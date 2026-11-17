Paris sportifs – Le pronostic NBA Orlando Magic – Philadelphia 76ers se jouera au Kia Center mercredi 18 novembre 2026, soit à 1h00 dans la nuit de mercredi à jeudi en France, entre le leader de la conférence Est et des Floridiens sur 4 victoires de rang.
Notre pronostic nba du jour mise sur les 76ers de Philadelphie, avec Orlando qui ne compte qu’un seul succès à domicile cette saison, même si les incertitudes concernant Jaylen Brown et LeBron James pourraient rendre la rencontre plus disputée qu’attendu.
Forme et perspectives : Orlando et Philadelphie arrivent avec des dynamiques opposées
Vainqueur à Brooklyn lundi (135-123), Philadelphie s’est installé au sommet de la conférence Est. Les 76ers enchaînent ainsi une troisième victoire et affichent désormais un bilan de 12-3.
Sur leurs cinq dernières sorties, les Sixers n’ont connu qu’un accroc : un lourd revers à domicile face à Boston (101-123), juste avant leur série de trois succès.
Orlando a pour sa part trouvé un nouvel élan après sa défaite en prolongation à Golden State (119-126), qui avait fait chuter son bilan à 2-7. Depuis, le Magic a aligné quatre victoires, dont trois en déplacement à Sacramento, à Utah et à Boston.
Le dernier de ces succès, 115-105 à Boston lundi, s’est construit sur un dernier quart-temps gagné 40-28, et c’était la première victoire du Magic au TD Garden depuis décembre 2022.
113,7
111,1
43,1
12,7
46,1 %
Les statistiques de la saison donnent l’avantage à Philadelphie, aussi bien en attaque, avec 113,7 points inscrits pour 100 possessions contre 110,5, qu’en défense. Les 76ers présentent ainsi un différentiel net de +2,6, tandis que celui du Magic s’établit à -2,6.
La gestion du ballon constitue l’une des principales différences entre les deux formations : Orlando concède 16,5 pertes de balle par match, contre seulement 12,7 pour Philadelphie. Leur rendement presque identique au rebond, avec 43,2 prises contre 43,1, ne permet pas au Magic de combler cet écart.
Orlando peine également à tirer parti de son parquet, où il n’a remporté qu’un de ses cinq matchs, pour des moyennes de 103,2 points marqués et 111,4 encaissés. À l’inverse, les 76ers voyagent bien, comme en témoigne leur bilan de 6-1 à l’extérieur.
Après avoir joué lundi, les deux équipes bénéficient d’une journée de repos. La fraîcheur physique pourrait toutefois peser davantage côté Philadelphie, qui vient d’enchaîner deux matchs en deux jours et dont la rotation s’est limitée à huit joueurs à Brooklyn sous les ordres de Nick Nurse.
Magic – 76ers : l’infirmerie pèse sur les deux rotations
Jaylen Brown figure parmi les incertains côté Philadelphie, après être sorti à 1 min 44 de la fin du match de Brooklyn sur une raideur que Nick Nurse a dissociée du choc à la tête subi face à Julius Randle.
LeBron James, absent lundi, et Dominick Barlow, qui se rapproche de ses débuts cette saison, sont eux aussi incertains, alors qu’Adem Bona reste absent.
Joel Embiid, dont le fascia plantaire du pied droit fait l’objet d’un suivi, n’apparaît pas sur la liste des blessés et vient de signer un record de saison avec 37 points à Brooklyn.
Orlando reste privé de Paolo Banchero, qui n’a disputé que deux matchs cette saison à cause d’une entorse haute de la cheville droite, ainsi que de Jonathan Isaac et de Noah Penda.
Les duels qui peuvent faire basculer Orlando – Philadelphie
Desmond Bane fait du tir extérieur son arme principale, Tyrese Maxey crée davantage pour ses partenaires.
Franz Wagner distribue le jeu autant qu’il marque cette saison, alors que Jaylen Brown, si son statut le permet, pèse surtout par son scoring et sa présence au rebond.
Les deux pivots captent autant de rebonds, mais Joel Embiid marque plus de six points en plus par match, et Wendell Carter Jr. doit gagner ce duel par sa défense plutôt qu’en attaque.
En prenant Tyrese Maxey à deux sur les pick-and-roll lundi, Brooklyn a offert davantage d’espace à Joel Embiid. Orlando devra donc trancher : adopter la même stratégie en laissant le pivot plus libre, ou compter sur l’adresse à trois points de Desmond Bane pour rivaliser au score.
Auteur de quatre matchs consécutifs à au moins 30 points avant d’en inscrire 21 à Boston, Franz Wagner pourrait croiser Jaylen Brown, dont la participation demeure incertaine. Dans la raquette, Wendell Carter Jr. aura pour mission de freiner Joel Embiid, qui reste sur une sortie à 37 points.
Paris joueurs : trois paris pour Magic – 76ers
Avec Paolo Banchero absent, le jeu d’Orlando passe par l’Allemand, et sa forme récente est impressionnante.
Sa moyenne de saison et sa forme du moment dépassent toutes deux ce pari, ce qui lui laisse de la marge même si Orlando le défend bien.
Avec quatre tirs à trois points réussis par match, il garde assez de volume pour dépasser ce seuil même sur une soirée moyenne au scoring.
Nos trois paris sur les performances individuelles concernent Franz Wagner, Tyrese Maxey et Desmond Bane, dont les moyennes respectives sur les cinq derniers matchs sont toutes supérieures aux seuils choisis.
Ces lignes de 24,5 et 18,5 points servent de repère, car chaque opérateur fixe les siennes, y compris un nouveau bookmaker ANJ (ex-ARJEL), donc comparez-les avant de valider un pari.
Orlando contre Philadelphie, que disent les confrontations directes ?
VS
Les quatre dernières confrontations ont tourné trois fois à l’avantage de Philadelphie. Les 76ers avaient notamment remporté le duel de play-in du 15 avril (109-97), malgré l’absence de Joel Embiid.
Battu sur son parquet en janvier (103-91), Orlando ne compte qu’un succès sur cette période : une large victoire 144-103 en novembre 2025. Ce résultat isolé ne suffit toutefois pas à dégager une tendance.
Depuis, les deux équipes ont remanié leur effectif, Philadelphie accueillant notamment Jaylen Brown et LeBron James. Ces précédents offrent donc surtout un éclairage historique, sans constituer un argument déterminant pour ce nouveau duel.
Notre pronostic NBA Orlando Magic – Philadelphia 76ers
Notre choix se porte sur Philadelphie, plus performant en attaque comme en défense et plus sûr dans la gestion du ballon. Ces atouts nous paraissent plus solides que la dynamique actuelle d’Orlando. Si le Magic affiche un meilleur différentiel de points sur les cinq derniers matchs, sa seule victoire à domicile, obtenue face à Milwaukee (107-99), ne suffit pas à effacer ses difficultés sur son parquet cette saison.
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Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.