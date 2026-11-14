Les Knicks n’y sont pas dans l’attitude

Les Knicks ont eu le tir qu’ils voulaient. Après avoir récupéré le ballon à 3 secondes de la fin, ils ont offert à Karl-Anthony Towns une tentative à mi-distance pour arracher la prolongation. Un tir que l’intérieur inscrit « neuf fois sur dix », estime Mike Brown, mais qui a cette fois rebondi sur le cercle.

L’entraîneur refuse pourtant de résumer la défaite à cette dernière action. Si les Knicks ont échoué à Indianapolis, c’est parce que les Pacers les ont dominés dans l’engagement.

« Il faut donner beaucoup de crédit à Indiana. Ils nous ont tout simplement dominés physiquement », reconnaît-il. « Ils ont été très physiques en défense et au rebond. De notre côté, nous n’avons pas réussi à garder le ballon devant nous. Ils ont pénétré dans la raquette encore et encore. »

Symbole de cette domination, Ivica Zubac a capté neuf rebonds offensifs en seulement 26 minutes. Au total, Indiana en a récupéré 17, tout en obtenant 25 lancers-francs contre seulement 13 pour New York. Une différence qui a permis aux Pacers de disposer de beaucoup plus d’occasions de marquer.

Encore battus dans la bataille des possessions

Déjà remonté contre l’arbitrage après la défaite face à Cleveland, Mike Brown a de nouveau regretté certains coups de sifflet. Pascal Siakam a obtenu presque autant de lancers à lui seul (12) que l’ensemble des Knicks (13). Mais le technicien estime surtout que ses joueurs doivent mieux défendre, plus tôt dans les possessions, afin de ne pas s’exposer aux fautes.

« Ils ont constamment baissé la tête pour nous attaquer et aller sur la ligne », poursuit-il. « Nous n’étions pas prêts à défendre ces pénétrations. Nous devons trouver comment défendre sans faire faute, tout en allant nous-mêmes chercher des lancers. C’est devenu notre talon d’Achille sur ces deux derniers matchs. »

Selon lui, les Knicks ont perdu la « bataille des possessions » de 21 points en cumulant les rebonds offensifs, les lancers-francs et les ballons perdus. Un déficit trop important pour espérer gagner, même en terminant la rencontre sur un 6-0 et en s’offrant une dernière chance d’égaliser.

« Le dernier système ne nous a pas coûté le match », insiste Mike Brown. « Nous avons eu un peu de réussite pour revenir et les joueurs se sont battus afin de nous donner une chance. Mais peu importe l’adversaire : si vous perdez la bataille des possessions à ce point, si vous vous faites déborder aussi facilement et si vous abandonnez autant le combat physique, c’est la recette d’une défaite. »

Pas de doublé en vue

Mike Brown avait d’ailleurs écopé d’une faute technique dès la première période, frustré par un écart qui avait un temps atteint 20 lancers francs à 3. Il n’en oublie pas pour autant la responsabilité de son équipe.

« Ils jouaient plus dur que nous. Voilà la réalité », tranche-t-il. « Est-ce que nous avons fait des fautes ? Oui. Nous devons mieux effectuer notre travail en amont. Nous n’obtiendrons aucune aide des arbitres ni de qui que ce soit. Nous devons aller chercher les choses nous-mêmes. »

Avec désormais deux défaites en deux rencontres de NBA Cup, New York est très mal engagé dans la défense de son trophée. Aucun club n’a encore atteint la phase à élimination directe avec deux revers en poule. Mais pour Mike Brown, la déception dépasse largement cette compétition.

« Je veux simplement gagner et jouer de la bonne manière. Que ce soit un match de NBA Cup ou non, l’objectif reste de gagner. Ce qui me déçoit plus que tout, c’est que nous n’avons pas apporté l’impact physique qu’Indiana a mis. »