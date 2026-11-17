Treize saisons à Milwaukee, deux titres de MVP et une bague de champion NBA. Forcément, les retrouvailles entre Giannis Antetokounmpo et les Bucks seront scrutées mercredi soir, lorsque la franchise du Wisconsin se présentera à Miami. Mais le « Greek Freak » n’entend pas en faire un événement.

Interrogé après la victoire face aux Rockets, la cinquième consécutive, l’intérieur grec a affiché son détachement.

« Ce sera simplement un match comme un autre. Je vais faire exactement la même chose. Manger le même repas, embrasser mes enfants avant qu’ils aillent se coucher, me préparer, me réveiller, suivre ma routine et me préparer pour le match. C’est le même jeu, rien ne change. Peu importe le maillot. »

« Là, ce n’est que du basket »

Et lorsqu’un journaliste lui demande si l’émotion pourrait être plus forte lors de son véritable retour à Milwaukee, prévu le 28 janvier, l’ailier fort ne change pas de discours.

« Je ne me suis jamais vraiment senti submergé par l’émotion. Je crois que la seule fois où cela m’est arrivé, c’est lorsque nous avons remporté le titre. Pour moi, les émotions, c’est pour le cinéma. Là, ce n’est que du basket. Je vais simplement préparer mon corps et me tenir prêt pour le match. »

Un discours très pragmatique, qui ne signifie pourtant pas qu’il a oublié ses années chez les Bucks. Au contraire, lorsqu’il évoque la ville qui l’a accueilli à 18 ans, le ton devient plus personnel.

« Je me suis amusé. Je pense avoir donné mon cœur et mon âme chaque soir pour cette franchise et ses supporters. Ils ont été merveilleux avec moi. Ils m’ont accueilli quand j’avais 18 ans, ils ont accueilli ma famille. Mes frères sont allés à l’école là-bas, mes enfants y sont nés. J’ai pratiquement grandi là-bas. »

Garder les pieds sur terre

« J’espère donc représenter quelque chose pour cette ville. De mon côté, j’ai donné tout ce que j’avais et j’espère que les gens peuvent le voir. »

Le champion NBA 2021 avait d’ailleurs déjà détaillé son attachement à Milwaukee après son transfert, tout en assumant son choix de rejoindre Miami.

En attendant, le Heat a retrouvé le sourire après un début de saison compliqué. Avec huit victoires en dix rencontres, dont cinq consécutives, Miami semble avoir trouvé son rythme. Et Giannis Antetokounmpo, auteur de 20 points, 13 rebonds et 6 passes face à Houston, ne veut pas se laisser griser.

« Nous avons encore énormément de chemin à parcourir. Nous ne pouvons pas nous installer dans le confort. Il faut rester affamés, continuer à nous faire confiance, croire en ce que nous essayons de construire. »

Avec un adversaire très particulier mercredi, puisque Milwaukee traverse un début de saison catastrophique depuis son départ. Mais pour Giannis, pas question de laisser les sentiments prendre le dessus sur la compétition…

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24.6 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31.4 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35.3 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 35.6 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36.7 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32.8 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30.4 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33.0 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32.9 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32.1 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35.2 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34.2 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28.9 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6 2026-27 MIA 14 32.1 60.1 25.0 62.4 3.3 9.2 12.5 5.2 2.4 0.9 3.2 1.3 28.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.