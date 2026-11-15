Les Knicks attendent aussi le réveil de Josh Hart

À New York, Mikal Bridges n’est pas le seul à traverser une période compliquée. À ses côtés dans le cinq de départ, Josh Hart peine lui aussi à retrouver son rendement de la saison dernière : 7,3 points, 6,7 rebonds, 3,8 passes et 1,7 interception à 36% au shoot (dont 30% à 3-points), contre 12 points, 7,4 rebonds, 4,8 passes et 1,1 interception à 51% au shoot (dont 41% à 3-points) en 2025/26.

Vendredi à Indianapolis, l’ailier a même touché le fond dans la défaite des Knicks : aucun point inscrit en 23 minutes, à un triste 0/4 au shoot. Absent pendant trois matchs au début du mois, en raison de sa cheville et d’une maladie, il n’a plus atteint la barre des 10 points depuis le 25 octobre.

« J’aimerais pouvoir le dire… Mais je ne sais pas », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé comment il comptait sortir de cette mauvaise passe. Face aux Pacers, Mike Brown s’est même passé de lui en quatrième quart-temps.

Josh Hart cherche aussi à retrouver le bon état d’esprit

« Pas dans un bon état d’esprit » actuellement, Josh Hart doit également composer avec des pépins physiques. Déjà gêné au mollet durant sa préparation, puis à la cheville, l’ailier joue aussi avec un doigt abîmé. Il souhaite désormais « trouver comment améliorer » son état d’esprit pour retrouver son niveau habituel.

Sa situation s’inscrit dans les difficultés plus générales des Knicks, dont plusieurs cadres, à commencer par Mikal Bridges et OG Anunoby, peinent à retrouver leurs repères. Un problème pour New York, qui a besoin de l’activité, de la polyvalence et de l’énergie de Josh Hart pour retrouver son équilibre.

« Je dois juste être meilleur », a en tout cas reconnu l’intéressé, qui espérait également une prolongation de contrat durant l’été. « Je dois être plus solide mentalement. Il faut que je me remette la tête à l’endroit. »

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23.2 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25.6 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOR 65 27.0 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOR 47 28.7 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NOR/POR 54 33.2 50.4 34.3 75.8 1.1 6.0 7.2 4.1 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2022-23 POR/NYK 76 32.3 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2023-24 NYK 81 33.4 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NYK 77 37.6 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NYK 66 30.2 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 2.5 1.1 1.9 0.3 12.0 2026-27 NYK 9 30.1 36.2 29.5 60.0 1.1 5.6 6.7 3.8 3.0 1.7 1.6 0.2 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.