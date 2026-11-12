Darius Acuff Jr, des cartons et des défaites

Avec une seule victoire pour dix défaites après trois semaines de compétition, les Kings affichent toujours l’un des pires bilans de la ligue. Une situation qui commence à peser « énormément » sur Darius Acuff Jr..

« Je ne suis pas un perdant, donc ce n’est vraiment pas amusant. Mais comme je l’ai dit, une saison comporte 82 matchs, donc espérons qu’un déclic finisse par se produire », tente-t-il malgré tout de relativiser.

Le plus frustrant pour Darius Acuff Jr., c’est sans doute de voir que ses efforts ne se traduisent toujours pas par des victoires.

De plus en plus à l’aise dans le jeu, il tourne à 26,2 points et 7,3 passes de moyenne après onze matchs. Ses pourcentages restent à améliorer (42% aux tirs, dont 33% à 3-points), mais il y a du mieux depuis quelques jours.

Apprendre à conclure

« Je ne sais plus quoi faire », lâche carrément le 7e choix de la dernière Draft, qui dispose pourtant d’une très grande liberté sous les ordres de Doug Christie. « J’ai l’impression qu’on essaie, tous ensemble. Sauf qu’on ne repart simplement pas avec la victoire. Mais un bilan de 1-10, ça pique… »

À Sacramento, les défaites s’accumulent et Darius Acuff Jr. estime que les Kings doivent surtout apprendre à mieux gérer les fins de rencontre pour inverser la tendance.

« On essaie », répète celui qui s’impose déjà comme le rookie NBA le plus prolifique au scoring depuis… Michael Jordan. « Je pense que nous devons juste nous rassembler à la fin, dans le dernier quart-temps, progresser collectivement et savoir conclure les matchs. Il va bien falloir trouver la solution à un moment donné. »

Darius Acuff Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 SAC 11 37.3 41.8 33.0 84.6 0.3 3.5 3.8 7.3 2.9 1.0 3.6 0.1 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.