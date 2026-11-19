Paris sportifs – Le pronostic NBA Thunder – Pelicans se disputera dans la nuit de vendredi à samedi, à 2h00 heure française, au Paycom Center. Pour la troisième journée du groupe B de l’Ouest en NBA Cup, Oklahoma City (9-6 en saison, 1-1 en NBA Cup) voudra aller chercher un 6ème succès à la maison lors de la réception de New Orleans (5-11 en saison, 0-2 en NBA Cup).

Oklahoma City reste sur quatre défaites en cinq matchs, mais sa solidité à domicile dessine un pronostic NBA qui penche en sa faveur face à des Pelicans perméables loin de chez eux.

Forme et perspectives : Thunder et Pelicans à l’heure du bilan

Forme : 5 derniers matchs Oklahoma City Thunder 9-6 · 8e à l’Ouest · à domicile D D D V D 112,0 Pts/match 114,8 Pts encaissés -2,8 Différentiel 1j Repos New Orleans Pelicans 5-11 · 12e à l’Ouest · à l’extérieur D D D V D 110,8 Pts/match 123,8 Pts encaissés -13,0 Différentiel 1j Repos

Oklahoma City occupe la huitième place de la conférence Ouest, mais traverse une période délicate après sa défaite 117-112 contre Atlanta mercredi où les Hawks ayant réussi 20 tirs à 3 points.

Shai Gilgeous-Alexander a pourtant inscrit 34 points à 14/29 aux tirs, pour son quatrième match consécutif au-dessus de 30 unités, ce qui écarte son rendement comme cause du problème.

Ajay Mitchell a ajouté 13 points et Isaiah Hartenstein a capté 17 rebonds, mais les absences de Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace privent le Thunder d’une profondeur d’effectif comparable à celle de son équipe titrée en 2025.

New Orleans, douzième à l’Ouest, a mis fin à une série de six défaites en s’imposant 115-94 contre Golden State le 16 novembre, avant de s’incliner 122-109 face à Detroit, qui a converti 17 tirs à 3 points sur 32 tentatives.

Comparatif des équipes : saison Oklahoma City Thunder New Orleans Pelicans Thunder +1,3 113,0



111,7 Efficacité offensive Thunder -10,2 108,7



118,9 Efficacité défensive Thunder +4,1 45,9



41,8 Rebonds par match Thunder -2,4 13,4



15,8 Ballons perdus Thunder -6,9 % 46,2 %



53,1 % Réussite adverse aux tirs

Le groupe B de l’Ouest en NBA Cup affiche déjà un déséquilibre net : New Orleans est dernier avec un bilan de 0-2 et un différentiel de -37, tandis que le Thunder pointe à 1-1 et +30.

La défense explique en grande partie cet écart de confiance. Oklahoma City laisse à ses adversaires le plus faible pourcentage de réussite de la ligue, alors que New Orleans occupe le 29e rang et voit ses opposants tirer à 57,1 % lors de ses déplacements.

Les statistiques défensives le confirment : les Pelicans encaissent 134,4 points par match à l’extérieur, quand le Thunder n’en concède que 101,2 à domicile, où il affiche 5 victoires pour 1 défaite.

Les rebonds et les pertes de balle tournent également à l’avantage d’Oklahoma City, un élément important pour des Pelicans qui enchaîneront dès le lendemain à San Antonio, dans le cadre de la seconde soirée d’un back-to-back.

Absences et rotations chez le Thunder et les Pelicans

Absences Oklahoma City Thunder Jalen Williams, fracture du péroné gauche et ligaments de la cheville Absent Cason Wallace, déchirure du labrum gauche Absent Chet Holmgren, petite déchirure du tendon rotulien Absent Thomas Sorber, intervention arthroscopique au genou droit Absent Alex Caruso, douleur à la hanche droite Incertain Nikola Topic, douleur à la hanche gauche Non confirmé New Orleans Pelicans Bennedict Mathurin, fasciite plantaire au pied gauche Absent Bryce McGowens, infection au coude gauche Absent Trendon Watford, entorse de la cheville droite Absent Trey Murphy III, tendinite au genou Absent Dejounte Murray, entorse de la cheville gauche Absent

Jalen Williams, Cason Wallace, Chet Holmgren et Thomas Sorber sont tous indisponibles côté Thunder. Chet Holmgren est écarté pour au moins huit à dix semaines, Thomas Sorber pour six à huit, tandis que Jalen Williams et Cason Wallace devront être réévalués avant la fin de la saison régulière.

Alex Caruso est incertain en raison d’une douleur à la hanche droite. Nikola Topic, sorti contre Atlanta avec une gêne à la hanche gauche, n’a pas de statut confirmé, alors que Jaylin Williams est de nouveau disponible après sept matchs d’absence.

Du côté de New Orleans, Bennedict Mathurin, Bryce McGowens, Trendon Watford, Trey Murphy III et Dejounte Murray sont absents. Dejounte Murray est par ailleurs en rupture avec la franchise, qui a annoncé chercher à l’échanger après sa demande de transfert formulée le 13 novembre.

Sur la base des cinq de départ de mercredi, le Thunder devrait aligner Shai Gilgeous-Alexander, Jared McCain, Ajay Mitchell, Isaiah Hartenstein et Aday Mara. New Orleans devrait quant à lui répondre avec Jeremiah Fears, Herbert Jones, Saddiq Bey, Zion Williamson et Yves Missi.

Les duels qui peuvent faire basculer Thunder – Pelicans

Shai Gilgeous-Alexander face à Herbert Jones Shai Gilgeous-Alexander OKC VS Herbert Jones NOP 31,1 Pts/match 47,6 % Aux tirs 6,4 Pts/match 36,6 % Aux tirs Herbert Jones est le défenseur extérieur le plus fiable pour New Orleans, et la manière dont il tiendra son rôle aura un impact sur les chances des Pelicans. Isaiah Hartenstein face à Zion Williamson Isaiah Hartenstein OKC VS Zion Williamson NOP 11,0 Reb/match 54,5 % Aux tirs 5,4 Reb/match 59,6 % Aux tirs Zion Williamson est le scoreur le plus efficace de New Orleans, tandis qu’Isaiah Hartenstein verrouille la raquette et le rebond côté Thunder.

Le premier duel oppose Shai Gilgeous-Alexander à Herbert Jones, et la capacité du défenseur des Pelicans à tenir cette mission compte d’autant plus que New Orleans manque de profondeur sur les ailes avec les absences de Trey Murphy III, Bennedict Mathurin et Bryce McGowens.

Dans la raquette, Zion Williamson, qui a inscrit 24 points à 9/14 contre Detroit, retrouve Isaiah Hartenstein, et le vainqueur de cette bataille au rebond et au contact dictera en grande partie le tempo.

Paris joueurs sur Thunder – Pelicans, nos cibles

Les seuils retenus ci-dessous découlent des moyennes de saison et des cinq derniers matchs, et ils peuvent différer de ceux affichés par un nouveau bookmaker france ou par l’opérateur habituel de chaque parieur.

Paris sur les performances individuelles Shai Gilgeous-Alexander OKC Points marqués Plus de 30,5 31,1 Saison pts 33,6 5 derniers 15/15 Matchs joués Le meneur du Thunder enchaîne les gros scores en attaque et fait face à l’une des défenses les plus perméables de la ligue. Zion Williamson NOP Points marqués Plus de 20,5 21,7 Saison pts 23,0 5 derniers 15/16 Matchs joués Zion Williamson est très adroit près du cercle et porte une part plus lourde dans le scoring avec les absences de Trey Murphy III et Dejounte Murray. Jeremiah Fears NOP Passes décisives Plus de 5,5 5,4 Saison pds 6,6 5 derniers 16/16 Matchs joués Jeremiah Fears orchestre l’attaque des Pelicans sans Dejounte Murray et vient de signer le premier triple-double de sa carrière. Isaiah Hartenstein OKC Rebonds Plus de 10,5 11,0 Saison reb 12,8 5 derniers 15/15 Matchs joués Isaiah Hartenstein dépasse ce seuil sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, et le Thunder garde l’avantage au rebond pour cette affrontement.

Thunder – Pelicans, que disent les confrontations directes ?

Confrontations directes Oklahoma City Thunder VS New Orleans Pelicans Thunder 97-89 Pelicans Play-offs, 1er tour (4-0) Thunder 104-95 Pelicans Oklahoma City Thunder 126-109 Pelicans New Orleans Thunder 137-106 Pelicans Oklahoma City

Oklahoma City a remporté les trois confrontations de la saison dernière, avec des écarts de 31, 17 puis 9 points, soit une moyenne de 19 points d’avance.

Le Thunder reste sur sept succès consécutifs en saison régulière face aux Pelicans. Il avait également balayé New Orleans au premier tour des play-offs 2024 (4-0), en maintenant les Pelicans à 92 points ou moins à chaque rencontre.

Le match de présaison disputé le 6 octobre à Tulsa, remporté 116-110 par New Orleans après avoir comblé un retard de 24 points, compte peu : le Thunder avait laissé au repos Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren.

Nos pronostics pour Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans

Pronostics Écart Oklahoma City gagne de 10 points ou plus À domicile, le Thunder domine ses adversaires avec un écart de 12 points en moyenne, quand les Pelicans sont battus de 14,6 points en moyenne à l’extérieur. Total Plus de 220 points Les cinq matchs de New Orleans loin de chez lui ont tous dépassé 220 points cumulés. Perf. joueur Shai Gilgeous-Alexander plus de 30,5 points Il vient d’enchaîner quatre matchs consécutifs au-dessus de 30 points, face à la 29e défense de la ligue sur le pourcentage de tir adverse. Perf. joueur Jeremiah Fears plus de 5,5 passes décisives Il tourne à 6,6 passes sur les cinq derniers matchs et dirige seul le jeu depuis l’absence de Dejounte Murray. Combiné Zion Williamson plus de 20,5 points + Isaiah Hartenstein plus de 10,5 rebonds Deux joueurs d’équipes opposées sur des statistiques différentes, tous deux au-dessus de ces seuils sur leurs cinq derniers matchs.

Pronostic sur le score du match Oklahoma City Thunder 119-107 New Orleans Pelicans Écart de points : 12 · Total de points : 226

L’avantage défensif du Thunder à domicile, face à des Pelicans particulièrement perméables en déplacement, plaide pour une victoire nette d’Oklahoma City malgré sa série récente. L’attaque de la franchise de Louisiane, qui inscrit 119,8 points par match à l’extérieur, devrait en revanche maintenir le total à un niveau élevé.

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