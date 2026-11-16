Paris sportifs – Sur une série de huit victoires consécutives et avec un bilan de 12-2, les Los Angeles Lakers reçoivent les Charlotte Hornets (4-9) à la Crypto.com Arena dans la nuit de mardi à mercredi, à 5h00 heure française. Ce pronostic NBA Hornets – Lakers marque la première confrontation entre les deux équipes cette saison.

Luka Doncic tourne à 39 points de moyenne depuis le début de la saison, alors que son compère du backcourt Austin Reaves sera absent pour ce duel. Charlotte jouera sans Kon Knueppel ni Dennis Schröder, des éléments que l’on retrouve dans notre pronostic NBA du jour.

Forme et perspectives : les Lakers en confiance, les Hornets en difficulté

Forme : 5 derniers matchs Los Angeles Lakers 12-2 · 2e à l’Ouest · à domicile V V V V V 124,6 Pts/match 116,6 Pts encaissés +8,0 Différentiel 1j Repos Charlotte Hornets 4-9 · 11e à l’Est · à l’extérieur D D V D D 101,8 Pts/match 111,8 Pts encaissés -10,0 Différentiel 1j Repos

Grâce à un Luka Doncic stratosphérique, les Lakers surfent actuellement sur une série de huit succès de rang, dont le dernier en date à Phoenix (131-123). Los Angeles a notamment signé quatre victoires de rang à l’extérieur. Sur les cinq derniers matchs, les hommes de JJ Redick affichent une moyenne de 124,6 points marqués pour 116,6 encaissés.

Charlotte suit la trajectoire inverse, avec quatre défaites sur ses cinq derniers matchs, dont un 80-119 à domicile contre Boston, et une attaque retombée à 101,8 points par match, avec pour seul succès un 124-112 contre Cleveland.

Les Hornets disputent le troisième match d’une série de déplacements de quatre rencontres, entamé par deux défaites à Phoenix et chez les Clippers, et qu’ils termineront sur le parquet d’Atlanta.

Les deux équipes ont eu un jour de repos, mais les Lakers retrouvent le Jazz dès le lendemain, ce qui peut peser sur la gestion des minutes si l’écart se creuse tôt.

Comparatif des équipes : saison Lakers Hornets Lakers +19,6 122,1 102,5 Efficacité offensive Hornets -0,4 114,0 113,6 Efficacité défensive Hornets +5,7 40,8 46,5 Rebonds par match Lakers -2,5 16,8 19,3 Ballons perdus Lakers +10,3 % 50,3 % 40,0 % Réussite aux tirs

L’écart le plus net se situe en attaque, avec une efficacité offensive largement à l’avantage des Lakers, qui inscrivent 122,1 points pour 100 possessions, contre 102,5 pour Charlotte.

En défense, les deux équipes sont presque à égalité, avec 114,0 points encaissés pour Los Angeles et 113,6 pour les Hornets, ce qui ramène la différence de niveau à la seule production offensive.

Charlotte compense en partie par le rebond, avec 46,5 prises par match contre 40,8, mais perd ces possessions au tir, avec 40 % de réussite contre 50,3 % pour les Lakers.

Les 19,3 ballons perdus par match des Hornets, contre 16,8 pour les Lakers, aggravent encore cet écart d’efficacité et réduisent le nombre de tirs que Charlotte peut prendre.

Sans Austin Reaves, Kon Knueppel ni Dennis Schröder : l’infirmerie des Lakers et des Hornets

Absences Los Angeles Lakers Austin Reaves, talon Absent Charlotte Hornets Kon Knueppel, ischio-jambiers gauche Absent Dennis Schröder, ischio-jambiers gauche Absent

Austin Reaves, qui tournait à 24,7 points de moyenne, est écarté en raison d’une blessure au talon et n’a pas joué le dernier match à Phoenix, remporté par les Lakers malgré son absence. Aucun autre joueur des Lakers ne figure sur la liste de blessés.

Quentin Grimes, auteur de 22 points à Phoenix, est le premier candidat pour récupérer des minutes dans le backcourt, mais sa place dans le cinq de départ n’est pas confirmée.

Collin Sexton, à 10,7 points de moyenne en sortie de banc, retrouve par ailleurs son ancienne équipe, dans laquelle il avait évolué en début de saison dernière avant son transfert à Chicago en février.

Côté Hornets, après sa rechute, Kon Knueppel sera réévalué dans un peu moins d’un mois alors que Dennis Schröder, victime de la même blessure, le sera fin novembre, tandis que les rapports officiels de la NBA pour cette rencontre ne sont pas encore publiés.

Les duels qui peuvent décider Lakers – Hornets

Luka Doncic face à Brandon Miller Luka Doncic LAL VS Brandon Miller CHA 39,0 Pts/match 48,6 % Tirs 19,2 Pts/match 34,4 % Tirs Sans Austin Reaves, Luka Doncic concentre la création des Lakers, alors que Brandon Miller, première option de Charlotte, traverse une période de disette. Walker Kessler face à Moussa Diabate Walker Kessler LAL VS Moussa Diabate CHA 10,9 Reb/match 68,0 % Tirs 9,7 Reb/match 60,3 % Tirs Les deux pivots sont très efficaces près du cercle, et le rebond offensif de Charlotte dépendra beaucoup de Moussa Diabate. Collin Sexton face à Coby White Collin Sexton LAL VS Coby White CHA 10,7 Pts/match 2,6 Passes/match 11,7 Pts/match 3,2 Passes/match Collin Sexton va gagner du temps de jeu avec l’absence d’Austin Reaves, tandis que Coby White assume plus de création sans Dennis Schröder.

Luka Doncic, à 48,6 % aux tirs depuis le début de la campagne, fait face à un Brandon Miller à seulement 34,4 %, et cette différence d’adresse résume presque à elle seule le déséquilibre entre deux équipes.

Si Walker Kessler garde l’avantage dans la raquette, Charlotte doit transformer ses rebonds offensifs en possessions supplémentaires pour compenser un taux de réussite aux tirs qui ne dépasse pas 40 %, alors que Grayson Allen reste son tireur le plus fiable à trois points, à 45,8 %.

Collin Sexton retrouve aussi Coby White, les deux joueurs ayant été concernés par le même échange qui a envoyé l’un chez les Bulls et l’autre chez les Hornets en février.

Paris joueurs sur Lakers – Hornets : Luka Doncic, Walker Kessler et Naz Reid

Les lignes proposées sur ces marchés varient d’un opérateur à l’autre, y compris chez un nouveau bookmaker ANJ (ex-ARJEL), et les seuils ci-dessous sont donc les nôtres.

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 35 39,0 Saison 39,3 5 derniers 12 Matchs joués Il joue près de 36 minutes par match et sa moyenne dépasse ce seuil sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, avec Austin Reaves absent. Walker Kessler LAL Rebonds Plus de 10 10,9 Saison 11,4 5 derniers 14 Matchs joués Il capte plus de dix rebonds en moyenne et affronte une équipe qui rate environ six tirs sur dix, ce qui multiplie les rebonds défensifs disponibles. Naz Reid CHA Rebonds Plus de 7 8,2 Saison 8,0 5 derniers 13 Matchs joués Sa production au rebond est stable, et il restera longtemps sur le terrain si Charlotte doit courir après le score.

Côté Charlotte, Naz Reid est le profil le plus fiable, avec 17,2 points par match et 20,0 sur ses cinq derniers, alors que Brandon Miller reste dans le dur.

Lakers – Hornets : que disent les cinq dernières confrontations ?

Confrontations directes Los Angeles Lakers VS Charlotte Hornets Lakers 117-135 Hornets Luka Doncic 39 pts · LaMelo Ball 30 pts Los Angeles Lakers 121-111 Hornets Lakers 97-100 Hornets Lakers 112-107 Hornets Lakers 124-118 Hornets

Les Lakers mènent trois victoires à deux sur les cinq dernières rencontres, mais Charlotte s’est imposé lors de la plus récente, 135-117 à Los Angeles en janvier, avec 30 points et neuf tirs à trois points de LaMelo Ball, tandis que Luka Doncic avait répondu avec 39 points.

Ni LaMelo Ball ni LeBron James ne figurent dans les effectifs actuels, si bien que ces résultats servent de contexte plus que d’argument pour ce match.

Notre pronostic pour Lakers – Hornets

Pronostics Écart Lakers vainqueurs avec 10 points d’écart ou plus Les Lakers affichent un bilan de 5-1 à domicile contre 1-5 à l’extérieur pour Charlotte, qui jouera sans Kon Knueppel ni Dennis Schröder. Total Plus de 220 points Les Lakers marquent 129,0 points par match à domicile, ce qui garde le total au-dessus de ce seuil même si Charlotte reste proche de ses 97,2 points à l’extérieur. Perf. joueur Luka Doncic plus de 35 points Il reste la principale source de création de Los Angeles tant qu’Austin Reaves est indisponible. Perf. joueur Walker Kessler plus de 10 rebonds Il est monté à 11,4 rebonds de moyenne sur ses cinq derniers matchs, ce qui conforte ce seuil.

Pronostic sur le score du match Lakers 122-103 Hornets Écart de points : 19 · Total de points : 225

Les Lakers partent favoris au regard des ratings et des bilans domicile-extérieur, avec un différentiel de +9,3 par match à domicile contre -6,7 pour Charlotte à l’extérieur, et la présence de Luka Doncic suffit à compenser l’absence d’Austin Reaves face à des Hornets privés de deux meneurs.

Pour parier sur ce match, les nouveaux inscrits peuvent consulter le code promotionnel Unibet avant de placer leurs mises.