Dans ce nouvel effectif des Sixers, Joel Embiid peine à trouver ses marques. Il ne tourne ainsi qu’à 17,9 points de moyenne à seulement 37 % au tir, ses plus faibles moyennes en carrière.

Une production en berne qui s’explique notamment par les ajustements nécessaires après les renforts offensifs de l’été, même si Nick Nurse avait également souligné que son pivot ne semblait pas à l’aise avec son jeu offensif.

« Au début, j’essayais de trouver mes repères et que tout le monde prenne ses marques. Tout le monde va avoir l’occasion de briller », assure Joel Embiid après la victoire face aux Nets. « J’ai appris qu’il faut gérer son rythme. Il va y avoir des passages comme celui-ci, mais l’essentiel, c’est d’être au bon endroit au bon moment. »

Et le moment de Joel Embiid, c’était donc cette rencontre remportée face aux Nets. Au terme du premier quart-temps, l’intérieur comptait déjà 13 points, avec même un panier primé. À la mi-temps, son compteur affichait 24 points et Philadelphie possédait 19 longueurs d’avance.

Retrouver une mentalité d’attaquant

Les Sixers semblaient se diriger vers un succès facile, mais il n’en a rien été. Les Nets ont progressivement effacé leur retard, revenant à quatre points après un panier primé d’Egor Dëmin. Sur la possession suivante, Joel Embiid est servi dans le corner par Tyrese Maxey. Day’Ron Sharpe mord à la feinte du MVP 2023, qui pourrait alors attaquer le cercle. Mais Joel Embiid préfère effectuer un « side-step » pour sceller le sort de la rencontre.

« Avec Drew Hanlen (son entraîneur personnel, ndlr), nous avons remarqué que mes tirs ne rentraient plus parce que je jouais machinalement au lieu d’être à fond dès le début du match », raconte Joel Embiid. « Plus je joue avec du rythme, plus je suis impliqué et meilleur est mon tir. »

Joel Embiid signe ainsi son premier match à plus de 30 points de la saison, avec 37 unités à 13/22 au tir. Surtout, il a converti deux de ses quatre tentatives à 3-points, une réussite qui contraste avec sa maladresse du début de saison. Avant cette rencontre face à Brooklyn, il n’avait inscrit que quatre paniers primés en 36 tentatives…

Mais au-delà de l’adresse, c’est surtout son agressivité offensive que le pivot souhaite retrouver.

« Peu importe ce qui se passe, je dois jouer dur et utiliser ma force », insiste-t-il. « Je dois trouver un équilibre. Ce soir, j’ai rentré quelques tirs et je me suis dit que cela allait être un peu plus facile. Ce que je faisais avant n’avait pas trop d’impact et je n’avais pas cette mentalité d’attaque comme j’ai pu avoir par le passé. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25.4 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30.4 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33.7 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29.5 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31.1 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33.8 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34.6 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33.6 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30.2 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31.6 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9 2026-27 PHI 12 31.6 40.0 15.0 88.9 2.2 6.3 8.5 3.5 2.4 0.8 2.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.