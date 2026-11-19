Puisque c’est l’événement culturel de l’année, il fallait bien fêter la sortie de GTA VI avec une victoire. C’est la pensée d’AJ Dybantsa, exprimée sur X/Twitter quelques minutes après le succès des Wizards face aux Raptors à Toronto. Il faut dire que Washington restait sur huit revers d’affilée et il fallait stopper l’hémorragie. C’est fait.

glad we got a dub before gta 6 dropped 😭 — AJ Dybantsa (@AJ_Dybantsa) November 19, 2026

Pour le rookie des Wizards, c’est synonyme de son meilleur match de ce jeune début de carrière avec ses deux records personnels : 23 points et 12 rebonds. Il a pleinement profité de l’équipe C des Raptors pour briller, accumuler les dunks et réussir son premier double-double. Brian Keefe a insisté sur son travail défensif.

« On sentait son énergie partout, au rebond et en attaque. Et il défendait sur leur meilleur joueur. Il s’est battu sur le pick-and-roll et dans les écrans, et avoir l’énergie pour faire ça, c’est très impressionnant », indique son coach. « J’essaie d’avoir de l’impact des deux côtés », ajoute le premier choix de la dernière Draft. « Je vais en avoir en attaque évidemment mais j’essaie de voler et contrer des ballons, de baisser le pourcentage adverse. »

Encore plus laudateur sur la performance d’AJ Dybantsa, Anthony Davis, lui aussi brillant avec 25 points et 14 rebonds, a parlé d’une prestation « phénoménale ».

« C’est un sacré joueur. C’est très plaisant de le regarder jouer. Évidemment, il y a des erreurs de débutant mais j’adore vraiment l’observer. J’adore ses dunks, ses shoots, sa défense. C’est mon rookie ! », s’emballe l’intérieur qui, lui, contrairement à son entraîneur, veut avant tout parler des qualités offensives de son jeune coéquipier. « Il attaque, tout simplement. On lui donne la balle en transition et il attaque, va au cercle et va provoquer des fautes. On a été rapidement dans le bonus grâce à ses pénétrations. »

AJ Dybantsa Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 WAS 12 33.8 41.6 21.3 71.9 1.8 4.8 6.6 2.3 1.8 1.3 2.3 0.3 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.