4 contre 24,4 par match), ce qui reflète le rôle de meneur du rookie Darius Acuff Jr., auteur de 36 points et six passes décisives mercredi.

Les Lakers prennent notamment plus de rebonds (41,4 contre 39,7) et perdent moins de ballons (16,7 contre 17,4), ce qui limite les possessions supplémentaires dont Sacramento peut profiter, un constat qui nourrit notre pronostic de la nuit.

Le changement d’effectif rend la place de leader des Lakers d’autant plus notable, puisqu’ils disputent leur première saison sans LeBron James depuis 2017-18 et n’ont conservé que huit joueurs de l’an dernier.

Infos équipes : les absences des Lakers et des Kings

Absences Los Angeles Lakers Austin Reaves, contusion au talon gauche Absent Sacramento Kings Maxime Raynaud, genou Absent Ben Simmons, tendon d’Achille (absent pour la saison) Absent Precious Achiuwa, cheville Incertain

Austin Reaves est absent en raison d’une contusion au talon gauche et a manqué le match contre Utah, son troisième de suite, même si l’entraîneur JJ Redick a indiqué qu’il s’était entraîné sur le terrain et que son statut pour vendredi n’était pas tranché. En attendant, Quentin Grimes assure l’intérim avec brio, puisque l’ancien élément des 76ers a inscrit 22, 47 et 20 points au cours des trois dernières rencontres.

Walker Kessler est disponible après une absence d’un match pour une gêne à la jambe, et il a signé dix points et 11 rebonds à son retour contre Utah.

Le cinq majeur des Lakers reste provisoire, avec Luka Doncic, Quentin Grimes, Matisse Thybulle, Ziaire Williams et Walker Kessler, en attendant le point de vendredi sur l’état d’Austin Reaves.

Chez les Kings, Maxime Raynaud (genou) et Ben Simmons (tendon d’Achille, absent pour la saison) sont indisponibles, Precious Achiuwa est incertain à cause d’une cheville, et De’Andre Hunter, incertain mercredi, a débuté contre Phoenix, aux côtés de Darius Acuff Jr., Zach LaVine, Keegan Murray et Domantas Sabonis dans le cinq attendu.

Les duels qui peuvent faire basculer Lakers – Kings

Luka Doncic face à Darius Acuff Jr. Luka Doncic LAL VS Darius Acuff Jr. SAC 38,1 Pts/match 7,6 Passes/match 26,2 Pts/match 7,0 Passes/match Cinq derniers matchs : 34,4 pts pour Luka Doncic, 28,0 pts pour Darius Acuff Jr. Darius Acuff Jr. porte l’attaque de Sacramento avec 26,2 points de moyenne, et Luka Luka Doncic a produit 40 points lors de leur première confrontation. Walker Kessler face à Domantas Sabonis Walker Kessler LAL VS Domantas Sabonis SAC 10,9 Reb/match 14,2 Pts/match 13,2 Reb/match 13,7 Pts/match Cinq derniers matchs : 11,0 reb pour Walker Kessler, 10,0 reb pour Domantas Sabonis Domantas Sabonis possède la meilleure moyenne de la saison aux rebonds, mais Walker Kessler a pris l’avantage sur les cinq derniers matchs.

Luka Doncic, à 38,1 points de moyenne, marque un peu le pas au niveau de l’adresse ces deux derniers matchs (7/28 au cumulé à trois points), mais reste évidemment une immense menace offensive. Il retrouvera Darius Acuff Jr. le premier marqueur des Kings (26,2 pts de moyenne), qui avait notamment distribué 12 passes décisives face à cette défense des Lakers en novembre.

Domantas Sabonis et Walker Kessler s’affrontent aux rebonds, où Walker Kessler devance son vis-à-vis sur les cinq derniers matchs, même si le pivot de Sacramento avait capté 17 rebonds lors de la première rencontre.

Quels paris sur les joueurs pour Lakers – Kings ?

Les seuils retenus ci-dessous découlent des moyennes des joueurs, et chaque nouveau bookmaker france les fixe à sa manière, donc la comparaison s’impose avant de parier.

Paris sur les performances individuelles Luka DoncicLAL Points marqués Plus de 30,5 38,1 Saison 34,4 5 derniers 14/16 Matchs joués Limité à 29 points mercredi, il avait inscrit 40 points lors de la première rencontre contre Sacramento, et sans Austin Reaves, son volume de tirs augmente malgré la présence de Quentin Grimes. Darius Acuff Jr.SAC Passes décisives Plus de 5,5 7,0 Saison 6,8 5 derniers 14/14 Matchs joués Il a distribué 12 passes lors de la première rencontre et six mercredi malgré un score de 36 points, donc le seuil se situe sous sa production habituelle. Walker KesslerLAL Rebonds Plus de 9,5 10,9 Saison 11,0 5 derniers 15/16 Matchs joués Revenu d’une absence d’un match avec 11 rebonds, il affronte une équipe privée de Maxime Raynaud, ce qui réduit la concurrence dans la raquette, malgré la présence, évidemment, de Domantas Sabonis.

Confrontations directes entre les Lakers et les Kings

Confrontations directes Los Angeles Lakers VS Sacramento Kings 4 nov. 2026 Kings 103-116 Lakers Luka Doncic 40 pts, Darius Acuff Jr. 22 pts et 12 passes, Domantas Sabonis 17 reb Sacramento

Les Lakers ont remporté l’unique confrontation de cette saison 116-103 à Sacramento le 4 novembre, avec 40 points de Luka Doncic et 12 lancers francs réussis sur 13.

Darius Acuff Jr. avait inscrit 22 points à huit tirs réussis sur 24 ce soir-là, et Domantas Sabonis avait capté 17 rebonds, sans que cela suffise à éviter un revers de 13 points.

Los Angeles a aussi gagné trois des quatre duels de la saison dernière, la seule victoire de Sacramento datant de janvier à domicile.

Notre pronostic pour Lakers – Kings

Pronostics Écart Lakers vainqueurs avec 10 points d’écart ou plus Sacramento affiche un différentiel de -16,0 points à l’extérieur (107,8 marqués, 123,8 encaissés) et avait déjà perdu de 13 points contre ces Lakers en novembre. Total Plus de 230 points Los Angeles marque 123,6 points à domicile et la défense de Sacramento en encaisse près de 124 loin de chez elle, ce qui place le total attendu au-dessus de cette barre. Perf. joueur Luka Doncic plus de 30,5 points Il avait dominé cette rencontre en novembre et Los Angeles construit son attaque autour de lui en l’absence d’Austin Reaves. Perf. joueur Darius Acuff Jr. plus de 5,5 passes décisives Darius Acuff Jr. tourne à 7,0 passes de moyenne et à 6,8 sur les cinq derniers matchs, ce qui fait de ce seuil un niveau bas pour le meneur de Sacramento. Combiné Lakers par 10 points ou plus + Darius Acuff Jr. plus de 5,5 passes La production de Darius Acuff Jr. ne dépend pas d’un match serré, donc les deux paris ne reposent pas sur le même scénario.

Pronostic sur le score du match Lakers 125-109 Kings Écart de points : 16 · Total de points : 234

Le score retenu suppose que Los Angeles retrouve de l’adresse après un 27,3 % à trois points mercredi, son plus bas niveau de la saison, et que Sacramento reste sous les 110 points loin de chez lui.

Le principal danger pour ce pronostic vient d’une nouvelle soirée sans réussite de Luka Doncic, car Utah a montré que les Lakers peuvent perdre à domicile sans Austin Reaves.

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