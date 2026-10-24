Darius Acuff Jr. reçoit les compliments de son idole Damian Lillard

Pour son deuxième match NBA, Darius Acuff Jr. a signé sa première grosse performance, avec 33 points face aux Blazers. Mais le rookie des Kings avait du mal à savourer son exploit après une deuxième défaite de suite…

« Oui, c’est bien [de marquer 33 points], mais au final ça n’a servi à rien », a-t-il déploré. « On a perdu, et il n’y a rien que je cherche plus que la victoire. Tout ce que je fais, ça ne sert à rien si l’équipe ne gagne pas. »

Malgré ses 33 points, le septième choix de la dernière Draft n’a d’ailleurs pas particulièrement brillé par son adresse, avec un 10/26 au tir, dont 2/10 à 3-points.

Comme lors de son premier match, il a énormément tenté, mais c’est surtout en se montrant agressif pour provoquer des fautes qu’il est parvenu à trouver son rythme. Avec notamment 11 lancers inscrits sur 12 tentatives.

« Je devais me rendre à l’un de ses camps au lycée »

Mais il y a tout de même un motif de satisfaction pour Darius Acuff Jr. : celui d’avoir affronté pour la première fois les Blazers de son idole Damian Lillard. Un souvenir qui restera gravé dans la mémoire du natif de Detroit.

« Je devais me rendre à l’un de ses camps quand j’étais au lycée. Je ne sais plus pour quelle raison, mais je n’avais pas pu y aller », s’est rappelé le jeune meneur. « Je ne l’avais pas affronté en présaison, mais je lui ai parlé après le match. Ça se voit que c’est quelqu’un de vrai, qui travaille. De pouvoir lui parler et d’avoir son point de vue sur le basket, c’est génial, car c’est quelqu’un qui m’a inspiré et qui continue de m’inspirer. »

D’autant que l’admiration est réciproque. Auteur d’un retour gagnant sur les parquets NBA, le meneur des Blazers a rendu hommage au rookie de Sacramento, de 16 ans son cadet, dont il apprécie déjà les qualités offensives. Et qu’il imagine bien s’épanouir dans une équipe en reconstruction.

« Je l’adore. Quand il était à l’université, un ami à moi m’avait prévenu à son propos », raconte Damian Lillard. « Son équipe avait joué un match au Moda Center, et j’étais allé les voir. Quand je l’ai vu en vrai, je me suis dit qu’il allait être choisi dans les premiers. Quand tu vois ses mouvements, sa capacité à mettre des tirs… Bien sûr, il est jeune, donc il va falloir du temps pour tout bien assimiler. Mais dans une équipe en reconstruction, il aura souvent le ballon dans les mains. Ça va lui permettre de beaucoup grandir dès sa saison rookie. »