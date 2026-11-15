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Toronto Raptors – New York Knicks : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Publié le 15/11/2026 à 14:50 Twitter Facebook

Paris sportifs – New York, champion en titre, rend visite à Toronto à la Scotiabank Arena dans la nuit de dimanche à lundi (0h00, heure française) pour un pronostic NBA Raptors Knicks marqué par deux défaites de rang côté new-yorkais et par l’absence de Kawhi Leonard côté canadien.

Les New-Yorkais pointent au sixième rang de l’Est avec un bilan de 6-6 après un début de saison à 0-3, tandis que la franchise de l’Ontario occupe la huitième place (5-7) après trois revers consécutifs, et les deux équipes se retrouveront mardi dans la même salle, ce qui complète nos pronostics nba de la semaine.

Dans cet article

Forme et perspectives des Toronto Raptors et des New York Knicks

Forme : 5 derniers matchs

Toronto Raptors
5-7 · 8e à l’Est · à domicile
LVLLL
107,4 Pts/match
114,8 Pts encaissés
-7,4 Différentiel
2j Repos

New York Knicks
6-6 · 6e à l’Est · à l’extérieur
VVVLL
114,4 Pts/match
101,6 Pts encaissés
+12,8 Différentiel
1j Repos

Les Knicks ont remporté trois de leurs cinq dernières rencontres, avec un différentiel cumulé de 74 points, avant de subir deux revers consécutifs face à Cleveland à domicile puis à Indiana en NBA Cup.

Cette marge moyenne de 12,8 points masque toutefois certaines limites offensives. New York affiche seulement 43,6 % de réussite au tir depuis le début de la saison. Mikal Bridges ne tourne qu’à 6,9 points par match, tandis qu’OG Anunoby affiche une adresse de 38,0 %.

Josh Hart a notamment terminé la défaite 106-104 contre Indiana sans inscrire le moindre point, une période de disette qui commence à s’installer. Laissé sur le banc durant le quatrième quart-temps, il a ensuite reconnu traverser une période mentalement difficile. Une préoccupation supplémentaire pour Mike Brown, alors que les discussions autour des prolongations de contrat de Josh Hart, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns restent au point mort.

Comparatif des équipes : saison
Toronto RaptorsNew York Knicks
Égalité
114,5

114,5
Efficacité offensive
Knicks -4,2
112,8

108,6
Efficacité défensive
Knicks +6,7
41,0

47,7
Rebonds par match
Raptors -0,1
14,3

14,4
Ballons perdus
Raptors +1,8 %
45,4 %

43,6 %
Réussite aux tirs

Depuis le début de la saison, New York fait surtout la différence sur le plan défensif, avec un avantage de 4,2 points en efficacité, ainsi qu’au rebond, où les Knicks captent 6,7 ballons de plus par match. En revanche, les deux formations affichent exactement le même rendement offensif.

La mauvaise passe de Toronto doit néanmoins être replacée dans son contexte. Les Raptors ont perdu de cinq points contre Boston, puis de onze à Philadelphie, malgré une avance de 17 points dès le premier quart-temps. Ces deux revers ont été concédés lors de soirées consécutives, après une défaite de 16 points face à Memphis. Toronto a par ailleurs encaissé au moins 118 points à trois reprises sur ses cinq dernières sorties.

Le bilan des Raptors à domicile, limité à deux victoires pour trois défaites, peut également sembler trompeur au regard de leur différentiel de +9,0 points par rencontre. Leurs deux succès ont en effet été particulièrement larges, avec 43 et 30 points d’écart, tandis que leurs trois revers se sont joués sur des marges beaucoup plus serrées de sept, 16 et cinq points.

Sur le plan de la récupération, Toronto bénéficie de deux jours de repos, contre un seul pour les Knicks, qui disputent leur quatrième match en six nuits. Les Raptors sortent toutefois eux aussi d’un enchaînement difficile, après avoir terminé un back-to-back jeudi sur le parquet de Philadelphie.

Infos équipes et absences : qui sera disponible pour Raptors – Knicks ?

Absences
Toronto Raptors
Kawhi Leonard, genou gauche Absent
Scottie Barnes, aine Décision de dernière minute
Trayce Jackson-Davis, maladie Décision de dernière minute
Nate Bittle, pied Absent
New York Knicks
Aucune absence signalée

Kawhi Leonard poursuit sa convalescence en raison d’une blessure au genou gauche. L’ailier n’a disputé que deux rencontres depuis le début de la saison. Darko Rajakovic s’est toutefois montré rassurant mercredi, indiquant que son joueur progressait bien et avait repris le travail individuel sur le parquet.

Scottie Barnes est incertain après avoir manqué la défaite contre Philadelphie en raison d’une douleur à l’aine. Trayce Jackson-Davis figure également parmi les joueurs dont la participation reste indéterminée, en raison d’une maladie. Leur présence pour cette rencontre n’est pas encore confirmée. De son côté, Nate Bittle est forfait à cause d’une blessure au pied.

Si Scottie Barnes est en mesure de jouer, il devrait logiquement retrouver le cinq majeur à la place de Collin Murray-Boyles. Le cinq pressenti de Toronto serait alors composé d’Immanuel Quickley, Ja’Kobe Walter, RJ Barrett, Scottie Barnes et Jakob Poeltl. L’ailier tourne à 23,5 points de moyenne en huit apparitions cette saison.

Les Knicks ne signalent aucun joueur incertain ou forfait. Jalen Brunson, Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns devraient donc débuter la rencontre. Depuis le départ de Mitchell Robinson à Boston, Andre Drummond et James Wiseman devraient se répartir les minutes au poste de pivot remplaçant.

Les duels à suivre entre Toronto Raptors et New York Knicks

Immanuel Quickley face à Jalen Brunson

Immanuel Quickley
TOR
VS

Jalen Brunson
NYK
17,6 Pts/match
5,6 Pds/match
26,6 Pts/match
5,7 Pds/match

Les deux meneurs ont des statistiques similaires à la distribution, l’avantage se joue donc sur le scoring, où Jalen Brunson devance Immanuel Quickley de neuf points par match.

Jakob Poeltl face à Karl-Anthony Towns

Jakob Poeltl
TOR
VS

Karl-Anthony Towns
NYK
8,3 Pts/match
6,6 Reb/match
21,1 Pts/match
13,7 Reb/match

Karl-Anthony Towns prend plus de deux fois plus de rebonds que son vis-à-vis, tandis que Jakob Poeltl compense par une adresse supérieure près du cercle.

Immanuel Quickley et Jalen Brunson affichent des moyennes de passes décisives très proches, mais le meneur des Knicks se distingue par une meilleure adresse extérieure, avec 37,5 % de réussite à trois points contre 32,1 % pour son adversaire. Cette rencontre aura également une saveur particulière pour Quickley, qui retrouve la franchise ayant transféré lui-même et RJ Barrett à Toronto en décembre 2023, dans le cadre de l’échange ayant permis à New York de récupérer OG Anunoby.

Karl-Anthony Towns aborde cette opposition avec une série impressionnante au rebond : il a signé un double-double lors de chacun de ses dix premiers matchs de la saison. Cette série s’étendait à 14 rencontres de saison régulière au 10 novembre. Face à lui, Jakob Poeltl affiche une moyenne de rebonds inférieure de plus de moitié à celle de son homologue des Knicks.

Paris joueurs sur Toronto Raptors – New York Knicks

Paris sur les performances individuelles

Jalen BrunsonNYK

Points marquésPlus de 24,5
26,6 Saison
29,4 5 derniers
12/12 Matchs joués

Ses cinq derniers matchs se situent près de trois points au-dessus de sa moyenne de saison, bien au-delà du seuil retenu.

Karl-Anthony TownsNYK

RebondsPlus de 11,5
13,7 Saison
13,4 5 derniers
12/12 Matchs joués

Karl-Anthony Towns affiche plus de 13 rebonds par match depuis le début de la saison, une moyenne qu’il maintient également sur ses cinq dernières sorties. Il bénéficie d’un avantage statistique notable face à un pivot titulaire qui capte nettement moins de ballons sous les panneaux.

RJ BarrettTOR

Points marquésPlus de 20,5
21,3 Saison
22,2 5 derniers
12/12 Matchs joués

Avec Kawhi Leonard absent et Scottie Barnes incertain, RJ Barrett porte l’attaque de Toronto et n’a manqué aucun match.

Les trois seuils sélectionnés reposent sur les statistiques de la saison et les performances des cinq dernières rencontres. Ils doivent toutefois être comparés aux lignes effectivement proposées par les opérateurs, notamment sur un nouveau site de paris sportif, car une différence de quelques dixièmes peut modifier sensiblement l’intérêt d’un pari.

Toronto Raptors – New York Knicks, cinq victoires new-yorkaises en 2025-26

Confrontations directes
Toronto Raptors

VS

New York Knicks
Avril 2026Knicks 112-95 RaptorsNew York
3 mars 2026Knicks 111-95 RaptorsToronto
28 janv. 2026Knicks 119-92 RaptorsToronto
9 déc. 2025Knicks 117-101 Raptors (Coupe NBA, quart de finale)Toronto
30 nov. 2025Knicks 116-94 RaptorsNew York

New York avait remporté les cinq duels face à Toronto la saison dernière, dont le quart de finale de la NBA Cup disputé au Canada le 9 décembre, conclu sur une victoire 117-101.

Les Knicks avaient alors dominé les Raptors avec un écart moyen de 19,6 points. Aucun de ces succès n’avait été acquis avec moins de 16 points d’avance. Selon notre décompte, la série de victoires new-yorkaise face à Toronto s’élève désormais à 13 rencontres consécutives.

Cette première opposition lance une double confrontation à la Scotiabank Arena, puisque les deux franchises se retrouveront dès mardi. Ce premier match constituera donc un point de référence avant les retrouvailles.

Notre pronostic pour Toronto Raptors – New York Knicks

Pronostics
ÉcartKnicks gagnent avec 4 points d’écart ou plusLes Knicks ont la meilleure défense des deux équipes, avec 108,6 points concédés par 100 possessions contre 112,8 pour Toronto.
TotalPlus de 215 pointsLes cinq derniers matchs de Toronto ont produit 222,2 points cumulés en moyenne, avec 114,8 points encaissés sur la période.
Perf. joueurKarl-Anthony Towns plus de 11,5 rebondsKarl-Anthony Towns tourne à 13,4 rebonds sur ses cinq derniers matchs et aucun intérieur de Toronto n’approche ce volume.
Perf. joueurJalen Brunson plus de 24,5 pointsMeilleur marqueur new-yorkais de la saison, Jalen Brunson tourne à 29,4 points sur ses cinq derniers matchs.
CombinéJalen Brunson plus de 24,5 points + RJ Barrett plus de 20,5 pointsChaque joueur porte l’attaque de son équipe, et les deux paris profitent d’un match ouvert.
Pronostic sur le score du match
New York Knicks 113-107 Toronto Raptors
Écart de points : 6 · Total de points : 220

Les adversaires des Knicks affichent une adresse moyenne de 47,0 %, soit le cinquième taux le plus faible de la ligue. À l’inverse, les équipes affrontant Toronto tirent à 49,9 %. Malgré une semaine délicate, New York présente davantage de garanties et apparaît comme le choix le plus fiable, d’autant plus que les Raptors doivent composer avec plusieurs absences.

La baisse de régime de Josh Hart et l’enchaînement d’un quatrième match en six nuits incitent toutefois à la prudence concernant l’ampleur de l’écart. Nous privilégions ainsi une victoire maîtrisée des Knicks, au terme d’une rencontre qui devrait rester disputée. Avant de s’inscrire, les lecteurs peuvent consulter notre page consacrée au code promo Unibet sans dépôt afin de prendre connaissance des conditions actuellement proposées.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jeremy Ernou
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