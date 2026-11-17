Le changement de cinq majeur n’aura rien réglé. Trois jours après avoir été corrigés à San Antonio (-38 !), les Warriors ont encore totalement manqué leur entame à New Orleans, où les Pelicans leur ont infligé un 23-2 puis un 35-11 dans le premier quart-temps.

Face à la bande de Wemby, Golden State avait raté ses onze premiers tirs. Cette fois, les Californiens ont commencé la rencontre par un 0 sur 10. Malgré les multiples temps-morts grillés par Steve Kerr dès le premier quart-temps, ses joueurs n’ont jamais trouvé le rythme nécessaire pour espérer revenir et ils se sont inclinés 115-94.

« Encore un départ catastrophique », déplore le coach des Warriors. « Nous avions essayé de changer les choses par rapport à San Antonio, notamment en modifiant le cinq majeur, mais nous n’avions pas beaucoup d’énergie. Nous avons obtenu quelques bons tirs au début, mais ils ne sont pas rentrés et cela nous a complètement abattus. Perdre le premier quart-temps 35-11 nous a condamnés. »

« Nous n’avions aucune énergie »

En titularisant LJ Cryer aux côtés de Draymond Green, Steve Kerr espérait notamment apporter davantage d’adresse et de spacing. Le meneur a malheureusement terminé à 2/10 au tir, dont 1/8 derrière l’arc, tandis qu’Al Horford et Georges Niang ont cumulé un 0/6 de loin.

Plus globalement, les Warriors ont converti seulement 11 de leurs 46 tentatives à 3-points. Mais Steve Kerr ne veut pas réduire cette nouvelle déroute à un simple problème d’adresse.

« Nous manquions d’agressivité, de mouvement et de tranchant », a-t-il poursuivi. « Que ce soit pour aller poser un écran ou plonger vers le cercle après un pick-and-roll, il n’y avait aucune force, aucune énergie. En première mi-temps, nous sommes restés sur le périmètre à prendre des tirs. Certains étaient ouverts, mais nous n’atteignions pas la raquette et nous ne provoquions aucune rotation défensive. »

Privé de Stephen Curry pour au moins deux semaines en raison d’une déchirure à l’oblique droit, le coach reconnaît ne pas encore avoir trouvé les bonnes associations. De nouveaux ajustements sont déjà annoncés.

« Nous allons devoir changer certaines combinaisons et trouver ce qui fonctionne. Sans Steph, nous devons mixer les groupes et expérimenter. Il faut identifier les associations capables de nous apporter l’adresse, du spacing et les coupes dont nous avons besoin » conclut-il ainsi.