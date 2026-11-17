Paris sportifs – Le pronostic NBA Orlando Magic – Philadelphia 76ers se jouera au Kia Center mercredi 18 novembre 2026, soit à 1h00 dans la nuit de mercredi à jeudi en France, entre le leader de la conférence Est et des Floridiens sur 4 victoires de rang.

Notre pronostic nba du jour mise sur les 76ers de Philadelphie, avec Orlando qui ne compte qu’un seul succès à domicile cette saison, même si les incertitudes concernant Jaylen Brown et LeBron James pourraient rendre la rencontre plus disputée qu’attendu.

Forme et perspectives : Orlando et Philadelphie arrivent avec des dynamiques opposées

Forme : 5 derniers matchs Orlando Magic 6-7 · 8e à l’Est · à domicile D V V V V 114,2 Pts/match 107,6 Pts encaissés +6,6 Différentiel 1j Repos Philadelphia 76ers 12-3 · 1er à l’Est · à l’extérieur V D V V V 123,4 Pts/match 120,6 Pts encaissés +2,8 Différentiel 1j Repos

Vainqueur à Brooklyn lundi (135-123), Philadelphie s’est installé au sommet de la conférence Est. Les 76ers enchaînent ainsi une troisième victoire et affichent désormais un bilan de 12-3.

Sur leurs cinq dernières sorties, les Sixers n’ont connu qu’un accroc : un lourd revers à domicile face à Boston (101-123), juste avant leur série de trois succès.

Orlando a pour sa part trouvé un nouvel élan après sa défaite en prolongation à Golden State (119-126), qui avait fait chuter son bilan à 2-7. Depuis, le Magic a aligné quatre victoires, dont trois en déplacement à Sacramento, à Utah et à Boston.

Le dernier de ces succès, 115-105 à Boston lundi, s’est construit sur un dernier quart-temps gagné 40-28, et c’était la première victoire du Magic au TD Garden depuis décembre 2022.

Comparatif des équipes : saison Orlando Magic Philadelphia 76ers 76ers +3,2 110,5



113,7 Efficacité offensive 76ers -1,9 113,0



111,1 Efficacité défensive Magic +0,1 43,2



43,1 Rebonds par match 76ers -3,8 16,5



12,7 Ballons perdus 76ers +1,0 % 45,1 %



46,1 % Réussite aux tirs

Les statistiques de la saison donnent l’avantage à Philadelphie, aussi bien en attaque, avec 113,7 points inscrits pour 100 possessions contre 110,5, qu’en défense. Les 76ers présentent ainsi un différentiel net de +2,6, tandis que celui du Magic s’établit à -2,6.

La gestion du ballon constitue l’une des principales différences entre les deux formations : Orlando concède 16,5 pertes de balle par match, contre seulement 12,7 pour Philadelphie. Leur rendement presque identique au rebond, avec 43,2 prises contre 43,1, ne permet pas au Magic de combler cet écart.

Orlando peine également à tirer parti de son parquet, où il n’a remporté qu’un de ses cinq matchs, pour des moyennes de 103,2 points marqués et 111,4 encaissés. À l’inverse, les 76ers voyagent bien, comme en témoigne leur bilan de 6-1 à l’extérieur.

Après avoir joué lundi, les deux équipes bénéficient d’une journée de repos. La fraîcheur physique pourrait toutefois peser davantage côté Philadelphie, qui vient d’enchaîner deux matchs en deux jours et dont la rotation s’est limitée à huit joueurs à Brooklyn sous les ordres de Nick Nurse.

Magic – 76ers : l’infirmerie pèse sur les deux rotations

Absences Orlando Magic Paolo Banchero, cheville droite Absent Jonathan Isaac, genou Absent Noah Penda, ischio-jambiers Absent Philadelphia 76ers Jaylen Brown, ischio-jambiers Décision de dernière minute LeBron James, dos Décision de dernière minute Dominick Barlow, dos Décision de dernière minute Adem Bona, dos Absent Ariel Hukporti, tendon d’Achille (absent pour la saison) Absent

Jaylen Brown figure parmi les incertains côté Philadelphie, après être sorti à 1 min 44 de la fin du match de Brooklyn sur une raideur que Nick Nurse a dissociée du choc à la tête subi face à Julius Randle.

LeBron James, absent lundi, et Dominick Barlow, qui se rapproche de ses débuts cette saison, sont eux aussi incertains, alors qu’Adem Bona reste absent.

Joel Embiid, dont le fascia plantaire du pied droit fait l’objet d’un suivi, n’apparaît pas sur la liste des blessés et vient de signer un record de saison avec 37 points à Brooklyn.

Orlando reste privé de Paolo Banchero, qui n’a disputé que deux matchs cette saison à cause d’une entorse haute de la cheville droite, ainsi que de Jonathan Isaac et de Noah Penda.

Les duels qui peuvent faire basculer Orlando – Philadelphie

Desmond Bane face à Tyrese Maxey Desmond Bane ORL VS Tyrese Maxey PHI 4,0 3 pts/match 2,7 Passes 2,7 3 pts/match 5,8 Passes Desmond Bane fait du tir extérieur son arme principale, Tyrese Maxey crée davantage pour ses partenaires. Franz Wagner face à Jaylen Brown Franz Wagner ORL VS Jaylen Brown PHI 6,8 Rebonds 8,3 Passes 6,6 Rebonds 3,6 Passes Franz Wagner distribue le jeu autant qu’il marque cette saison, alors que Jaylen Brown, si son statut le permet, pèse surtout par son scoring et sa présence au rebond. Wendell Carter Jr. face à Joel Embiid Wendell Carter Jr. ORL VS Joel Embiid PHI 13,2 Points 8,8 Rebonds 19,5 Points 8,5 Rebonds Les deux pivots captent autant de rebonds, mais Joel Embiid marque plus de six points en plus par match, et Wendell Carter Jr. doit gagner ce duel par sa défense plutôt qu’en attaque.

En prenant Tyrese Maxey à deux sur les pick-and-roll lundi, Brooklyn a offert davantage d’espace à Joel Embiid. Orlando devra donc trancher : adopter la même stratégie en laissant le pivot plus libre, ou compter sur l’adresse à trois points de Desmond Bane pour rivaliser au score.

Auteur de quatre matchs consécutifs à au moins 30 points avant d’en inscrire 21 à Boston, Franz Wagner pourrait croiser Jaylen Brown, dont la participation demeure incertaine. Dans la raquette, Wendell Carter Jr. aura pour mission de freiner Joel Embiid, qui reste sur une sortie à 37 points.

Paris joueurs : trois paris pour Magic – 76ers

Paris sur les performances individuelles Franz Wagner ORL Points marqués Plus de 24,5 24,2 Saison pts 31,4 5 derniers 13/13 Matchs joués Avec Paolo Banchero absent, le jeu d’Orlando passe par l’Allemand, et sa forme récente est impressionnante. Tyrese Maxey PHI Points marqués Plus de 24,5 26,5 Saison pts 25,8 5 derniers 15/15 Matchs joués Sa moyenne de saison et sa forme du moment dépassent toutes deux ce pari, ce qui lui laisse de la marge même si Orlando le défend bien. Desmond Bane ORL Points marqués Plus de 18,5 18,8 Saison pts 21,3 5 derniers 12/13 Matchs joués Avec quatre tirs à trois points réussis par match, il garde assez de volume pour dépasser ce seuil même sur une soirée moyenne au scoring.

Nos trois paris sur les performances individuelles concernent Franz Wagner, Tyrese Maxey et Desmond Bane, dont les moyennes respectives sur les cinq derniers matchs sont toutes supérieures aux seuils choisis.

Ces lignes de 24,5 et 18,5 points servent de repère, car chaque opérateur fixe les siennes, y compris un nouveau bookmaker ANJ (ex-ARJEL), donc comparez-les avant de valider un pari.

Orlando contre Philadelphie, que disent les confrontations directes ?

Confrontations directes Orlando Magic VS Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 109-97 Orlando Magic Philadelphie, play-in Orlando Magic 91-103 Philadelphia 76ers Orlando Philadelphia 76ers 103-144 Orlando Magic Philadelphie Philadelphia 76ers 136-124 Orlando Magic Philadelphie

Les quatre dernières confrontations ont tourné trois fois à l’avantage de Philadelphie. Les 76ers avaient notamment remporté le duel de play-in du 15 avril (109-97), malgré l’absence de Joel Embiid.

Battu sur son parquet en janvier (103-91), Orlando ne compte qu’un succès sur cette période : une large victoire 144-103 en novembre 2025. Ce résultat isolé ne suffit toutefois pas à dégager une tendance.

Depuis, les deux équipes ont remanié leur effectif, Philadelphie accueillant notamment Jaylen Brown et LeBron James. Ces précédents offrent donc surtout un éclairage historique, sans constituer un argument déterminant pour ce nouveau duel.

Notre pronostic NBA Orlando Magic – Philadelphia 76ers

Pronostics Vainqueur Philadelphia 76ers vainqueur Orlando n’a gagné qu’une fois à domicile cette saison, alors que Philadelphie a le meilleur bilan des deux équipes. Total Moins de 225,5 points Les matchs du Magic à domicile totalisent 214,6 points en moyenne, contre 225,7 pour ceux des 76ers à l’extérieur, et ce rythme lent tire le total de points vers le bas. Perf. joueur Franz Wagner plus de 24,5 points Il a enchaîné quatre matchs à 30 points ou plus avant de redescendre à 21 lundi, et le Magic dépend de son apport sans Paolo Banchero. Perf. joueur Tyrese Maxey plus de 24,5 points Premier scoreur des 76ers sur la saison, il reste la cible principale d’une défense qui ne peut pas tout couvrir.

Pronostic sur le score du match Orlando Magic 108-113 Philadelphia 76ers Écart de points : 5 · Total de points : 221

Notre choix se porte sur Philadelphie, plus performant en attaque comme en défense et plus sûr dans la gestion du ballon. Ces atouts nous paraissent plus solides que la dynamique actuelle d’Orlando. Si le Magic affiche un meilleur différentiel de points sur les cinq derniers matchs, sa seule victoire à domicile, obtenue face à Milwaukee (107-99), ne suffit pas à effacer ses difficultés sur son parquet cette saison.

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