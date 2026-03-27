Kon Knueppel ne s’attendait pas à un tel rôle dès cette année

« Je pense que les médias en parlent déjà assez. Donc on n’en parle pas vraiment plus que ça. » À entendre Kon Knueppel, la course au trophée de Rookie de l’année ne serait pas vraiment un sujet de préoccupation entre son ami et principal concurrent pour cette distinction, Cooper Flagg, et lui.

Peu de gens imaginaient le rookie des Hornets en capacité de remporter la course. Dans le sondage d’avant saison des GM de la ligue, l’ailier des Mavs était largement plébiscité : 97% des dirigeants l’imaginaient remporter le trophée, contre 3% pour VJ Edgecombe, cité en deuxième.

Mais plusieurs facteurs ont joué en faveur du 4e choix de la dernière Draft. La dynamique collective d’abord, bien sûr. Après une entame d’exercice catastrophique, les Hornets ont redressé la barre de façon spectaculaire en gagnant 23 de leurs 29 derniers matchs, dont le dernier en date la nuit passée face aux Knicks.

De grosses dynamiques collective et personnelle

« J’ai eu le sentiment que si on rencontrait un certain succès collectif et que je jouais suffisamment bien, cela pourrait vraiment m’aider. Ça a toujours été mon approche pour n’importe quel type de récompense, que ce soit au lycée ou à l’université. Se concentrer sur ce que l’on peut faire pour aider son équipe à gagner des matchs, et ensuite laisser le reste se faire tout seul », lâche le rookie.

Auteur d’un superbe match à 26 points, 11 rebonds et 8 passes hier, le joueur de 20 ans estime que le beau parcours de sa formation est beaucoup lié à la santé. Des cadres de l’équipe, comme Brandon Miller et LaMelo Ball, ont connu plusieurs passages à l’infirmerie. Ce qui a ouvert des opportunités aux autres, dont le rookie lui-même.

Kon sinks his 5th three from deep Knueppel (252 3PM) is the only player age 22 or younger in NBA history to record 250 3PM in a season! pic.twitter.com/kYH4BJXmK8 — NBA (@NBA) March 27, 2026

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à ce que mon rôle soit aussi important qu’il l’est devenu. Je pense qu’une grande partie de cela est aussi liée aux blessures, au fait d’avoir des gars sur la touche. J’ai donc dû, dès le départ, être très agressif et commencer la saison presque comme une option numéro un, avec LaMelo absent certains soirs et Brandon Miller absent la plupart du temps », affiche le débutant.

Inséré dans le cinq pendant l’intégralité de la saison (à l’exception du deuxième match), l’ancien de Duke s’est montré productif dès le départ. Avec une adresse, à 3-points notamment, déjà impressionnante (46% en décembre).

Avantage Knueppel ?

« Il s’agissait vraiment d’essayer de prouver ce dont j’étais capable. Et du coup, cela donne forcément un peu de confiance en se disant qu’une fois qu’on aura récupéré toute l’équipe, on aura désormais quatre ou cinq gars capables de vraiment marquer, ainsi que d’autres joueurs qui peuvent apporter une réelle contribution de plein d’autres manières, que ce soit défensivement ou offensivement », poursuit-il.

Sa bonne dynamique personnelle a alimenté les résultats de cette formation, transfigurée et désormais assurée d’accéder au moins au play-in pour, pourquoi pas, jouer les trouble-fêtes. Cooper Flagg et les Mavs, eux, sont déjà loin de ces perspectives. De quoi faire pencher la balance en faveur de Kon Knueppel pour le « ROY » ?

L’intéressé voit dans cette course « le meilleur scénario possible. C’est un joueur vraiment talentueux, et le simple fait d’être mentionné dans la même conversation que lui signifie que je fais les choses correctement. C’est donc vraiment cool d’être dans cette discussion. Évidemment, ce serait un grand honneur de remporter le trophée. C’est sympa de vivre ça avec un ami proche » peut-il ainsi conclure.

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 72 31:30 48.9 43.8 86.3 1.2 4.1 5.3 3.5 2.2 0.7 2.0 0.2 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.