Chez les Kings, Darius Acuff Jr. a carte blanche

24, 26 et 23. Ce sont les nombres de tirs tentés par Darius Acuff Jr. lors de ses trois premiers matchs NBA. Soit 73 tentatives, un record sur les 50 dernières années, devant les 64 de Kevin Durant en 2007 !

À Sacramento, le 7e choix de la dernière Draft bénéficie ainsi d’une véritable carte blanche. Mais avec seulement 32.9% de réussite et trois défaites en trois rencontres, cette liberté offensive soulève forcément des questions.

Après son premier match face aux Clippers, conclu à 5/24 au tir, Doug Christie avait néanmoins pris sa défense.

« Il est jeune. Il apprend encore quand shooter, quand passer, à gérer le chronomètre et le score », expliquait son entraîneur. « Je ne m’inquiète pas pour lui. Tout ira bien. Il va retourner à la salle et travailler. »

Domantas Sabonis réclame davantage le ballon

Reste que tout le monde doit trouver sa place autour du jeune meneur. Après cette première défaite, Domantas Sabonis, auteur de 14 points avec seulement cinq tirs tentés, avait réclamé davantage de circulation du ballon.

« Il faut faire circuler le ballon. Me donner davantage le ballon pour que je puisse le ressortir et démarquer les autres », expliquait en effet le pivot. « Nous avons pris beaucoup de tirs après une seule passe, beaucoup de tirs sur pick-and-roll sans avoir fait circuler le ballon. »

Une critique indirecte du jeu de Darius Acuff Jr. ? Peut-être, mais le Lituanien s’est tout de même empressé de féliciter son jeune coéquipier après ses 33 points face aux Blazers.

« C’est un meneur très intelligent, avec une excellente lecture du jeu. Il sait passer, shooter et contrôler le rythme », assurait le fils d’Arvydas. « Mon travail consiste à le démarquer et à lui faciliter la vie. Je suis fier de lui. »

Une cible en défense

Même soutien du côté de Zach LaVine.

« Je ne m’inquiète absolument pas pour Darius. Vous voyez à quel point il est talentueux. Il possède cette mentalité qui fait qu’il ne se laisse pas perturber », expliquait l’arrière. « Beaucoup des tirs qu’il a pris lors du premier match, il les a simplement manqués. Je suis fier de lui. Vous allez voir beaucoup d’autres choses de sa part. »

Mais l’apprentissage ne concerne pas uniquement l’attaque. Face aux Grizzlies, Darius Acuff Jr. a également confirmé les limites défensives largement vues en NCAA.

Memphis a ainsi cherché à exploiter ses faiblesses, notamment avec Ty Jerome, qui l’a attaqué systématiquement pour finir avec 31 points et 14 lancers-francs réussis sur 14. Face à un adversaire expérimenté, capable de sanctionner ses hésitations, le rookie a encore exposé son inexpérience.

L’avantage, c’est que Sacramento ne joue rien cette saison, et qu’il a donc toute latitude pour expérimenter…

Darius Acuff Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 SAC 3 35.9 32.9 14.8 78.9 0.3 2.3 2.7 4.7 3.0 1.0 2.7 0.3 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.