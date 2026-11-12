Les Bucks gardent le moral malgré un départ historiquement mauvais

En s’inclinant logiquement contre les Lakers, les Bucks ont égalé un triste record. Avec une seule victoire après douze matchs, Tyler Herro et ses coéquipiers ont signé le pire début de saison de l’histoire de Milwaukee, à égalité avec l’équipe de 1974/75, alors privée de Kareem Abdul-Jabbar, blessé en début de saison.

Ce n’est pas totalement une surprise puisque les Bucks version 2026/27 vivent leur premier exercice sans Giannis Antetokounmpo. Sur le papier, le talent manque et ils peuvent difficilement se battre pour une place en « play-in ».

Néanmoins, comme l’a montré la rencontre perdue contre Luka Doncic et Los Angeles, les Bucks ne ménagent pas leurs efforts.

« On est clairement en train de construire notre identité, notre dureté, mais nos joueurs sont impliqués, même dans les moments difficiles des derniers matches et malgré les défaites », souligne Taylor Jenkins.

Ne pas lâcher malgré les vents contraires

Cette équipe affiche trop de limites, notamment en attaque, avec des ballons perdus évitables. Mais en défense, face aux Lakers, les Bucks ont tenté de compenser leurs lacunes par leur activité, avec 10 interceptions et 7 contres. Cela n’a pas suffi, notamment car Los Angeles a largement dominé la bataille des points sur seconde chance (31-6).

L’écart s’est creusé dans le troisième quart-temps, la faute notamment à des possessions gâchées. Pour autant, jusqu’au bout, les joueurs de Milwaukee ont continué de se battre.

« Les gars ont le bon discours, il faut le mettre en acte. On a essayé dans cette rencontre, mais ce n’est pas suffisant. Les joueurs en sont conscients et essaient. Ils tentent de se soutenir mutuellement, en attaque comme en défense », poursuit le coach de Milwaukee, qui se réjouit de l’attitude toujours positive de son groupe.

« On l’a vu à quelques moments dans cette partie, quand ça ne tournait pas dans notre sens, les joueurs étaient soudés, continuaient de se donner à fond. C’est excellent. Cela ne se traduit pas forcément par des résultats dans l’immédiat, mais c’est capital par rapport à ce qu’on disait en début de saison, sur notre dureté. Comment maintenir cette dureté dans l’adversité, dans les bons et les mauvais moments ? »

Après cette huitième défaite consécutive, Taylor Jenkins rappelle que son équipe « est en pleine évolution » et qu’il « espère qu’on pourra construire là-dessus ». Reste désormais aux Bucks à transformer tout ça en victoires.