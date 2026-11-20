Paris sportifs – Battu pour la première fois au mois de novembre par le Jazz après neuf succès de rang, les Los Angeles Lakers tenteront de reprendre leur marche en avant avec la réception des Sacramento Kings à la Crypto.com Arena dans la nuit de vendredi à samedi, à 4h00 heure française. Ce duel compte pour un match de la phase de groupes de la NBA Cup. Ce pronostic NBA Lakers – Kings marque la deuxième confrontation entre les deux équipes cette saison, les Purple & Gold ayant pris la première manche à l’extérieur il y a deux semaines (116-103).
Toujours leader de la conférence Ouest malgré son revers à Utah, Los Angeles (13-3) défient une équipe des Kings (1-13) qui vient d’enchaîner une septième défaite consécutive face à Phoenix et qui occupent la place de lanterne rouge à l’Ouest.
Lakers et Kings, deux séries opposées avant le coup d’envoi
Les Kings n’ont gagné aucun de leurs neuf matchs à domicile, leur seul succès de la saison datant du 2 novembre à Dallas (115-100), et ce 1-13 égale le pire départ de l’histoire de la franchise, celui de 1990-91, saison conclue sur un bilan de 25-57.
Sacramento a perdu ses cinq derniers matchs avec un différentiel moyen de -13,8 points, en en marquant 105,0 et en en encaissant 118,8, alors que Phoenix a notamment dominé la raquette 60-42 mercredi.
Les Lakers restent sur quatre victoires en cinq matchs, avec un différentiel de +4,2 points, et la défaite contre Utah s’explique surtout par la soirée compliquée de Luka Doncic, à dix tirs réussis sur 28 et neuf ballons perdus.
Les deux équipes disposent d’un jour de repos, puisqu’elles ont toutes deux joué mercredi, et aucune des deux n’aborde donc ce match en back-to-back.
Los Angeles possède l’avantage au niveau de l’efficacité, avec 119,8 points marqués pour 100 possessions contre 106,9 pour Sacramento, et 113,2 encaissés contre 120,4.
Les Kings gagnent un seul duel statistique, celui des passes décisives (25,4 contre 24,4 par match), ce qui reflète le rôle de meneur du rookie Darius Acuff Jr., auteur de 36 points et six passes décisives mercredi.
Les Lakers prennent notamment plus de rebonds (41,4 contre 39,7) et perdent moins de ballons (16,7 contre 17,4), ce qui limite les possessions supplémentaires dont Sacramento peut profiter, un constat qui nourrit notre pronostic de la nuit.
Le changement d’effectif rend la place de leader des Lakers d’autant plus notable, puisqu’ils disputent leur première saison sans LeBron James depuis 2017-18 et n’ont conservé que huit joueurs de l’an dernier.
Infos équipes : les absences des Lakers et des Kings
Austin Reaves est absent en raison d’une contusion au talon gauche et a manqué le match contre Utah, son troisième de suite, même si l’entraîneur JJ Redick a indiqué qu’il s’était entraîné sur le terrain et que son statut pour vendredi n’était pas tranché. En attendant, Quentin Grimes assure l’intérim avec brio, puisque l’ancien élément des 76ers a inscrit 22, 47 et 20 points au cours des trois dernières rencontres.
Walker Kessler est disponible après une absence d’un match pour une gêne à la jambe, et il a signé dix points et 11 rebonds à son retour contre Utah.
Le cinq majeur des Lakers reste provisoire, avec Luka Doncic, Quentin Grimes, Matisse Thybulle, Ziaire Williams et Walker Kessler, en attendant le point de vendredi sur l’état d’Austin Reaves.
Chez les Kings, Maxime Raynaud (genou) et Ben Simmons (tendon d’Achille, absent pour la saison) sont indisponibles, Precious Achiuwa est incertain à cause d’une cheville, et De’Andre Hunter, incertain mercredi, a débuté contre Phoenix, aux côtés de Darius Acuff Jr., Zach LaVine, Keegan Murray et Domantas Sabonis dans le cinq attendu.
Les duels qui peuvent faire basculer Lakers – Kings
Luka Doncic, à 38,1 points de moyenne, marque un peu le pas au niveau de l’adresse ces deux derniers matchs (7/28 au cumulé à trois points), mais reste évidemment une immense menace offensive. Il retrouvera Darius Acuff Jr. le premier marqueur des Kings (26,2 pts de moyenne), qui avait notamment distribué 12 passes décisives face à cette défense des Lakers en novembre.
Domantas Sabonis et Walker Kessler s’affrontent aux rebonds, où Walker Kessler devance son vis-à-vis sur les cinq derniers matchs, même si le pivot de Sacramento avait capté 17 rebonds lors de la première rencontre.
Quels paris sur les joueurs pour Lakers – Kings ?
Les seuils retenus ci-dessous découlent des moyennes des joueurs, et chaque nouveau bookmaker france les fixe à sa manière, donc la comparaison s’impose avant de parier.
Confrontations directes entre les Lakers et les Kings
Les Lakers ont remporté l’unique confrontation de cette saison 116-103 à Sacramento le 4 novembre, avec 40 points de Luka Doncic et 12 lancers francs réussis sur 13.
Darius Acuff Jr. avait inscrit 22 points à huit tirs réussis sur 24 ce soir-là, et Domantas Sabonis avait capté 17 rebonds, sans que cela suffise à éviter un revers de 13 points.
Los Angeles a aussi gagné trois des quatre duels de la saison dernière, la seule victoire de Sacramento datant de janvier à domicile.
Notre pronostic pour Lakers – Kings
Le score retenu suppose que Los Angeles retrouve de l’adresse après un 27,3 % à trois points mercredi, son plus bas niveau de la saison, et que Sacramento reste sous les 110 points loin de chez lui.
Le principal danger pour ce pronostic vient d’une nouvelle soirée sans réussite de Luka Doncic, car Utah a montré que les Lakers peuvent perdre à domicile sans Austin Reaves.
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