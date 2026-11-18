Les Bulls patinent sévèrement depuis le début de saison et leur moteur est aussi responsable que victime de cela. Josh Giddey est en effet en grande difficulté.

Globalement maladroit et peu prolifique, il n’a vraiment réussi qu’un match et a surtout le tort de perdre quantité de ballons. La preuve encore face aux Cavaliers, avec 6 balles perdues en seulement 24 minutes.

Souvent pressé dès sa partie de terrain cette saison, l’ancien d’Oklahoma City ne parvient pas à faire des différences, à se donner de l’air. Résultat, le déchet s’accumule et le voilà à 3.2 possessions gâchées de moyenne, alors qu’il ne joue que 31 minutes par rencontre…

« Je suis meneur de jeu, donc ça ne devrait pas me déranger. Je dois pouvoir remonter le ballon, mettre en place notre attaque et ne pas perdre le ballon à six reprises », remarque-t-il face à la pression exercée par les défenseurs. « C’est terrible quand on perd autant le ballon et j’en suis grandement responsable. C’est évident que je dois être meilleur. C’est le travail du meneur de jeu. Si j’en suis pas capable, alors je ne devrais pas être à ce poste. »

Quel soutien lui apporter pour le soulager ?

Tiago Splitter s’est donc passé de lui en deuxième période face à Cleveland, ne lui laissant que 8 minutes pour s’exprimer. Le temps de perdre 4 ballons… « J’aurais fait pareil si j’avais été à sa place. Donc je ne suis pas étonné de ne pas jouer, d’être sur le banc en fin de rencontre. C’est sa décision et c’est la bonne », assume l’Australien.

S’il ne résiste pas bien à la pression et s’il est trop dispendieux actuellement avec le ballon, ne faudrait-il pas l’associer à un joueur plus sûr ? Un Tre Jones, plus économe, serait parfait. Mais dès lors, comme aucun des deux n’est fiable à 3-pts, ni vraiment solide en défense, cela posera peut-être plus de problèmes que cela ne pourrait en résoudre. Voilà pourquoi, sans doute, Tiago Splitter n’a associé les deux que 22 minutes cette saison.

« Même si j’adorerais jouer avec un autre joueur capable de remonter le ballon, parfois, les combinaisons ne fonctionnent pas pour cela. Tre Jones est excellent pour diriger les remplaçants et, par le passé, j’ai beaucoup évolué avec lui. Mais ce sont les rotations de Tiago », commente Josh Giddey. « C’est comme ça qu’il voit les choses. Je dois jouer avec ceux qui sont avec moi et je dois faire mieux, je dois davantage prendre soin du ballon et mettre notre attaque en place, que j’ai de l’aide ou pas. »

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31.5 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31.1 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25.1 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30.2 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 54 32.1 44.8 36.4 76.3 1.2 7.1 8.3 9.1 1.7 1.0 3.6 0.5 17.0 2026-27 CHI 13 28.1 40.7 32.0 63.0 0.8 4.5 5.2 8.5 1.4 0.4 3.3 0.6 9.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.