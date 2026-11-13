Les Raptors craquent après un départ canon à Philadelphie

Après deux défaites à domicile, les Raptors, toujours sans Kawhi Leonard, mais aussi privés de Scottie Barnes, se rendaient à Philadelphie pour essayer de vaincre les Sixers, amputés de LeBron James et fraîchement battus par les Celtics.

Malgré les absences de leurs deux stars, ce sont les Raptors qui créent le premier écart. Immanuel Quickley réalise un bon début de match puisqu’il inscrit neuf des 19 premiers points canadiens, dont un 2+1 qui donne dix longueurs d’avance à Toronto (19-9).

Philadelphie tente de revenir grâce à Tyrese Maxey (27 points, 8 passes) et V.J. Edgecombe, qui ramènent leur équipe à trois points. Mais Jamison Battle prend le relais pour Toronto, avec deux paniers primés, tandis que Jakob Poeltl ajoute un lancer franc pour porter l’avance des visiteurs à 17 points (33-16).

Les Sixers effacent rapidement 17 points de retard

Sur une bonne lancée, les Raptors n’inscrivent pourtant plus aucun point pendant les deux dernières minutes du premier quart-temps. Cette panne offensive profite aux Sixers. Joel Embiid réussit un panier avec la faute et Anfernee Simons plante un tir à 3-points au buzzer (33-24).

L’arrière décoche une deuxième flèche à longue distance pour ouvrir le deuxième quart-temps, tandis que Joel Embiid est servi par V.J. Edgecombe. Du côté de Toronto, les difficultés offensives continuent puisqu’il faut attendre plus de deux minutes pour voir les Canadiens débloquer leur compteur (34-31).

Logiquement, Philadelphie finit par reprendre l’avantage. Jaylen Brown plante à 3-points et V.J. Edgecombe intercepte une passe d’Allen Graves pour conclure en contre-attaque (35-34). Les deux formations se répondent ensuite jusqu’à la mi-temps, atteinte sur un score de parité (60-60).

Après la pause, les deux équipes échangent quelques paniers à 3-points avant de se rapprocher du cercle. Dans la raquette, ce sont les Sixers qui prennent l’ascendant. Les joueurs de Nick Nurse provoquent les fautes et se retrouvent dans le bonus dès le milieu du troisième quart-temps. Joel Embiid en profite pour inscrire neuf de ses 20 points dans cette période.

Anfernee Simons et Kentavious Caldwell-Pope ferment la boutique

Si les Raptors peinent à défendre sans commettre de fautes, ils se rattrapent en attaque, où ils retrouvent de l’adresse. Mais leurs pertes de balle finissent par leur coûter cher. Toronto en commet sept dans ce seul troisième quart-temps, permettant notamment aux Sixers de passer un 11-0 pour prendre les commandes avant le dernier acte (96-87).

Le quatrième quart-temps s’ouvre sur un panier primé de Jabari Walker. L’intérieur capte ensuite un rebond offensif et remet le ballon dans le cercle. Philadelphie commence à prendre le large.

Les Raptors courent après le score pendant de longues minutes. Les Canadiens ont pourtant des occasions de revenir, notamment grâce à plusieurs contres, mais multiplient les tirs ratés, à l’image de Jamison Battle, qui manque une tentative à 3-points alors qu’il est totalement seul.

Toronto s’offre un dernier espoir à cinq minutes du terme, en revenant à six longueurs. Mais Anfernee Simons plante son cinquième tir à 3-points de la partie pour redonner de l’air à son équipe. Un dernier panier primé de Kentavious Caldwell-Pope met fin au suspense et les Sixers s’imposent 123-112.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un retard de 17 points rapidement effacé. Malgré les absences de Kawhi Leonard et Scottie Barnes, les Raptors démarrent parfaitement leur rencontre. Adroits à 3-points, les Canadiens comptent jusqu’à 17 points d’avance dans le premier quart-temps. Mais leur attaque connaît ensuite un sérieux coup d’arrêt, permettant aux Sixers d’effacer presque tout leur retard en quelques minutes. Après une première mi-temps équilibrée, ce sont les sept pertes de balle de Toronto dans le troisième quart-temps qui précipitent le basculement de la rencontre.

– Le banc des Sixers fait la différence. Pour se relancer après leur début de match raté, les Sixers ont pu compter sur leurs remplaçants. En particulier Anfernee Simons, auteur de 17 points en 23 minutes, à 6/9 aux tirs et surtout 5/6 à 3-points. Avec ses deux paniers primés à cheval sur les deux premiers quarts-temps, puis son tir décisif dans le dernier acte, l’ancien Blazer a joué un rôle essentiel. Kentavious Caldwell-Pope (11 points) et Jabari Walker (9 points, 8 rebonds) ont également apporté leur contribution.

– Troisième défaite consécutive pour les Raptors. Toronto a fini par céder malgré les 31 points et 14 rebonds de RJ Barrett, ainsi que les 26 points d’Immanuel Quickley. Les Raptors n’ont inscrit que quatre points dans les trois dernières minutes, tous sur lancers francs. Ils concèdent ainsi leur troisième défaite de suite et affichent désormais un bilan de cinq victoires pour sept défaites. À l’inverse, Philadelphie décroche son dixième succès en treize rencontres, avec également une prestation très complète de V.J. Edgecombe (15 points, 8 rebonds, 8 passes, 3 interceptions).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 123 TOR 112 WAS 140 DET 144 MIN 133 DAL 94 PHO 101 CHA 96