Paris sportifs – Le pronostic NBA Thunder – Pelicans se disputera dans la nuit de vendredi à samedi, à 2h00 heure française, au Paycom Center. Pour la troisième journée du groupe B de l’Ouest en NBA Cup, Oklahoma City (9-6 en saison, 1-1 en NBA Cup) voudra aller chercher un 6ème succès à la maison lors de la réception de New Orleans (5-11 en saison, 0-2 en NBA Cup).
Oklahoma City reste sur quatre défaites en cinq matchs, mais sa solidité à domicile dessine un pronostic NBA qui penche en sa faveur face à des Pelicans perméables loin de chez eux.
Forme et perspectives : Thunder et Pelicans à l’heure du bilan
Oklahoma City occupe la huitième place de la conférence Ouest, mais traverse une période délicate après sa défaite 117-112 contre Atlanta mercredi où les Hawks ayant réussi 20 tirs à 3 points.
Shai Gilgeous-Alexander a pourtant inscrit 34 points à 14/29 aux tirs, pour son quatrième match consécutif au-dessus de 30 unités, ce qui écarte son rendement comme cause du problème.
Ajay Mitchell a ajouté 13 points et Isaiah Hartenstein a capté 17 rebonds, mais les absences de Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace privent le Thunder d’une profondeur d’effectif comparable à celle de son équipe titrée en 2025.
New Orleans, douzième à l’Ouest, a mis fin à une série de six défaites en s’imposant 115-94 contre Golden State le 16 novembre, avant de s’incliner 122-109 face à Detroit, qui a converti 17 tirs à 3 points sur 32 tentatives.
111,7
118,9
41,8
15,8
53,1 %
Le groupe B de l’Ouest en NBA Cup affiche déjà un déséquilibre net : New Orleans est dernier avec un bilan de 0-2 et un différentiel de -37, tandis que le Thunder pointe à 1-1 et +30.
La défense explique en grande partie cet écart de confiance. Oklahoma City laisse à ses adversaires le plus faible pourcentage de réussite de la ligue, alors que New Orleans occupe le 29e rang et voit ses opposants tirer à 57,1 % lors de ses déplacements.
Les statistiques défensives le confirment : les Pelicans encaissent 134,4 points par match à l’extérieur, quand le Thunder n’en concède que 101,2 à domicile, où il affiche 5 victoires pour 1 défaite.
Les rebonds et les pertes de balle tournent également à l’avantage d’Oklahoma City, un élément important pour des Pelicans qui enchaîneront dès le lendemain à San Antonio, dans le cadre de la seconde soirée d’un back-to-back.
Absences et rotations chez le Thunder et les Pelicans
Jalen Williams, Cason Wallace, Chet Holmgren et Thomas Sorber sont tous indisponibles côté Thunder. Chet Holmgren est écarté pour au moins huit à dix semaines, Thomas Sorber pour six à huit, tandis que Jalen Williams et Cason Wallace devront être réévalués avant la fin de la saison régulière.
Alex Caruso est incertain en raison d’une douleur à la hanche droite. Nikola Topic, sorti contre Atlanta avec une gêne à la hanche gauche, n’a pas de statut confirmé, alors que Jaylin Williams est de nouveau disponible après sept matchs d’absence.
Du côté de New Orleans, Bennedict Mathurin, Bryce McGowens, Trendon Watford, Trey Murphy III et Dejounte Murray sont absents. Dejounte Murray est par ailleurs en rupture avec la franchise, qui a annoncé chercher à l’échanger après sa demande de transfert formulée le 13 novembre.
Sur la base des cinq de départ de mercredi, le Thunder devrait aligner Shai Gilgeous-Alexander, Jared McCain, Ajay Mitchell, Isaiah Hartenstein et Aday Mara. New Orleans devrait quant à lui répondre avec Jeremiah Fears, Herbert Jones, Saddiq Bey, Zion Williamson et Yves Missi.
Les duels qui peuvent faire basculer Thunder – Pelicans
Herbert Jones est le défenseur extérieur le plus fiable pour New Orleans, et la manière dont il tiendra son rôle aura un impact sur les chances des Pelicans.
Zion Williamson est le scoreur le plus efficace de New Orleans, tandis qu’Isaiah Hartenstein verrouille la raquette et le rebond côté Thunder.
Le premier duel oppose Shai Gilgeous-Alexander à Herbert Jones, et la capacité du défenseur des Pelicans à tenir cette mission compte d’autant plus que New Orleans manque de profondeur sur les ailes avec les absences de Trey Murphy III, Bennedict Mathurin et Bryce McGowens.
Dans la raquette, Zion Williamson, qui a inscrit 24 points à 9/14 contre Detroit, retrouve Isaiah Hartenstein, et le vainqueur de cette bataille au rebond et au contact dictera en grande partie le tempo.
Paris joueurs sur Thunder – Pelicans, nos cibles
Les seuils retenus ci-dessous découlent des moyennes de saison et des cinq derniers matchs, et ils peuvent différer de ceux affichés par un nouveau bookmaker france ou par l’opérateur habituel de chaque parieur.
Le meneur du Thunder enchaîne les gros scores en attaque et fait face à l’une des défenses les plus perméables de la ligue.
Zion Williamson est très adroit près du cercle et porte une part plus lourde dans le scoring avec les absences de Trey Murphy III et Dejounte Murray.
Jeremiah Fears orchestre l’attaque des Pelicans sans Dejounte Murray et vient de signer le premier triple-double de sa carrière.
Isaiah Hartenstein dépasse ce seuil sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, et le Thunder garde l’avantage au rebond pour cette affrontement.
Thunder – Pelicans, que disent les confrontations directes ?
VS
Oklahoma City a remporté les trois confrontations de la saison dernière, avec des écarts de 31, 17 puis 9 points, soit une moyenne de 19 points d’avance.
Le Thunder reste sur sept succès consécutifs en saison régulière face aux Pelicans. Il avait également balayé New Orleans au premier tour des play-offs 2024 (4-0), en maintenant les Pelicans à 92 points ou moins à chaque rencontre.
Le match de présaison disputé le 6 octobre à Tulsa, remporté 116-110 par New Orleans après avoir comblé un retard de 24 points, compte peu : le Thunder avait laissé au repos Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren.
Nos pronostics pour Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans
L’avantage défensif du Thunder à domicile, face à des Pelicans particulièrement perméables en déplacement, plaide pour une victoire nette d’Oklahoma City malgré sa série récente. L’attaque de la franchise de Louisiane, qui inscrit 119,8 points par match à l’extérieur, devrait en revanche maintenir le total à un niveau élevé.
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