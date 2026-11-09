Josh Giddey sort enfin de son trou noir

« On est monté d’un cran. Globalement, les gars ont été compétitifs et ont fait beaucoup de bonnes choses. On a joué comme on le voulait », se réjouit Tiago Splitter après la défaite des Bulls contre les Sixers. Le coach sait que ça n’a pas été suffisant et que les 20 rebonds offensifs de Philadelphie ont fait du mal, mais au moins, sa formation a eu une chance de l’emporter. Après leur début de saison catastrophique, surtout en défense, c’est déjà beaucoup.

Parmi les motifs de satisfaction à Chicago, il y a Josh Giddey. L’Australien n’était pas encore entré dans sa saison, vivant « sans doute la pire séquence de huit matches de ma carrière », assumait-il.

Là, avec 19 points (à 7/12 au shoot) et 15 passes décisives, il a sorti le meilleur match de son exercice, lui qui tournait à seulement 9.3 points (à 39% de réussite et 28% à 3-pts) et 7.6 passes de moyenne jusqu’alors. « Il a été le Josh que l’on connaît, agressif, qui va au cercle, qui implique ses coéquipiers », décrit son entraîneur.

Les Bulls étaient pourtant privés de Norman Powell, touché au dos, mais avec un Josh Giddey qui distribue sept passes dans les six premiers minutes, ils sont bien rentrés dans la partie. Les joueurs de Chicago vont shooter à 52% de réussite, soit leur meilleur pourcentage de la saison. L’ancien du Thunder fait sa meilleure prestation et les Bulls affichent leur meilleur efficacité offensive : ce n’est évidemment pas un hasard…

« Les gars ont mis des tirs, ça rend mon travail plus facile », confie le meneur de jeu. « Il ne s’agit pas que de moi. On a de très bons tirs quand on arrive à entrer dans la raquette. »

Le bémol, outre la défaite, ce sont ses cinq ballons perdus, dont deux à la fin, qui ont coûté cher à Chicago et profité à Philadelphie. « Contre une équipe comme ça, la marge d’erreur est tellement faible. J’ai perdu deux ballons que j’aimerais ne pas avoir perdu », se lamente-t-il, avant de penser au positif, lui qui se voulait encore optimiste malgré les résultats récemment. « Néanmoins, on s’est battu bien mieux que ces derniers matches. »

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 31.5 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31.1 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25.1 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 70 30.2 46.5 37.8 78.1 1.8 6.3 8.1 7.2 1.7 1.2 2.9 0.6 14.6 2025-26 CHI 54 32.1 44.8 36.4 76.3 1.2 7.1 8.3 9.1 1.7 1.0 3.6 0.5 17.0 2026-27 CHI 9 27.8 41.7 28.1 70.0 0.8 4.1 4.9 8.4 1.4 0.6 2.8 0.3 10.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.