Quand on joue pour Team USA, on peut être champion NBA et membre de la All-NBA First Team, mais devoir se contenter d’un rôle secondaire, voire être carrément écarté de la rotation. C’est ce qui était arrivé à Jayson Tatum en 2024, fraîchement titré avec les Celtics mais relégué au bout du banc en sélection.

Une décision de Steve Kerr qui, malgré le statut de l’ailier, s’était notamment privé de lui à deux reprises face à la Serbie, en phase de poules puis en demi-finale. Sans vraiment lui expliquer les raisons de ce choix.

« Il est venu me voir avant qu’on monte dans le bus pour aller au match », raconte le joueur de Boston à Boardroom. « Je me souviens qu’il m’a dit : ‘Écoute, Kevin [Durant] est de retour [de blessure], donc on va devoir trouver un équilibre dans la rotation.’ Puis il a ajouté : ‘Mais sois juste patient.’ Putain, qu’est-ce que ça voulait dire ? Je me suis dit : ‘Pourquoi tu me dis ça ?’ Je crois que c’est à partir du moment où je ne suis pas entré en jeu dans le premier quart-temps que je me suis dit : ‘Oh, il y a quelque chose de bizarre.’ C’est là que j’ai compris : ‘Donc, c’est ce qu’il essayait de me faire comprendre sans… sans essayer de me le dire clairement.’ »

Au total, Jayson Tatum avait disputé quatre des six matchs de Team USA, pour 5,3 points et 5,3 rebonds de moyenne, avec le 11e temps de jeu de l’effectif : 71 minutes en cumulé. Seul Tyrese Haliburton avait encore moins joué. Même ses coéquipiers des Celtics, Derrick White et Jrue Holiday, avaient davantage été utilisés.

Faire passer la médaille d’or avant sa frustration

Un déclassement « difficile à encaisser » pour celui qui venait de vivre le plus bel été de sa carrière en NBA.

« J’étais perdu, forcément. Et c’était surtout frustrant », reconnaît-il ainsi, deux ans plus tard. « En tant que compétiteur, présent dans une équipe [avec] les 11 autres meilleurs joueurs du pays, tu as juste envie d’être sur le terrain, d’aider et de prendre part à ce qu’on essaie d’accomplir. Alors, c’était dur. Puis, je venais de remporter le titre [NBA], j’étais membre de la All-NBA First Team, je faisais la couverture de [NBA] 2K… En fait, je vivais un été de fou, donc arriver aux Jeux olympiques et finalement vivre ça… »

Malgré son temps de jeu réduit, Jayson Tatum avait toutefois réussi à ne pas laisser sa déception prendre le dessus sur l’objectif collectif. Il était ainsi resté pleinement investi pour aider Team USA à décrocher une cinquième médaille d’or olympique consécutive.

« J’ai essayé de faire de mon mieux pour ne pas ramener la situation à ma personne. J’ai fait en sorte de rester le meilleur coéquipier possible », ajoute le double champion olympique (2021, 2024). « L’objectif ultime, c’était de sacrifier sept semaines de notre été pour ça, donc il était hors de question de repartir sans cette médaille d’or. Mais c’était ça le plus frustrant : les gros titres et les conneries qui en ont découlé. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30.5 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31.1 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34.3 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35.8 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35.9 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36.9 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35.7 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36.4 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 16 32.6 41.1 32.9 82.3 0.5 9.5 10.0 5.3 1.6 1.4 2.4 0.2 21.8 2026-27 BOS 13 33.8 42.5 33.0 87.2 0.8 5.7 6.5 7.1 2.1 0.7 2.9 0.8 26.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.