Après des victoires contre les Pistons et les Cavaliers, le Heat montait encore d’un cran lundi soir, en affrontant les Rockets, une des grosses écuries de l’Ouest. En signant une cinquième victoire de suite, Miami a passé ce nouveau test avec autorité. Et sa première mi-temps de haut niveau a donné un aperçu de ce dont cette équipe est capable.

De quoi permettre aux Floridiens de mettre, quelque peu, leur début de saison manqué derrière eux. Pour rappel, il y a encore douze jours seulement, Miami affichait un bilan de 3-6…

« Avoir commencé la saison comme on l’a fait est une bonne chose. C’était très, très bien », juge pourtant Giannis Antetokounmpo. « On a fait de bonnes réunions, de bonnes discussions, de bons entraînements. C’était bien de se sentir mal, de voir que les gens doutaient de nous, de se remettre en question, de s’interroger sur ce que nous faisions pendant le training camp, sur notre façon de préparer la saison. Toutes ces choses ont été remises en question et c’était une bonne chose. Maintenant, on apprécie davantage les choses. »

Une esquisse de l’identité défensive espérée

Désormais, Erik Spoelstra et ses troupes ont cinq victoires de suite dans les jambes et la dernière est sans doute la plus convaincante. Contre une solide équipe de Houston, le Heat a été impérial en défense en première période, en encaissant seulement 46 points. Kevin Durant et ses coéquipiers ont été étouffés, éprouvant les pires difficultés pour trouver de bonnes positions et faire circuler correctement le ballon.

« On a vu une grosse activité sur le porteur de ballon, de la présence sur les lignes de passe », analyse le coach de Miami. « C’est, dans l’idéal, l’identité qu’on voudrait avoir soir après soir. Cela nous donne encore plus d’énergie et ça donne un effet boule de neige. »

Cette première période, aussi réussie que prometteuse, devient ainsi la référence défensive de Miami cette saison. L’idée est désormais de la répéter le plus souvent possible. Car avec une telle intensité défensive, le Heat peut devenir une véritable menace, d’autant que l’attaque a suivi, avec une belle circulation du ballon et des tirs primés qui sont tombés de partout (18 au total).

« Les gars ont tout donné en défense. Je veux qu’ils évoluent avec joie et s’amusent en attaque. J’ai aimé la manière avec laquelle la balle a circulé, que chacun cherchait l’autre », décrit Erik Spoelstra. « Il y a beaucoup de bonnes et belles actions en attaque, mais sans prendre de raccourcis en défense. »