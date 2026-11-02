Darius Acuff Jr. ne veut pas briller dans le vide

Les premiers pas dans la ligue de Darius Acuff Jr. sont contrastés. À titre individuel, il tourne déjà à 26.3 points, 6.3 passes et 3.7 rebonds de moyenne. Le tout avec un volume de tirs conséquent (24 tentatives par match, dont presque 10 à 3-points), qui explique en partie ses pourcentages modestes (40% au tir, dont 32% derrière l’arc).

Choisi en 7e position à la dernière Draft, le meneur de 19 ans n’a donc pas froid aux yeux et semble s’être rapidement adapté à la NBA. Sauf que les résultats de Sacramento ne suivent pas : six défaites en six matchs.

Samedi soir, les Kings ont d’ailleurs subi une nouvelle gifle à Memphis et les 38 points de Darius Acuff Jr. – qui sortait déjà d’un match à 34 points et 14 passes – n’y ont pas changé grand-chose.

De quoi pousser son entraîneur, qui lui laisse carte blanche, à réclamer davantage de soutien autour de lui.

« Il faut l’aider… C’est une obligation », insistait Doug Christie. « Ce gamin est spécial. C’est un énorme compétiteur. Il veut gagner. J’ai vraiment apprécié le coacher et observer sa progression sur ces quelques matchs. Souvent, je trouve que c’est l’adversaire qui montre ce qu’il pense de vos joueurs. Et la dernière fois qu’on les a affrontés [les Grizzlies, ndlr], j’avais l’impression qu’ils lui avaient collé sept défenseurs sur le dos. Donc, dès un troisième match en carrière, ça en dit long sur ce qu’ils pensent de lui. Il est à part, spécial, et il continue de progresser et de se battre. Si on le met dans les bonnes dispositions, il va remporter beaucoup de matchs. »

Une défense déjà à la dérive

Auteur de 9 paniers à 3-points lors de son dernier match, record NBA égalé pour un rookie, Darius Acuff Jr. est l’une des rares satisfactions de ce début de saison à Sacramento. Mais ses exploits offensifs ne se traduisent toujours pas par des victoires, et cela commence à le frustrer.

« C’est bien d’un point de vue personnel, mais ça n’a aucune importance parce qu’on perd. Les deux ne vont pas bien ensemble. Donc ça n’a pas vraiment d’importance », soulignait l’ancien pensionnaire d’Arkansas.

Avec 24 tirs tentés par rencontre, Darius Acuff Jr. porte déjà une énorme responsabilité offensive, même si son efficacité reste perfectible. Mais pour le meneur, les progrès doivent surtout venir de l’autre côté du terrain.

Car non seulement les Kings perdent dans les grandes largeurs, mais ils possèdent également la deuxième pire défense de toute la ligue (128.3 points encaissés par match). « C’est bien de trouver son rythme, mais on doit se concentrer sur la défense, essayer de réussir plus de stops. On doit continuer à communiquer et à rester soudés », alertait le meneur, pourtant pas exempt de tout reproche dans le domaine…

Darius Acuff Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 SAC 6 36.5 39.6 32.2 86.2 0.3 3.3 3.7 6.3 3.0 0.5 3.3 0.2 26.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.