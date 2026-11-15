Les Knicks attendent aussi le réveil de Josh Hart

À New York, Mikal Bridges n’est pas le seul à traverser une période compliquée. À ses côtés dans le cinq de départ, Josh Hart peine lui aussi à retrouver son rendement de la saison dernière : 7,3 points, 6,7 rebonds, 3,8 passes et 1,7 interception à 36% au shoot (dont 30% à 3-points), contre 12 points, 7,4 rebonds, 4,8 passes et 1,1 interception à 51% au shoot (dont 41% à 3-points) en 2025/26.
Vendredi à Indianapolis, l’ailier a même touché le fond dans la défaite des Knicks : aucun point inscrit en 23 minutes, à un triste 0/4 au shoot. Absent pendant trois matchs au début du mois, en raison de sa cheville et d’une maladie, il n’a plus atteint la barre des 10 points depuis le 25 octobre.
« J’aimerais pouvoir le dire… Mais je ne sais pas », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé comment il comptait sortir de cette mauvaise passe. Face aux Pacers, Mike Brown s’est même passé de lui en quatrième quart-temps.
Josh Hart cherche aussi à retrouver le bon état d’esprit
« Pas dans un bon état d’esprit » actuellement, Josh Hart doit également composer avec des pépins physiques. Déjà gêné au mollet durant sa préparation, puis à la cheville, l’ailier joue aussi avec un doigt abîmé. Il souhaite désormais « trouver comment améliorer » son état d’esprit pour retrouver son niveau habituel.
Sa situation s’inscrit dans les difficultés plus générales des Knicks, dont plusieurs cadres, à commencer par Mikal Bridges et OG Anunoby, peinent à retrouver leurs repères. Un problème pour New York, qui a besoin de l’activité, de la polyvalence et de l’énergie de Josh Hart pour retrouver son équilibre.
« Je dois juste être meilleur », a en tout cas reconnu l’intéressé, qui espérait également une prolongation de contrat durant l’été. « Je dois être plus solide mentalement. Il faut que je me remette la tête à l’endroit. »
|Josh Hart
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2017-18
|LAL
|63
|23.2
|46.9
|39.6
|70.2
|0.7
|3.5
|4.2
|1.3
|1.7
|0.7
|0.7
|0.3
|7.9
|2018-19
|LAL
|67
|25.6
|40.7
|33.6
|68.8
|0.5
|3.2
|3.7
|1.4
|2.2
|1.0
|0.9
|0.6
|7.8
|2019-20
|NOR
|65
|27.0
|42.3
|34.2
|73.9
|0.9
|5.6
|6.5
|1.7
|2.5
|1.0
|1.2
|0.4
|10.1
|2020-21
|NOR
|47
|28.7
|43.9
|32.6
|77.5
|1.1
|6.9
|8.0
|2.3
|2.4
|0.8
|1.0
|0.3
|9.2
|2021-22
|NOR/POR
|54
|33.2
|50.4
|34.3
|75.8
|1.1
|6.0
|7.2
|4.1
|2.8
|1.1
|2.1
|0.2
|14.9
|2022-23
|POR/NYK
|76
|32.3
|52.9
|37.2
|75.0
|1.9
|5.9
|7.8
|3.8
|2.6
|1.2
|1.5
|0.3
|9.8
|2023-24
|NYK
|81
|33.4
|43.4
|31.0
|79.1
|1.6
|6.8
|8.3
|4.1
|2.1
|0.9
|1.5
|0.3
|9.4
|2024-25
|NYK
|77
|37.6
|52.5
|33.3
|77.6
|2.1
|7.5
|9.6
|5.9
|2.6
|1.5
|2.1
|0.4
|13.6
|2025-26
|NYK
|66
|30.2
|50.8
|41.3
|72.0
|1.4
|6.0
|7.4
|4.8
|2.5
|1.1
|1.9
|0.3
|12.0
|2026-27
|NYK
|9
|30.1
|36.2
|29.5
|60.0
|1.1
|5.6
|6.7
|3.8
|3.0
|1.7
|1.6
|0.2
|7.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.