Joel Embiid cherche toujours son adresse… et ses repères

« On a des gars clairement moins adroits par rapport à l’an dernier ou à leur moyenne en carrière », constate Nick Nurse, sans citer nommément Joel Embiid à ce moment de sa conférence de presse.

Son pivot est pourtant bien concerné par ces soucis d’adresse. Après dix matchs, Embiid affiche seulement 37% de réussite aux tirs, dont 12,1% à 3-points. Là où, en carrière, il tourne à 50% de réussite (33,5% de loin).

Résultat, il est sur les bases de sa plus faible moyenne en carrière au « scoring » (17,7 points). Que sa production offensive diminue avec les arrivées de Jaylen Brown et LeBron James cet été n’a rien de surprenant. Mais un tel niveau de maladresse, après plusieurs semaines de compétition, interroge…

L’explication de l’intéressé ? « Je ne sais pas. C’est un travail en cours. Le plus important, c’est de ne pas trop réfléchir. Je pense que je me prends probablement trop la tête. Et puis, le rythme du jeu est différent. »

Sur l’une de ses premières possessions face aux Celtics, le pivot s’est retrouvé face à Jayson Tatum, dans l’une de ses zones favorites près de la ligne des lancers-francs. Sans dribbler, Joel Embiid a cherché à feinter son adversaire, qui a dévié le ballon et provoqué une étonnante perte de balle.

« J’avais l’habitude de devoir créer mes propres tirs »

Plus tard dans le quart-temps, il a semblé prendre le dessus sur Neemias Queta au poste, avant de perdre l’équilibre et de rater son tir près du cercle, sous la pression de l’aide de Jayson Tatum. Ses appuis parfois hésitants interrogent sur son état physique, même si rien ne permet d’affirmer que ses genoux le gênent actuellement.

« Il ne se sent pas très à l’aise avec son jeu offensif et son tir, probablement dans tous les aspects. […] Il continue à se battre pour aller au panier. Il provoque des fautes. Il essaie de trouver des solutions avec un peu de malice pour nous aider à marquer. Mais bon, je ne sais pas. Il faudra lui demander si c’est ce qui le gêne ou si c’est simplement une question de rythme », renvoie Nick Nurse.

À l’approche de la pause, la cheville du pivot a d’ailleurs tourné sur une contre-attaque. Mais l’intérieur, qui a joué 30 minutes, assure ne ressentir aucune gêne. Cette nuit, Joel Embiid a mis fin à une série de plus de 20 tirs à 3-points manqués de suite, en cumulant plusieurs matchs. Il a néanmoins signé un maigre 2/9 aux tirs, mais son 11/13 sur la ligne des lancers-francs lui a permis d’atteindre les 16 points.

Plutôt que l’aspect physique, le joueur de « Team USA » avance donc une autre explication : la nécessité de modifier ses habitudes offensives, alors qu’il partage désormais le ballon avec davantage de créateurs.

« J’avais l’habitude de devoir créer mes propres tirs. C’est un peu différent. Mais je m’améliore petit à petit. Ça s’est vu, dès que j’ai réussi un 3-points, sur le suivant, quand j’ai eu le ballon dans le corner à droite, je n’ai même pas réfléchi. Il faut prendre ce qui se présente, que ça rentre ou non, […] et oui, ça finira par venir », espère-t-il.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25.4 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30.4 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33.7 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29.5 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31.1 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33.8 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34.6 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33.6 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30.2 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 38 31.6 48.9 33.3 85.4 2.0 5.7 7.7 3.9 2.2 0.6 2.9 1.2 26.9 2026-27 PHI 10 31.8 37.0 12.1 89.0 2.4 6.9 9.3 3.8 2.1 0.7 3.0 0.7 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.