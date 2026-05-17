Rookie de l’année : Kon Knueppel n’a aucun regret

Dans le sondage d’avant saison des GM de la ligue, 97% d’entre eux voyaient Cooper Flagg rafler le trophée de rookie de l’année. Derrière le joueur des Mavs alors plébiscité ? Seul le nom de VJ Edgecombe (3%) était cité. Aucune mention de Kon Knueppel dans cette course, ni aucune autre ligne du sondage d’ailleurs.

Alors qu’il n’avait pas du tout la faveur des pronostiqueurs, le rookie des Hornets a signé une superbe campagne, à tel point que son nom est apparu au sommet des débutants susceptibles d’être récompensés, aux côtés de celui de son camarade de chambrée à l’université de Duke.

« Évidemment, je voulais le gagner. Si on m’avait dit au début de la saison que mon année se déroulerait comme ça, j’aurais accepté tout de suite, à cent pour cent », lâche aujourd’hui le shooteur, lui-même surpris d’avoir été autant mobilisé pour sa première saison.

Il faut dire que le 4e choix de la Draft 2025 avait plus d’un argument à faire valoir pour l’emporter. Le spécialiste du tir s’est emparé du record de shoots primés convertis pour un rookie sur une saison. Et, sur le plan collectif, l’ailier a contribué au parcours surprise des Hornets, tout proches d’atteindre les playoffs (élimination lors de la manche du play-in face au Magic).

Un peu moins adroit dans le final

Insuffisant toutefois pour remporter cette course, finalement gagnée de peu par le joueur des Mavs, 412 points à 386. Depuis 2002/03, et le passage à un nouveau système de vote, il s’agissait du deuxième scrutin le plus serré, juste derrière les 15 points de différence entre Scottie Barnes et Evan Mobley en 2022.

« Je me suis levé le matin de l’annonce en me disant : ‘Je ne peux plus rien y faire maintenant. J’ai fait tout ce que je pouvais.’ Je m’en serais voulu si j’avais eu l’impression de passer à côté de quelque chose, mais j’ai le sentiment d’avoir tout donné. Peut-être que j’aurais aimé être plus adroit au tir en fin de saison, mais j’étais prêt à accepter le résultat », poursuit Kon Knueppel.

Constant dans son adresse tout au long de l’année, il avait connu une petite baisse de régime dans le final, avec seulement 39% de réussite en avril (6 matchs), dont 35% de loin, pour un peu moins de 15 points de moyenne. Là où Cooper Flagg avait signé un dernier mois de compétition à toute allure (29 points de moyenne).

« Je trouve que j’ai fait une très bonne saison. Je pense que je le méritais. J’aurais gagné le trophée lors de plein d’autres années, (mais) Cooper le méritait amplement lui aussi », salue le joueur des Hornets qui avait envoyé un texto à son grand copain : « Je l’ai félicité. Il a fait une sacrée saison. On va essayer de passer du temps ensemble cet été. C’était clairement un honneur ne serait-ce que d’être considéré. »

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 81 31:30 47.5 42.5 86.3 1.2 4.1 5.3 3.4 2.1 0.7 2.0 0.2 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.