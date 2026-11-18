À Golden State, la blessure de Stephen Curry a tout changé pour Yaxel Lendeborg. Propulsé première option de l’attaque californienne, le rookie doit composer avec des défenses plus resserrées et des attentes plus élevées.

Une situation délicate pour un joueur qui découvre encore les exigences de la NBA. Cela s’est vu lors des deux dernières sorties des Warriors : après avoir fini avec seulement 3 points à 1/13 face aux Spurs, il a certes réagi avec 28 points face aux Pelicans, mais à 9/23 au tir. Et son équipe a concédé deux lourdes défaites : -38 puis -21.

C’est dans ce contexte que Draymond Green a tenu à prendre la défense de son jeune coéquipier, après l’avoir réconforté sur le banc à New Orleans.

« C’est injuste d’essayer de lui faire prendre le rôle de Steph’ après seulement 13 matchs dans sa carrière », a estimé le vétéran. « Il faut s’appuyer sur lui comme on en a besoin, mais il faut aussi revoir nos attentes à la baisse, pour lui permettre de trouver naturellement son rythme. Je pense qu’à l’heure actuelle, on lui met un peu trop de pression et c’est difficile à gérer après 13 ou 14 matchs. »

Une phase d’apprentissage nécessaire

Un constat partagé par Steve Kerr, conscient que Yaxel Lendeborg doit traverser ces moments difficiles pour progresser, mais qui ne veut pas non plus brûler les étapes avec lui, malgré toutes ses qualités et sa confiance.

« C’est un rookie », a d’abord rappelé le coach. « C’est sa première année, on lui met une responsabilité énorme sur les épaules et il doit passer par là. On ne peut pas le contourner, on ne peut pas tricher avec ça. Il faut passer par des hauts et par des bas. Puis, vous avez entendu ses mots l’autre soir : tout ça lui tient à cœur, c’est un excellent signe. Mais il faut apprendre à gérer cette pression et à tirer des leçons de chaque situation. »

En attendant le retour de Stephen Curry, Steve Kerr et les Warriors devront donc trouver d’autres solutions pour exister en attaque sans trop dépendre de Yaxel Lendeborg. En modifiant les rotations ? L’enjeu sera surtout de continuer à responsabiliser le rookie sans lui demander de porter une attaque privée de son meilleur joueur.

Yaxel Lendeborg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 GSW 14 31.7 47.6 39.2 76.2 2.5 4.9 7.4 3.4 3.0 1.0 3.3 0.8 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.