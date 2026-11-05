Malgré les défaites, Josh Giddey ne veut pas déjà baisser les bras

Les Bulls ont encore perdu. C’est désormais une habitude puisqu’ils sont sur six défaites d’affilée. Sauf que contre New York, ils ont ajouté la manière, si l’on peut dire. Déjà en encaissant 84 points durant la seule première période ! Ensuite, parce que Tiago Splitter a mis Caleb Wilson sur le banc plus que prévu…

Le rookie disait récemment qu’il n’avait « jamais été un loser » de sa vie et que, par conséquent, il n’allait pas accepter « d’être un perdant ». Pour l’instant, vu les prestations des Bulls, il n’a pas le choix. Contre New York, il n’a que le droit qu’à 22 minutes, pour 5 petits points marqués à 1/7 au shoot.

« Il n’a pas fait un bon match. Il n’a pas fait les choses correctement en attaque, ni en défense, ni au niveau de son body langage. Il doit faire mieux », s’est justifié son entraîneur.

Avec déjà 7 défaites en 8 matches, et une défense calamiteuse (au moins 124 points pris à chaque rencontre…), les Bulls sont dans le dur. Peuvent-ils encore sortir la tête de l’eau pour offrir un meilleur visage ?

« Oui, je le pense », répond Josh Giddey, lui aussi en difficulté depuis le début de la compétition. « Je ne dirais pas qu’il y a des soirs en NBA où on peut penser que c’est du gâteau, surtout pour un groupe comme le nôtre qui peut aussi bien être compétitif que perdre chaque soir. Mais on doit avoir la bonne attitude, qu’on joue New York, le champion en titre, où une équipe qui n’a pas encore gagné. On doit respecter notre adversaire. Les victoires vont finir par arriver. On va dans la bonne direction, on fait les choses bien et ça va finir par tourner. Il faut insister. »

Avec une défense aussi en difficulté et un calendrier des prochains jours très, très compliqué pour eux (Philadelphie, San Antonio, Atlanta, Minnesota et Cleveland), il est difficile d’être véritablement dans l’Illinois.

« On fait des pas dans la bonne direction. Cela ne se voit pas dans notre total de victoire mais je trouve qu’on est de mieux en mieux », répète pourtant l’Australien, alors qu’imaginer Chicago avec un affreux bilan de 1-12 dans dix jours n’est clairement pas si improbable…