Le show Ja Morant – Damian Lillard a démarré à Portland

« Avant même qu’on entre sur le terrain, Dame m’a rappelé ce que tout le monde disait, alors… », lâche Ja Morant avec un sourire crispé sans finir sa phrase. Le nouveau meneur des Blazers ne veut pas en dire davantage…

« Vous savez bien (de quoi il s’agit), tout va bien, on a fait le boulot », poursuit-il comme pour répondre aux doutes exprimés ces dernières semaines sur sa complémentarité avec Damian Lillard.

Cette nuit face aux Suns, le boulot a été très bien fait même, par les Blazers et son nouveau backcourt. Les joueurs de Micah Nori ont ainsi démarré la rencontre sur un… 21-0 en six minutes, et viré en tête de plus de 30 points après douze minutes de jeu (43-12) !

Au cœur de ce feu d’artifice collectif, la paire Morant – Lillard donc, qui a sanctionné à plusieurs reprises de loin. « On n’a qu’une seule chance de faire bonne impression. C’est ce qu’on s’est dit avant de sortir du tunnel, pour s’assurer de donner une bonne image et de démarrer du bon pied », rapporte Ja Morant, qui a été le plus « bluffé » par Damian Lillard, « un gars qui n’avait pas joué depuis 18 mois ».

À l’entame du troisième quart-temps, on a vu Ja Morant finir en transition main gauche, dans son style acrobatique caractéristique, après avoir été servi par Damian Lillard en « trailer ». Les deux hommes ont célébré l’action en faisant mine de se passer un coup de fil avec la main. Symbole d’une connexion qui passe très bien entre eux.

« Je dois laisser Ja gérer le ballon et le remonter. Je dois comprendre comment on peut donner le ton. Il ne s’agit pas pour moi d’imposer un rythme. Nous l’avons tous montré ce soir. Ça s’est vraiment bien passé. Évidemment, ce n’est qu’un match, il en reste 81. Le prochain pourrait mal se passer », tempère Damian Lillard.

« Nous en sommes tous les deux capables »

Celui-ci a tout de même fini meilleur marqueur de sa formation avec 25 points, avec 6/10 derrière l’arc, et 6 passes. Son compère de « backcourt » a fini avec 14 points, 8 passes et 5 rebonds. « C’est un luxe appréciable. Je suis très à l’aise à l’idée que l’un ou l’autre s’occupe de la montée de balle », savoure Micah Nori.

Le coach a instauré quelques principes là-dessus, en fonction de qui capte le rebond défensif. Si le pivot le récupère, il cherchera en priorité Ja Morant pour permettre à Damian Lillard de jouer davantage sans ballon. Une formule qui semble bien aller au meilleur scoreur de l’histoire de la franchise.

« Nous en sommes tous les deux capables. C’est quelque chose qu’on ne nous a pas demandé de faire pendant la majeure partie de nos carrières. Mais nous en sommes tous les deux capables, nous sommes tous les deux prêts à relever ce défi et nous l’acceptons pleinement », note Damian Lillard.

« Quand un joueur qui a été une star toute sa carrière arrive dans l’équipe, on ne sait pas toujours à quoi s’attendre. Mais il a fait preuve d’une vraie humilité. […] Il est à l’aise avec l’idée de faire ce qu’il faut pour cette équipe et d’être le joueur dont elle a besoin. C’est pareil pour moi », conclut-il d’ailleurs.