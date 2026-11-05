À peine revenu, Kon Knueppel se re-blesse

Meilleur rookie du précédent exercice avec son ami Cooper Flagg, Kon Knueppel n’avait toujours pas disputé le moindre match dans cette nouvelle campagne. En cause : sa blessure à l’ischio-jambier gauche, qui lui a valu de manquer toute la présaison et les deux premières semaines de la saison régulière.

Finalement, le « sophomore » des Hornets a profité d’une visite à Brooklyn pour reprendre le chemin des parquets. Sauf que le problème, c’est qu’il s’est blessé en première mi-temps, à la jambe gauche encore une fois, et qu’il n’a ensuite pas pu prendre part à la deuxième. Dans les rangs de la franchise, on évoque pour l’heure une simple « douleur ».

Après son début de saison mitigé, Charlotte se faisait une joie de retrouver Kon Knueppel qui, avec Brandon Miller, portera la majorité des espoirs de l’équipe en 2026/27. Il n’a pour le moment dû se contenter que de 6 petites minutes face aux Nets, pour 3 points et 2 pertes de balle sans le moindre panier marqué. C’est sur un ballon perdu qu’il s’est d’ailleurs blessé, alors qu’il était en train de dribbler sans pression particulière.

Désormais, les Hornets sont donc suspendus au verdict de leur staff médical, en espérant que l’ischio-jambier ne lui refasse pas manquer plus d’un mois de compétition. Sinon, le retard risque de s’accumuler pour les hommes de Charles Lee, encore battus à Brooklyn cette nuit.

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 81 31.5 47.5 42.5 86.3 1.2 4.1 5.3 3.4 2.1 0.7 2.0 0.2 18.5 2026-27 CHA 1 5.9 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.