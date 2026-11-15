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Les Knicks attendent aussi le réveil de Josh Hart

Publié le 15/11/2026 à 8:03 Twitter Facebook

NBA – À l’image de Mikal Bridges, Josh Hart peine à retrouver son meilleur niveau depuis la reprise. Une baisse de régime qui contribue aux difficultés actuelles des Knicks.

Josh HartÀ New York, Mikal Bridges n’est pas le seul à traverser une période compliquée. À ses côtés dans le cinq de départ, Josh Hart peine lui aussi à retrouver son rendement de la saison dernière : 7,3 points, 6,7 rebonds, 3,8 passes et 1,7 interception à 36% au shoot (dont 30% à 3-points), contre 12 points, 7,4 rebonds, 4,8 passes et 1,1 interception à 51% au shoot (dont 41% à 3-points) en 2025/26.

Vendredi à Indianapolis, l’ailier a même touché le fond dans la défaite des Knicks : aucun point inscrit en 23 minutes, à un triste 0/4 au shoot. Absent pendant trois matchs au début du mois, en raison de sa cheville et d’une maladie, il n’a plus atteint la barre des 10 points depuis le 25 octobre.

« J’aimerais pouvoir le dire… Mais je ne sais pas », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé comment il comptait sortir de cette mauvaise passe. Face aux Pacers, Mike Brown s’est même passé de lui en quatrième quart-temps.

Josh Hart cherche aussi à retrouver le bon état d’esprit

« Pas dans un bon état d’esprit » actuellement, Josh Hart doit également composer avec des pépins physiques. Déjà gêné au mollet durant sa préparation, puis à la cheville, l’ailier joue aussi avec un doigt abîmé. Il souhaite désormais « trouver comment améliorer » son état d’esprit pour retrouver son niveau habituel.

Sa situation s’inscrit dans les difficultés plus générales des Knicks, dont plusieurs cadres, à commencer par Mikal Bridges et OG Anunoby, peinent à retrouver leurs repères. Un problème pour New York, qui a besoin de l’activité, de la polyvalence et de l’énergie de Josh Hart pour retrouver son équilibre.

« Je dois juste être meilleur », a en tout cas reconnu l’intéressé, qui espérait également une prolongation de contrat durant l’été. « Je dois être plus solide mentalement. Il faut que je me remette la tête à l’endroit. »

Josh HartPourcentageRebonds
SaisonEquipeMJMinTirs3ptsLFOffDefTotPdFteIntBpCtPts
2017-18LAL6323.246.939.670.20.73.54.21.31.70.70.70.37.9
2018-19LAL6725.640.733.668.80.53.23.71.42.21.00.90.67.8
2019-20NOR6527.042.334.273.90.95.66.51.72.51.01.20.410.1
2020-21NOR4728.743.932.677.51.16.98.02.32.40.81.00.39.2
2021-22NOR/POR5433.250.434.375.81.16.07.24.12.81.12.10.214.9
2022-23POR/NYK7632.352.937.275.01.95.97.83.82.61.21.50.39.8
2023-24NYK8133.443.431.079.11.66.88.34.12.10.91.50.39.4
2024-25NYK7737.652.533.377.62.17.59.65.92.61.52.10.413.6
2025-26NYK6630.250.841.372.01.46.07.44.82.51.11.90.312.0
2026-27NYK930.136.229.560.01.15.66.73.83.01.71.60.27.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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