Paris sportifs – Les Chicago Bulls reçoivent les Washington Wizards à l’United Center dans la nuit de vendredi 20 à samedi 21 novembre 2026, à 2h00 heure française, pour un match de NBA Cup que notre pronostic NBA analysera avec la forme des deux équipes, les joueurs en forme et les blessés.

Les Bulls (4-10, 13es de la conférence Est) et les Wizards (5-11, 11es) affichent tous deux un bilan de 1-1 dans le groupe C. Washington s’était imposé 124-120 à Chicago le 24 octobre, lors d’un match où Caleb Wilson, désormais absent, avait inscrit 30 points.

Forme et perspectives pour Chicago Bulls et Washington Wizards

Forme : 5 derniers matchs Chicago Bulls 4-10 · 13e de l’Est · à domicile D V V D V 122,6 Pts/match 116,0 Pts encaissés +6,6 Différentiel 1j Repos Washington Wizards 5-11 · 11e de l’Est · à l’extérieur D D D D V 116,6 Pts/match 128,0 Pts encaissés -11,4 Différentiel 1j Repos

Chicago a remporté trois de ses cinq derniers matchs, dont un succès 137-107 à Brooklyn le 18 novembre. Mais la défaite 115-126 concédée à Cleveland deux jours plus tôt a rappelé la fragilité défensive des Bulls.

Washington reste sur quatre défaites en cinq sorties. Sa seule victoire, obtenue 103-99 à Toronto le 18 novembre, est intervenue après 144 points encaissés face à Detroit après prolongation, 147 contre Houston et 136 face à Memphis, tous à domicile.

Brian Keefe, le coach des Wizards, a reproché à ses joueurs un manque d’engagement défensif après la défaite contre Houston. Le succès à Toronto constitue toutefois une première réaction.

Sur l’ensemble de la saison, l’écart reste mince : Washington affiche un net rating de -7,1, contre -8,0 pour Chicago, grâce à une meilleure défense. Celle-ci vient pourtant d’en concéder 147 à Houston.

Comparatif des équipes : saison Chicago Bulls Washington Wizards Bulls +1,2 111,1



109,9 Efficacité offensive Wizards -2,0 119,1



117,1 Efficacité défensive Bulls +1,6 43,9



42,3 Rebonds par match Wizards -2,5 17,2



14,7 Ballons perdus Bulls +4,0 27,8



23,8 Passes décisives

Les Bulls imposent leur tempo, avec 103,8 possessions par match contre 99,5 pour Washington. Ce rythme a permis à leurs cinq rencontres à domicile de dépasser la barre des 230 points cumulés.

Ce tempo n’a pourtant rien donné à l’United Center, où Chicago affiche un bilan de 1-4 malgré 122,4 points marqués par match, en raison des 125,0 points concédés.

À l’extérieur, les Wizards (3-6) affichent un profil inverse, avec 107,0 points marqués pour 114,8 encaissés. Ils devront ralentir la rencontre pour rester au contact.

Au pourcentage laissés aux adversaires, Washington est 24e avec 51,8 % et Chicago 28e avec 53,1 % sur 30 équipes. Deux défenses qui peinent à faire des stops.

Les absences qui pèsent sur Chicago Bulls et Washington Wizards

Absences Chicago Bulls Caleb Wilson, fracture de la main droite (opéré) deuxième marqueur de l’effectif Absent Tobe Awaka, dos Absent Washington Wizards Tristan Vukcevic, hanche gauche Absent Jamir Watkins, genou (ligaments croisés) absent pour le reste de la saison Absent Justin Champagnie, pied (opéré) Absent Reece Beekman, épaule droite Absent Felix Okpara, dos Day-to-day

Les deux équipes ont disputé un match le 18 novembre et ne disposent que d’une seule journée de repos, sans être en back-to-back. Washington a toutefois déjà enchaîné deux back-to-back sur ses cinq dernières rencontres, mais ses cinq titulaires sont tous disponibles pour ce déplacement.

Côté Wizards, Tristan Vukcevic, Reece Beekman, Justin Champagnie et Jamir Watkins sont absents, tandis que Felix Okpara est day-to-day en raison d’un problème au dos. Le cinq majeur reste donc au complet.

Chicago est davantage touché. Caleb Wilson, quatrième choix de la draft 2026 et auteur de 18,9 points de moyenne, est indisponible après l’opération d’une fracture à la main droite, tout comme Tobe Awaka (dos).

Les cinq majeurs devraient peu évoluer, avec Josh Giddey, Norman Powell, Isaac Okoro, Matas Buzelis et Jalen Smith pour les Bulls, et Trae Young, KyShawn George, AJ Dybantsa, Anthony Davis et Alexandre Sarr pour les Wizards. Les compositions officielles ne seront connues qu’environ 30 minutes avant la balle en l’air.

Les duels qui peuvent faire basculer Chicago Bulls – Washington Wizards

Josh Giddey face à Trae Young Josh Giddey CHI VS Trae Young WAS 8,5 Passes/match 43,1 % Tirs 8,9 Passes/match 37,1 % Tirs Chicago a besoin des passes de Josh Giddey pour démarquer ses coéquipiers, tandis que Washington construit son attaque autour de Trae Young. Jalen Smith face à Anthony Davis Jalen Smith CHI VS Anthony Davis WAS 13,4 Pts/match 7,9 Reb/match 24,6 Pts/match 10,1 Reb/match Anthony Davis est le meilleur marqueur et rebondeur de son équipe, et Jalen Smith doit le contenir au rebond sans prendre de fautes.

Le duel entre Josh Giddey, qui a reconnu être dans le dur, et Trae Young oppose les deux principaux distributeurs de la rencontre, ce dernier ayant inscrit 25 points lors du dernier duel en octobre, et la bataille du tempo passe en grande partie par eux.

Dans la raquette, Anthony Davis, soufflé par le talent d’AJ Dybantsa, représente la principale menace individuelle pour Chicago. Jalen Smith risque de peiner à le contenir seul au rebond, d’autant que les absences de Caleb Wilson et de Tobe Awaka privent les Bulls de solutions supplémentaires dans leur rotation intérieure.

Paris joueurs à cibler dans Chicago Bulls – Washington Wizards

Paris sur les performances individuelles Norman Powell CHI Points marqués Plus de 21,5 21,3 Saison pts 25,3 5 derniers 12/14 Matchs joués Meilleur marqueur de Chicago cette saison, Norman Powell doit compenser l’absence de Caleb Wilson, et ses performances récentes dépassent sa moyenne de saison. Trae Young WAS Passes décisives Plus de 8,5 8,9 Saison passes 9,2 5 derniers 16/16 Matchs joués Trae Young est le principal créateur de Washington, et ses performances récentes dépassent ce seuil face à une équipe de Chicago qui joue vite. . Anthony Davis WAS Rebonds Plus de 9,5 10,1 Saison reb 10,8 5 derniers 14/16 Matchs joués Les Wizards ont besoin de sa présence près du cercle, et sa moyenne récente se situe au-dessus de cette ligne.

Ces paris reposent sur les moyennes de la saison et celles des cinq dernières rencontres. Avant de valider une sélection, il est possible de les comparer aux marchés proposés par un nouveau bookmaker france. Norman Powell, Trae Young et Anthony Davis se distinguent, leurs performances récentes dépassant leurs moyennes de saison.

Que disent les confrontations directes entre Washington Wizards et Chicago Bulls

Confrontations directes Chicago Bulls VS Washington Wizards Wizards 124-120 Bulls Trae Young 25 pts, Caleb Wilson 30 pts Chicago Bulls 119-108 Wizards Washington Bulls 129-98 Wizards Washington Bulls 121-120 Wizards Chicago

Washington a mis fin, le 24 octobre, à une série de cinq défaites consécutives face à Chicago. Les Wizards s’étaient appuyés sur un troisième quart-temps remporté 40-20 et avaient compté jusqu’à 21 points d’avance à l’United Center.

Les Bulls conservent néanmoins la dynamique la plus favorable, avec trois victoires en trois confrontations en 2025-26 et six succès sur les huit derniers depuis novembre 2024.

Ce soir-là, Chicago avait pourtant pris les devants à la mi-temps, malgré un faible 12/43 à trois points. Ce manque d’adresse devrait peser moins lourd cette fois, surtout si les Bulls retrouvent un pourcentage plus conforme à leurs standards derrière l’arc.

Le pronostic final sur Chicago Bulls – Washington Wizards

Pronostics Vainqueur Chicago Bulls vainqueur Chicago affiche un différentiel de +6,6 sur ses cinq derniers matchs, contre -11,4 pour Washington, et Chicago peut s’appuyer sur Norman Powell malgré l’absence de Caleb Wilson. Total Plus de 230,5 points Les cinq matchs des Bulls à l’United Center ont tous dépassé 230 points cumulés, et Washington encaisse 128,0 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs. Perf. joueur Norman Powell plus de 21,5 points Norman Powell tourne à 25,3 points sur ses cinq derniers matchs, et il est le meilleur marqueur de l’effectif sans Caleb Wilson. Perf. joueur Anthony Davis plus de 9,5 rebonds Anthony Davis tourne à 10,8 rebonds sur ses cinq derniers matchs, au-dessus de la ligne de 9,5. Combiné Norman Powell plus de 21,5 points + Anthony Davis plus de 9,5 rebonds Les deux paris concernent des joueurs d’équipes opposées et reposent sur des statistiques différentes, sans dépendance directe entre eux.

Pronostic sur le score du match Chicago Bulls 121-116 Washington Wizards Écart de points : 5 · Total de points : 237

Le tempo élevé des Bulls et la fragilité défensive récente des Wizards plaident pour une victoire de Chicago dans une rencontre ouverte, malgré l’absence de Caleb Wilson.

Washington conserve toutefois de quoi jouer sa carte, avec ses cinq titulaires disponibles et son succès d’octobre dernier. Mais ses trois petites victoires en neuf déplacements laissent l’avantage aux Bulls à la maison. Pour parier sur ce match, le code bonus Winamax est à consulter avant toute inscription.