Yaxel Lendeborg traumatisé par sa première contre Victor Wembanyama

La première confrontation entre Yaxel Lendeborg et Victor Wembanyama restera gravée dans la mémoire du rookie. Mais certainement pas pour les raisons qu’il espérait…

Propulsé au premier plan par la blessure de Stephen Curry, Lendeborg restait sur un match à 25 points et 10 rebonds face aux Rockets. A San Antonio, il s’est brutalement heurté à la réalité d’une défense construite autour de Victor Wembanyama.

Résultat : seulement 3 points, 7 rebonds et 3 ballons perdus en 24 minutes, avec un terrible 1/13 au tir et un différentiel de -40. Golden State a été mené 18-0 d’entrée, puis de 43 points, avant de s’incliner 123-85. Après la rencontre, le rookie n’a pas essayé de minimiser son naufrage.

« Je ne sais même pas ce que je suis censé apprendre de ça », lâche-t-il. « J’ai été complètement déstabilisé pendant tout le match. Je n’arrivais même pas à mettre un layup. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. »

« Personne ne voulait aller dans la raquette »

Wemby n’a pourtant compilé « que » deux contres en 20 minutes. Mais son influence ne se mesure pas uniquement aux statistiques. La simple présence du Français a suffi à détourner les Warriors du cercle et à transformer leurs tentatives en tirs mal maîtrisés.

« Ils ont Wemby et j’ai l’impression qu’il nous a fait peur à tous », reconnaît Yaxel Lendeborg. « Personne ne voulait pénétrer. Personne ne voulait se faire contrer. Alors nous avons tous pris des petits floaters tout faibles. Je ne sais même pas combien d’entre nous travaillent réellement ce tir. Moi, j’ai dû en prendre sept alors que je n’ai plus travaillé mon floater depuis très longtemps. »

L’ailier estime surtout avoir commis l’erreur de subir le duel au lieu de provoquer le Français avec sa puissance.

« Je n’ai pas été assez agressif. Il est plus maigre que moi. J’aurais dû lui mettre le coude dans le torse et aller au contact. S’il me contre, il me contre. Mais je ne peux pas monter au cercle avec la peur au ventre. J’ai l’impression que nous avons tous eu un peu peur. »

Une spirale impossible à interrompre

Pour Lendeborg, la rencontre avait mentalement basculé dès ses premières tentatives. Son premier tir est ressorti du cercle, avant qu’il ne manque complètement un floater. « Sur mon premier tir, le ballon est entré puis ressorti. Je me suis dit : “Oui, ça va être une mauvaise soirée.” Ensuite, j’ai dû envoyer un airball sur un floater. À ce moment-là, je me suis dit que c’était terminé pour le reste du match. »

Au lieu de se reprendre, le rookie s’est enfermé dans cette lecture négative. Il a continué à tenter des floaters, sans jamais retrouver son rythme. « Je ne sais pas ce qui m’est arrivé. C’était une prestation affreuse de ma part. J’ai laissé tomber tous les joueurs de cette équipe. »

Ses partenaires ont essayé de lui rappeler qu’il restait encore près de 70 matchs à disputer. Pour l’instant, Lendeborg n’est pas prêt à relativiser cette claque.

« Tout le monde dit qu’il faut jeter ce match à la poubelle, mais je ne peux rien jeter du tout. Nous venons de perdre d’une quarantaine de points sans jamais avoir le moindre espoir. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti aussi impuissant sur un terrain. Je suis vraiment dans un sale état mentalement. Je n’oublierai jamais ce match. »